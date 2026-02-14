Νεκρός 55χρονος σε ξενοδοχείο στην Ηγουμενίτσα
Τον άτυχο άνδρα εντόπισε νεκρό ο συγκάτοικός του
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Νεκρός στο δωμάτιο ξενοδοχείου που διέμενε στην Ηγουμενίτσα, βρέθηκε ένας 55χρονος ο οποίος είχε επισκεφθεί την περιοχή προερχόμενος από την Βόρεια Ελλάδα.
Η Αστυνομία ενημερώθηκε για τον θάνατό του το μεσημέρι της Παρασκευής (13/2) από το ΕΚΑΒ το οποίο είχε κληθεί στο κατάλυμα.
Τον 55χρονο εντόπισε νεκρό ο συγκάτοικός του ο οποίος άμεσα ζήτησε την συνδρομή του ΕΚΑΒ.
Παρά την προσπάθεια που έγινε από τους διασώστες του ασθενοφόρου δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή.
Φως στα αίτια θανάτου θα ρίξει η νεκροψία- νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί το επόμενο διάστημα.
Με πληροφορίες από epiruspost.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:38 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Μυθικό πανό φίλων του Ηρακλή: «Ερχόμαστε σε λίγο»
15:23 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Πτολεμαϊδα: 53χρονη κατείχε σε κατάστημα παράνομα 1.450 παιδικά βεγγαλικά
22:06 ∙ ΕΛΛΑΔΑ