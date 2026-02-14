Θρίλερ στην Αλεξανδρούπολη: Άγρια δολοφονία ηλικιωμένου με πολλαπλές μαχαιριές στο σπίτι του
Η ΕΛΑΣ συλλέγει στοιχεία από τον χώρο του εγκλήματος και τη γύρω περιοχή
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Αλεξανδρούπολης η είδηση της άγριας δολοφονίας ηλικιωμένου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου στην οικία του, στην οδό Βουλγαροκτόνου, στο κέντρο της πόλης.
Όπως αναφέρει το e-evros.gr, το θύμα έφερε πολλαπλές μαχαιριές σε διάφορα σημεία του σώματός του που παραπέμπουν σε ανθρωποκτονία. Ο ηλικιωμένος φέρεται να διέμενε μόνος του και να μην είχε οικογένεια.
Την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης, με τις Αρχές να έχουν εξαπολύσει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:03 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Βόλος - Άρης 1-1: «Όρθιος» δια... χειρός Αθανασιάδη
21:26 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Φθιώτιδα: Εκοιμήθη ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Αθανάσιος Παπαζαχαρίας
21:24 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
LIVE CHAT Λεβαδειακός – Ολυμπιακός 0-0 - Τέλος στη Λιβαδειά
20:48 ∙ ΕΛΛΑΔΑ