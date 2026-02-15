Γερμανία: Έναν μήνα μετά καμία σύλληψη για το «χρυσό» ριφιφί σε τράπεζα

Άδειασαν περισσότερες από 3.000 θυρίδες ασφαλείας και έκλεψαν εκατομμύρια ευρώ κι όμως, ένα μήνα αργότερα, η αστυνομία της Γερμανίας δεν έχει ακόμη προβεί σε καμία σύλληψη, σχολιάζει το BBC επισημαίνοντας ότι για τα θύματα που έχασαν οικονομίες μιας ζωής και πολύτιμα οικογενειακά κοσμήματα οφείλονται απαντήσεις.

Με βιομηχανικό τρυπάνι έγινε το ριφιφί, στην πόλη Γκελζενκίρχεν της δυτικής Γερμανίας και σύμφωνα με τα στοιχεία η πρώτη θυρίδα παραβιάστηκε στις 10:45 στις 27 Δεκεμβρίου και η τελευταία στις 14:44, δηλαδή επί 4 ώρες. Εικάζεται μάλιστα ότι σκόπιμα οι κακοποιοί ενεργοποίησαν συναγερμό πυρκαγιάς στην τράπεζα, ώστε να επεμβει η Πυροσβεστική και η αστυνομία να αναμένει το ένταλμα.

Η αστυνομία στο Γκελζενκίρχεν απευθύνει έκκληση σε μάρτυρες να προσέλθουν και ήδη συγκεντρώνει περιγραφές σύμφωνα με τις οποίες αρκετοί άνδρες στο κλιμακοστάσιο του χώρου στάθμευσης κουβαλούσαν μεγάλες σακούλες κατά τη διάρκεια της νύχτας της 28ης Δεκεμβρίου.

Οι αρχές λένε ότι δεν γνωρίζουν ακριβώς πόσα χρήματα κλάπηκαν, αλλά τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης εκτιμούν ότι οι κλέφτες πρέπει να κατάφεραν να διαφύγουν με έως και 100 εκατομμύρια ευρώ.