Θρίλερ στην Αλεξανδρούπολη: Άγρια δολοφονία ηλικιωμένου με πολλαπλές μαχαιριές στο σπίτι του

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Αλεξανδρούπολης η είδηση της άγριας δολοφονίας ηλικιωμένου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου στην οικία του, στην οδό Βουλγαροκτόνου, στο κέντρο της πόλης.

Όπως αναφέρει το e-evros.gr, το θύμα έφερε πολλαπλές μαχαιριές σε διάφορα σημεία του σώματός του που παραπέμπουν σε ανθρωποκτονία. Ο ηλικιωμένος φέρεται να διέμενε μόνος του και να μην είχε οικογένεια.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης, με τις Αρχές να έχουν εξαπολύσει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

