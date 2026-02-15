Φθιώτιδα: Συνελήφθη 65χρονος - Μέθυσε, μάλωσε με την γυναίκα του και σκότωσε σκύλο

Το απόγευμα του Σαββάτου 14 Φεβρουαρίου 2026, σε περιοχή της δυτικής Φθιώτιδας, εκτυλίχθηκε ένα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής έντασης. Σύμφωνα με πληροφορίες του fonografos.net, ένας 65χρονος άνδρας διαπληκτίστηκε έντονα με τη σύζυγό του και, φερόμενος να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, πυροβόλησε με καραμπίνα και σκότωσε τον σκύλο της οικογένειας.

Μετά το συμβάν, ο άνδρας αποχώρησε από την οικία του έχοντας μαζί του το όπλο. Οι αστυνομικές αρχές ειδοποιήθηκαν άμεσα και κινητοποιήθηκαν για τον εντοπισμό του. Λίγη ώρα αργότερα, αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν, βάζοντας τέλος στην αναστάτωση που προκλήθηκε στην τοπική κοινωνία.