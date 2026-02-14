Νεκρός 55χρονος σε ξενοδοχείο στην Ηγουμενίτσα

Τον άτυχο άνδρα εντόπισε νεκρό ο συγκάτοικός του

Newsbomb

Νεκρός 55χρονος σε ξενοδοχείο στην Ηγουμενίτσα
Eurokinissi - Αρχείο
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Νεκρός στο δωμάτιο ξενοδοχείου που διέμενε στην Ηγουμενίτσα, βρέθηκε ένας 55χρονος ο οποίος είχε επισκεφθεί την περιοχή προερχόμενος από την Βόρεια Ελλάδα.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε για τον θάνατό του το μεσημέρι της Παρασκευής (13/2) από το ΕΚΑΒ το οποίο είχε κληθεί στο κατάλυμα.

Τον 55χρονο εντόπισε νεκρό ο συγκάτοικός του ο οποίος άμεσα ζήτησε την συνδρομή του ΕΚΑΒ.

Παρά την προσπάθεια που έγινε από τους διασώστες του ασθενοφόρου δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Φως στα αίτια θανάτου θα ρίξει η νεκροψία- νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί το επόμενο διάστημα.

Με πληροφορίες από epiruspost.gr

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εύβοια: Αστυνομικός συνελήφθη για ξυλοδαρμό της γυναίκας του μπροστά στα παιδιά τους

17:03ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα-μητέρα οδηγού: «Το παιδί μου δεν έχει ιδέα από οδήγηση» - Λύγισε η μητέρα του νεκρού παιδιού

16:55ΚΟΣΜΟΣ

Διάσκεψη στο Μόναχο: «Το ΝΑΤΟ είναι αρκετά ισχυρό ώστε η Ρωσία δεν θα επιδιώξει τώρα να επιτεθεί σε χώρα-μέλος του» λέει ο Ρούτε

16:47ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός 55χρονος σε ξενοδοχείο στην Ηγουμενίτσα

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Ο «άγνωστος» Αντετοκούνμπο ήρθε στην Ελλάδα: «Χάρη στο Γιάννη είμαι με την οικογένειά μου»

16:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Μυθικό πανό φίλων του Ηρακλή: «Ερχόμαστε σε λίγο»

16:30ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χαλκιδική: 75χρονος έχασε τη ζωή του σε σύγκρουση οχημάτων

16:22ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου

16:12ΚΑΙΡΟΣ

Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας ενόψει της επιδείνωσης του καιρού

15:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Οι σκέψεις του Λουτσέσκου για το ντέρμπι «Δικεφάλων» της Super League

15:52ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Η Ρωσία δηλητηρίασε τον Αλεξέι Ναβάλνι – Χρησιμοποίησε τοξίνη βατράχου που θεωρείται χημικό όπλο

15:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Το πλάνο και τα ερωτηματικά του Μάρκο Νίκολιτς για το ντέρμπι της Super League

15:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πτολεμαϊδα: 53χρονη κατείχε σε κατάστημα παράνομα 1.450 παιδικά βεγγαλικά

15:07ΚΟΣΜΟΣ

Ο Λευκός Οίκος γιορτάζει τον Άγιο Βαλεντίνο – Οι αστείες κάρτες με τα διπλωματικά υπονοούμενα για Γροιλανδία και Μαδούρο

14:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Το κλίμα της HORECA αποτυπώνει μια οικονομία που αναπτύσσεται

14:49LIFESTYLE

Eurovision 2026 - Antigoni: «Δεν με ενοχλεί που με συγκρίνουν με την Ελένη Φουρέιρα, είναι θεά»

14:42LIFESTYLE

Βασιλική Ανδρίτσου: «Σε ευχαριστώ που με διάλεξες», λέει για τα γενέθλια της κόρης της

14:34ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη καθίζηση σε δρόμο της Γορτυνίας - Άνοιξε στα δύο το οδόστρωμα

14:24ΚΟΣΜΟΣ

Διάσκεψη του Μονάχου – Ζελένσκι: Παρομοίασε τον Πούτιν με τον Χίτλερ - «Μπορούμε να ορθώσουμε ανάστημα στην Ρωσία»

14:18LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου: «Όταν έχεις πολλή αγάπη στη ζωή σου, δε χρειάζεσαι απαραίτητα έρωτα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:00ΕΛΛΑΔΑ

Ίμβρος - Τένεδος: Πώς η Τουρκία ξερίζωσε με βάρβαρες μεθόδους τους Έλληνες από τα δύο νησιά

16:22ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Ο «άγνωστος» Αντετοκούνμπο ήρθε στην Ελλάδα: «Χάρη στο Γιάννη είμαι με την οικογένειά μου»

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Η ΣΤΑΣΥ ετοιμάζει καταφύγια πολέμου στην «υπόγεια Αθήνα» - Ο παλιός σταθμός της Ομόνοιας το πρώτο, δείτε την αυτοψία του Newsbomb

15:52ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Η Ρωσία δηλητηρίασε τον Αλεξέι Ναβάλνι – Χρησιμοποίησε τοξίνη βατράχου που θεωρείται χημικό όπλο

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Έδωσε «στίγμα» - Τα νέα στοιχεία για τη 16χρονη

11:44ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού - Πορτοκαλί προειδοποίηση για αρκετές περιοχές

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο «αντίο» στον Θανάση Σκουρτόπουλο

12:59ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: «Μίλησε» το κινητό της - Εξέπεμψε στίγμα από το Βερολίνο

16:47ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός 55χρονος σε ξενοδοχείο στην Ηγουμενίτσα

11:48ΕΛΛΑΔΑ

Σήμερα το τελευταίο αντίο στον Αναστάση Παπαληγούρα - «Στον καλύτερο μπαμπά και παππού του κόσμου»

10:45ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνοαμερικανός πρώην πράκτορας της CIA αποκαλύπτει ποια είναι η πιο επικίνδυνη χώρα σήμερα

11:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μακροπρόθεσμη πρόγνωση για την Άνοιξη - Ο ρόλος της La Nina και πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

19:59ΚΟΣΜΟΣ

Αθλήτρια ζήτησε από τον καθηγητή της παράταση για παράδοση πανεπιστημιακής εργασίας λόγω Ολυμπιακών Αγώνων

17:03ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα-μητέρα οδηγού: «Το παιδί μου δεν έχει ιδέα από οδήγηση» - Λύγισε η μητέρα του νεκρού παιδιού

09:33ΚΟΣΜΟΣ

Daily Mail: Πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι ο Έπσταϊν δολοφονήθηκε – Γιατρός λέει ότι στραγγαλίστηκε

16:30ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χαλκιδική: 75χρονος έχασε τη ζωή του σε σύγκρουση οχημάτων

14:49LIFESTYLE

Eurovision 2026 - Antigoni: «Δεν με ενοχλεί που με συγκρίνουν με την Ελένη Φουρέιρα, είναι θεά»

22:22ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός καρχαρίας στη Μεσόγειο: Επιβεβαιώνουν οι Ισπανοί - Βίντεο

13:01ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Διάσημη γαστρεντερολόγος εξηγεί το σημάδι για τον καρκίνο στο παχύ έντερο που αγνόησε ο ηθοποιός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ