Eurovision: Ώρα μηδέν για την ελληνική εκπροσώπηση - Akylas ή Good Job Nicky;

Η ελληνική εκπροσώπηση είναι ανδρική υπόθεση τη φετινή χρονιά

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Η αντίστροφη μέτρηση για τον εθνικό τελικό έχει ξεκινήσει! Απόψε, στις 21.00, μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ1 και του σόου «Sing for Greece», θα δούμε 14 καλλιτέχνες να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό.

Στο τέλος της βραδιάς, μέσω ψηφοφορίας του κοινού και δύο κριτικών επιτροπών, ένας θα πάρει το εισιτήριο για τη Βιέννη και τον 70ο διαγωνισμό της Eurovision.

STYLIANOS, D3lta, Mikay, Μαρίκα, Marseaux, Good Job Nicky, KOZA MOSTRA, STEFI, Rosanna Mailan, Evangelia, ZAF, Akylas, leroybroughtflowers, Alexandra Sieti, ήδη προετοιμάζονται πυρετωδώς για να ανέβουν στο stage και να κερδίσουν την πολυπόθητη νίκη.

Η σειρά εμφάνισης των 14 υποψηφίων στον τελικό είναι:

«YOU & I», STYLIANOS
«Mad About it», D3lta
«Labyrinth», Mikay
«Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα
«Χάνομαι», Marseaux
«Dark Side of the Moon», Good Job Nicky
«Bulletproof», KOZA MOSTRA
«Europa», STEFI
«Άλμα», Rosanna Mailan
«Paréa», Evangelia
«ASTEIO», ZAF
«Ferto», Akylas
«SABOTAGE!», leroybroughtflowers
«The Other Side», Alexandra Sieti

Αν και υπάρχουν εξαιρετικές παρουσίες, από την πρώτη στιγμή το παιχνίδι παίζεται ανάμεσα σε δύο! Ο Akylas και ο Good Job Nicky έχουν μονοπωλήσει το ενδιαφέρον με τα διαφορετικού στυλ τραγούδια τους και το ταπεραμέντο τους. Ποια είναι, όμως, τα δύο μεγάλα φαβορί;

Ο Akylas, ή αλλιώς ο MR. Ferto

Είναι, χωρίς αμφιβολία, ο πιο πολυσυζητημένος υποψήφιος για την ελληνική εκπροσώπηση και το «Ferto» έχει γίνει η εμμονή μικρών, μεγάλων και φανατικών χρηστών των social media. «Έχει περάσει σχεδόν ένας μήνας από την κυκλοφορία του “Ferto” και ακόμη δεν μπορώ να πιστέψω το πόσο το έχετε αγκαλιάσει, χορέψει, γουστάρει! Είναι τρελό… Δεν φανταζόμουν ποτέ πως τα 27 μου θα έμοιαζαν έτσι. Το “Ferto” έχει αλλάξει ήδη τη ζωή μου, γιατί βρήκα όλους εσάς. Και είμαι τόσο ευγνώμων γι’ αυτό», δήλωσε πριν από λίγες ημέρες.

«Ήθελα να είναι κάτι ανεβαστικό, το οποίο να μπορώ να το χορέψω, να το ζήσω. Είναι ένα κομμάτι που μπορεί να κουνήσει, αλλά και να συγκινήσει γιατί έχει ένα νόημα από πίσω. Το κομμάτι μιλάει για τον υπερκαταναλωτισμό και την απληστία. Στην ουσία είναι τα απωθημένα αυτού του χαρακτήρα. Είναι για τα πράγματα, τα οποία ονειρευόταν να κάνει μικρός και δεν είχε και οι γονείς του δυσκολεύονταν να του τα παρέχουν. Είναι ένα μήνυμα για όλα τα παιδιά στην ίδια κατάσταση», έχει πει για το νόημα του κομματιού.

https://www.instagram.com/p/DTGgezYjVbC/

Πίσω από την εικόνα του κρύβεται σκληρή δουλειά και προσπάθεια. Αυτοδημιούργητος μουσικός από τις Σέρρες, ο Ακύλας Μυτιληναίος -όπως είναι το πραγματικό του όνομα- γεννήθηκε το 1999. Ανήκει στη νέα γενιά της ελληνικής indie-pop σκηνής, ενώ οι βάσεις του μπήκαν στο μουσικό σχολείο Σερρών. Αργότερα εμπλούτισε την παρουσία του με θεατρικά εργαστήρια, κάτι που εξηγεί την έντονη σκηνική του ενέργεια. Πριν την εγχώρια επιτυχία, ο Akylas εργάστηκε ως τραγουδιστής σε κρουαζιερόπλοια ταξιδεύοντας σε όλο τον κόσμο (από το Ντουμπάι μέχρι τη Γαλλία), αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία σε διεθνή κοινά και διαμορφώνοντας έναν πολυπολιτισμικό ήχο.

Αγαπά πολύ τις διασκευές τραγουδιών, που τον σύστησαν σε περισσότερο κόσμο, ενώ το «Φθηνόκρασο» (2021) είναι ένα κομμάτι με το οποίο περιέγραφε τη ζωή του στην Αθήνα και τον έκανε γνωστό ειδικά στο Tik Tok. Όπως έχει πει, αυτό ήταν «το πρώτο κομμάτι που έγραψα ποτέ». Συμμετείχε στο 8ο «The Voice», στην ομάδα του Πάνου Μουζουράκη, ξεχωρίζοντας και τότε για την ενέργειά του. Στην καραντίνα ξεκίνησε να μαθαίνει γιουκαλίλι μέσα από βίντεο στο YouTube και κάπως έτσι άρχισε να γράφει δικά του κομμάτια.

Good Job Nicky: Το ταλέντο είναι θέμα DNA


Όταν έχεις πατέρα τον Γιάννη Πάριο και αδελφό τον Χάρη Βαρθακούρη, τότε σίγουρα καταλαβαίνει κάποιος ότι το ταλέντο ρέει στο αίμα σου. Ο Good Job Nicky είναι ένας εξαιρετικά ταλαντούχος και πολλά υποσχόμενος καλλιτέχνης, που βαδίζει στα δικά του μουσικά μονοπάτια και πλέον ανοίγει τα φτερά του στη Eurovision.

Το τραγούδι του έχει τίτλο «Dark Side of the Moon» και σύμφωνα με τον ίδιο: «Το τραγούδι μιλά για τη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού. Για έρωτες που θέλουν ταχύτητα. Αν είσαι ερωτευμένος με κάποιον ή κάποια, δεν θέλει χρόνο, θέλει ταχύτητα. Πρέπει να πέσει με τα μούτρα»… «Το τραγούδι γράφτηκε για τη Eurovision και ήταν “οπλισμένο” εδώ και δύο χρόνια. Το έλεγα και το ξαναλέω, ήθελα να βγάλω ένα τραγούδι για τη Eurovision με μελέτη, κέφι και συναίσθημα. Δεν καθίσαμε απλώς με τους συμπαραγωγούς μου και είπαμε “πάμε να γράψουμε ένα τραγούδι για τη Eurovision”. Το νιώσαμε ότι μπορεί να κάνει μεγάλο “μπαμ” στη σκηνή», έχει πει επίσης.

https://www.instagram.com/p/DT-1hn6iMk2/

Για την ιστορία, η καριέρα του ξεκίνησε το 2020, όταν κυκλοφόρησε τα πρώτα του singles όπως το «January 8th», που έγινε viral, συγκεντρώνοντας πάνω από 400.000 προβολές στο YouTube μέσα σε 48 ώρες και καθιερώνοντάς τον ως ένα από τα πιο υποσχόμενα νέα ονόματα της ελληνικής σκηνής. Από τότε ακολούθησαν αρκετά ακόμη singles, όπως τα «Fo Sho», «Clouds» και «Realize», που έδειξαν την ποικιλία και την καλλιτεχνική του ευελιξία.

«Ο πατέρας μου είναι ο πατέρας μου, ο Πάριος είναι ο Πάριος, και το μεγαλύτερο μάθημα που έχω πάρει από εκείνον είναι ότι οφείλεις να δίνεις στη μουσική περισσότερα απ’ όσα θα πάρεις. Αν της φερθείς έτσι, θα σου το ανταποδώσει», έχει τονίσει για τη μουσική του φιλοσοφία αλλά και τον σπουδαίο Έλληνα τραγουδιστή.

