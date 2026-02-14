Εύβοια: Αστυνομικός συνελήφθη για ξυλοδαρμό της γυναίκας του μπροστά στα παιδιά τους

Το συμβάν σημειώθηκε την Τσικνοπέμπτη και προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση την τοπική κοινωνία

Σε εφιάλτη μετατράπηκε η Τσικνοπέμπτη για μια γυναίκα που έπεσε θύμα ενδοοικογενειακής βίας μπροστά στα παιδιά της από τον σύζυγό της.

Όπως αναφέρει το eviathemaonline.gr, όλα έγιναν σε περιοχή της βόρειας Εύβοιας. Η γιορτινή ατμόσφαιρα της Τσικνοπέμπτης διεκόπη ξαφανικά από το σοβαρό περιστατικό ενδοοικγενειακής βίας.

Οι Αρχές έχουν ήδη προχωρήσει στη σύλληψη του δράστη μετά την καταγγελία που υπέβαλε η σύζυγός του για επίθεση και κακοποίηση. Σημειώνεται ότι ο δράστης υπηρετεί ως αστυνομικός.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ιδιαίτερη αίσθηση στην τοπική κοινωνία, καθώς η γυναίκα περιέγραψε στις αρχές σκηνές τρόμου που εκτυλίχθηκαν μέσα στο σπίτι τους. Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε το θύμα, όλα ξεκίνησαν από έναν έντονο φραστικό διαπληκτισμό, ο οποίος γρήγορα ξέφυγε από κάθε έλεγχο. Η κατάσταση κλιμακώθηκε σε σωματική βία, με τον 42χρονο αστυνομικό να επιτίθεται στη σύζυγό του, προκαλώντας της πανικό και σωματική οδύνη.

Το πιο συγκλονιστικό στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι η επίθεση σημειώθηκε μπροστά στα μάτια των δύο ανήλικων παιδιών της οικογένειας. Τα παιδιά έγιναν μάρτυρες μιας βίαιης συμπεριφοράς. Η άμεση κινητοποίηση των συναδέλφων του κατηγορούμενου οδήγησε στον εντοπισμό και τη σύλληψή του μέσα στα όρια του αυτοφώρου.

Σε βάρος του 42χρονου αστυνομικού σχηματίσθηκε βαριά δικογραφία με τις κατηγορίες της ενδοοικογενειακής βίας.

Σημειώνεται ότι ο δράστης παρά την σοβαρότητα του περιστατικού, αφέθηκε ελεύθερος μέχρι την ορισμένη ημερομηνία της δικασίμου, όπου και θα κληθεί να λογοδοτήσει για τις πράξεις του ενώπιον της δικαιοσύνης.

