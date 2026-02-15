Αλεξανδρούπολη: Τρεις νεαροί, ο ένας ανήλικος, συνελήφθησαν για την δολοφονία του ηλικιωμένου

Τρεις νεαροί, ο ένας ανήλικος ηλικίας 15 χρόνων, συνελήφθησαν για την δολοφονία του 82χρονου συνταξιούχου στην Αλεξανδρούπολη που βρέθηκε κατακρεουργημένος με 15 μαχαιριές μέσα στο διαμέρισμα του το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου.

Πρόκειται για τρεις νεαρούς Ρομά, οι οποίοι σύμφωνα με τις πληροφορίες του Evros-news.gr δολοφόνησαν τον ηλικιωμένο την περασμένη Πέμπτη, μπαίνοντας στο διαμέρισμα που έμενε μόνος του, για να του ζητήσουν επιπλέον χρήματα, αφού είχε προηγηθεί η χρήση της τραπεζικής κάρτας του με την οποία έκαναν πολλές αγορές. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις ο ηλικιωμένος αρνήθηκε και τον δολοφόνησαν με άγριο τρόπο.

Τον 82χρονο εντόπισε ο αδερφός του που τον αναζητούσε ημέρες και ειδοποίησε την Αστυνομία.

Από την στιγμή που ο ηλικιωμένος συνταξιούχος βρέθηκε νεκρός, η Αστυνομία προσήγαγε αμέσως του τρεις νεαρούς για ανάκριση και ο ανήλικος 15χρονος ομολόγησε ότι τον δολοφόνησαν με μαχαίρι. Η άμεση προσαγωγή έγινε επειδή το θύμα είχε καταγγείλει στην Αστυνομία πριν λίγο καιρό ότι του έκλεψαν την τραπεζική κάρτα στην λαϊκή αγορά.

Με βάση τις αγορές που έκαναν οι τρεις Ρομά σε διάφορα καταστήματα της Αλεξανδρούπολης και από τις κάμερες, ταυτοποιήθηκαν. Όμως ο ηλικιωμένος δήλωσε στην Αστυνομία ότι δεν επιθυμούσε την ποινική τους δίωξη.

Οι τρεις συλληφθέντες με την δικογραφία που θα σχηματιστεί σε βάρος τους, θα παραπεμφθούν σε Ανακριτή και Εισαγγελέα για να απολογηθούν, αλλά αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι η άμεση κινητοποίηση και διαλεύκανση του άγριου φονικού από τον επικεφαλής και τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης, οι οποίοι χάρη και στον χειρισμό της υπόθεσης όλο τον προηγούμενο καιρό, έφτασαν άμεσα στους δράστες.

