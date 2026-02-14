Ο «άγνωστος» Αντετοκούνμπο ήρθε στην Ελλάδα: «Χάρη στο Γιάννη είμαι με την οικογένειά μου»

«Πηγαίνοντας στο NBA και αποκτώντας τα δικά του χαρτιά, αυτό άλλαξε τα πάντα» δήλωσε ο Φράνσις Αντετοκούνμπο

Στον Γιάννη Αντετοκούνμπο οφείλει τον ερχομό του στην Ελλάδα ο «άγνωστος» αδερφός του.

Ο Φράνσις Αντετοκούνμπο μεγάλωσε στη Νιγηρία, έπειτα από την απόφαση των γονιών του να τον εμπιστευτούν στους παππούδες του, ώστε εκείνοι και τα υπόλοιπα παιδιά τους να εγκατασταθούν στην Ελλάδα. Όπως εξομολογήθηκε, η απουσία της οικογένειάς του τον είχε επηρεάσει βαθιά, όμως μετά από χρόνια κατάφερε να επανενωθεί με τη μητέρα του και τα αδέρφια του.

Ο μεγάλος αδερφός του Γιάννη Αντετοκούνμπο έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;» και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη μακρά διαδικασία μέχρι να φτάσει στην Ελλάδα. «Δεν είχαν τα χαρτιά για να γίνει αυτό πραγματικότητα για μένα νωρίτερα. Ήταν μια πολύ μακρά διαδικασία για τους γονείς μου. Οι νόμοι στην Ευρώπη δεν τους ευνόησαν, οπότε τους πήρε χρόνια. Ήταν δύσκολο γι' αυτούς και για μένα επίσης, αλλά επιτέλους ευχαριστούμε τον Θεό για όλα. Πάντα στη ζωή μου ήθελα να είμαι με τους γονείς μου», δήλωσε.

Ο μπασκετμπολίστας υπήρξε εκείνος που τον βοήθησε καθοριστικά να εγκατασταθεί στη χώρα. «Όλα συνέβησαν χάρη στον Γιάννη. Πηγαίνοντας στο NBA και αποκτώντας τα δικά του χαρτιά, αυτό άλλαξε τα πάντα. Αυτός είναι ο λόγος που μπόρεσα να έρθω στην Ελλάδα. Πιστεύω όμως ότι όλα συμβαίνουν για κάποιον λόγο και είναι θέμα χρόνου. Η κρίσιμη στιγμή έρχεται και μετά από πολλά χρόνια η οικογένεια επανενώνεται. Το ήθελα για πολύ καιρό. Επικοινωνούσα με τους γονείς μου, τους αδερφούς μου, αλλά απλά δεν μπορούσα να είμαι κοντά τους. Επιτέλους είμαι με την οικογένειά μου, το αίμα μου. Αυτή η σύνδεση μου έλειψε», πρόσθεσε.

Σχετικά με την απώλεια του πατέρα του, εξομολογήθηκε πως εξακολουθεί να τον νιώθει παρόντα στη ζωή του: «Ο πατέρας μου ήταν πάντα βράχος, ο πυλώνας της οικογένειας. Ήταν ταπεινός και πολύ ευθύς. Ο θάνατός του με έκανε να καταλάβω ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα συμβεί αύριο. Αυτό μου δίδαξε επίσης ότι πρέπει να είσαι έτοιμος, καθώς το αύριο δεν είναι εγγυημένο. Νιώθω ότι ο πατέρας μου είναι πάντα εδώ, τον εκπροσωπώ», τόνισε.

Στην ίδια συνέντευξη ξεκαθάρισε πως κανείς δεν μπορεί να μιμηθεί τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Δεν μπορείς να μιμηθείς τον Γιάννη, κανείς δεν μπορεί να είναι σαν τον Γιάννη. Είναι απλά ο Γιάννης. Έχει τον δικό του δρόμο να διανύσει, τον δικό του σκοπό να πετύχει».

