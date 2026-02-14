Νεκρός 55χρονος σε ξενοδοχείο στην Ηγουμενίτσα

Νεκρός στο δωμάτιο ξενοδοχείου που διέμενε στην Ηγουμενίτσα, βρέθηκε ένας 55χρονος ο οποίος είχε επισκεφθεί την περιοχή προερχόμενος από την Βόρεια Ελλάδα.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε για τον θάνατό του το μεσημέρι της Παρασκευής (13/2) από το ΕΚΑΒ το οποίο είχε κληθεί στο κατάλυμα.

Τον 55χρονο εντόπισε νεκρό ο συγκάτοικός του ο οποίος άμεσα ζήτησε την συνδρομή του ΕΚΑΒ.

Παρά την προσπάθεια που έγινε από τους διασώστες του ασθενοφόρου δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Φως στα αίτια θανάτου θα ρίξει η νεκροψία- νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί το επόμενο διάστημα.

