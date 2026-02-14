Eurovision: 14 καλλιτέχνες στη μάχη για την ελληνική εκπροσώπηση – Όλα τα τραγούδια και τα φαβορί

Τι θα δούμε στον εθνικό τελικό της Κυριακής;

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Eurovision: 14 καλλιτέχνες στη μάχη για την ελληνική εκπροσώπηση – Όλα τα τραγούδια και τα φαβορί
LIFESTYLE
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τι θα δούμε στον εθνικό τελικό της Κυριακής; Οι δύο ημιτελικοί του «Sing for Greece» ολοκληρώθηκαν και πλέον το βλέμμα είναι στραμμένο στον εθνικό τελικό της Κυριακής.

14 καλλιτέχνες θα δώσουν τη δική τους μάχη και μόνο ένας θα κερδίσει το εισιτήριο για τη Βιέννη και τον 70ο διαγωνισμό της Eurovision.

Rossana Mailan, STEFI, Evangelia, Marseaux, Akylas, Alexandra Sieti και STYLIANOS, προκρίθηκαν από τον Α' ημιτελικό. Οι good job Nicky, Mikay, Μαρίκα, D3lta, leroybroughtflowers, KOZA MOSTRA και ZAF, πέρασαν από τον Β' ημιτελικό.

Όλοι οι προαναφερθέντες ήδη προετοιμάζονται για τη μεγάλη βραδιά, με στόχο να ξεχωρίσουν στις κριτικές επιτροπές και τις ψήφους του κοινού.

Η σειρά εμφάνισης των 14 καλλιτεχνών στον εθνικό τελικό

STYLIANOS (YOU & I)

D3lta (Mad About it)

Mikay (Labyrinth)

Μαρίκα (Daughters of the Sun A, E, I, O, U)

Marseaux (Χάνομαι)

good job Nicky (Dark Side of the Moon)

KOZA MOSTRA (Bulletproof)

STEFI (Europa)

Rossana Mailan (Άλμα)

Evangelia (Parea)

ZAF (ASTEIO)

Akylas (Ferto)

leroybroughtflowers (SABOTAGE!)

Alexandra Sieti (The Other Side)

Πώς θα αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής

Στον εθνικό τελικό, το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψηφοφορίας του κοινού (50%), καθώς και δύο κριτικών επιτροπών, μιας ελληνικής (25%) και μιας διεθνούς (25%).

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, υπερτερεί η ψήφος του κοινού.

Ο Χρήστος Μάστορας στον τελικό

Στον τελικό, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, ο μοναδικός Χρήστος Μάστορας, με τη σπουδαία μουσική διαδρομή, θα χαρίσει μοναδικές στιγμές με τις ξεχωριστές ερμηνείες του και την αστείρευτη ενέργειά του.

Τα φαβορί Μετά τη διεξαγωγή των δύο ημιτελικών, η κατάταξη στα στοιχήματα δεν φαίνεται να αλλάζει ιδιαίτερα.

Ο Akylas με το κομμάτι «Ferto» συνεχίζει να σαρώνει σε views και βρίσκεται στην πρώτη θέση με μεγάλη διαφορά. Στη δεύτερη θέση παραμένει ο Good Job Nicky με το κομμάτι «Dark Side of the Moon», ενώ ακολουθεί η Marseaux με το «Χάνομαι».

Η μάχη των τριών θα είναι σκληρή, καθώς στο τελικό αποτέλεσμα λόγο θα έχουν και οι κριτικές επιτροπές που μπορούν να ανατρέψουν πολλά! Να σημειωθεί ότι την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει η Evangelia και ο Zaf.

Τα σχόλια στο X

Μετά τη χθεσινή βραδιά, το «Sing for Greece» έγινε ξανά trend.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:02ΚΟΣΜΟΣ

Οι άμαχοι στο στόχαστρο των drones - Τι καταγράφεται στη Διάσκεψη του Μονάχου

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Πότε οι φωτογραφίες και τα μηνύματα στα social media μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα δικαστήρια

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Γερμανία γυρίζει την πλάτη στην Tesla παρά την αγάπη της για τα ηλεκτρικά

07:56ΕΛΛΑΔΑ

Νέα συγκέντρωση αγροτών στο Σύνταγμα - Αποχωρούν το μεσημέρι τα τρακτέρ

07:42ΚΟΣΜΟΣ

Η Κολομβία ξαναρχίζει την καταστροφή καλλιεργειών κόκας με τη χρήση γλυφοσάτης

07:41ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έπος με τον coach Γιάννη Αντετοκούνμπο: Μοίρασε οδηγίες και «στόλισε» τον Σαράνια! 

07:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το #6 EHD είναι η νέα plug-in υβριδική λιμουζίνα της Smart

07:27ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη Reuters: Ο αμερικανικός στρατός προετοιμάζεται για επιχειρήσεις μεγάλης διάρκειας στο Ιράν

07:25ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στον Βόλο, Ι.Χ. εξετράπη και κατέληξε σε φροντιστήριο

07:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Επικίνδυνη έξοδο στη Λιβαδειά ο Ολυμπιακός - Ντέρμπι παραμονής στο Αγρίνιο

07:10LIFESTYLE

Eurovision: 14 καλλιτέχνες στη μάχη για την ελληνική εκπροσώπηση – Όλα τα τραγούδια και τα φαβορί

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Ίμβρος - Τένεδος: Πώς η Τουρκία ξερίζωσε με βάρβαρες μεθόδους τους Έλληνες από τα δύο νησιά

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Αγίου Βαλεντίνου: Η άγνωστη αλήθεια για την Ημέρα των Ερωτευμένων - Από τους βασανισμούς γυναικών στον σύγχρονο ρομαντισμό

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λαμία: Σορός εντοπίστηκε σε διαμέρισμα που πήρε φωτιά

06:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μεγάλο «αγκάθι» για το ΠΑΣΟΚ το θέμα Παναγόπουλου και ΠΑΣΚΕ

06:49ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Κλειστές οι είσοδοι από Ελευσίνα έως και την είσοδο από Περιφερειακή Αιγάλεω

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικό FBI: Οι 10+1 υποθέσεις που συγκλόνισαν - Τα 364 εκατομμύρια ευρώ αγγίζει η ζημιά

06:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η αφρικανική σκόνη «σκεπάζει» τη χώρα - Λασποβροχές και 23άρια

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Νέο επεισόδιο στο «σεβντά» της Τουρκίας με S-400 και F-35 - H δικαιολογία με τους Patriot

06:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαξίμου για Τσίπρα: Να απαντήσει στις αποκαλύψεις Στουρνάρα και να μην κρύβεται

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μακροπρόθεσμη πρόγνωση για την Άνοιξη - Ο ρόλος της La Nina και πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Έδωσε «στίγμα» - Τα νέα στοιχεία για τη 16χρονη

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Το «Τούνελ» στο σπίτι του τρόμου - Η άγρια δολοφονία της Φαιναρέτης Μπαξεβάνη

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Κακουργηματική δίωξη για τρεις - Ντοκουμέντα για τις σωληνώσεις και μαρτυρία του υδραυλικού

23:23ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Βαλεντίνος: Γιατί τα λείψανά του βρίσκονται στην Ελλάδα - Σε ποιο νησί φυλάσσονται

07:27ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη Reuters: Ο αμερικανικός στρατός προετοιμάζεται για επιχειρήσεις μεγάλης διάρκειας στο Ιράν

23:52LIFESTYLE

Eurovision 2026 - Sing for Greece: Ποιοι πέρασαν από τον Β’ ημιτελικό στον εθνικό τελικό

23:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Αλητείες Μπόλντγουιν στο Telekom Center Athens – Έξαλλος ο Λεσόρ, απειλήθηκε επεισόδιο

07:25ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στον Βόλο, Ι.Χ. εξετράπη και κατέληξε σε φροντιστήριο

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Νέο επεισόδιο στο «σεβντά» της Τουρκίας με S-400 και F-35 - H δικαιολογία με τους Patriot

07:10LIFESTYLE

Eurovision: 14 καλλιτέχνες στη μάχη για την ελληνική εκπροσώπηση – Όλα τα τραγούδια και τα φαβορί

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες στο Σύνταγμα: Αντίστροφη μέτρηση για την αποχώρηση των τρακτέρ μετά το δυναμικό συλλαλητήριο

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Ίμβρος - Τένεδος: Πώς η Τουρκία ξερίζωσε με βάρβαρες μεθόδους τους Έλληνες από τα δύο νησιά

11:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

ΑΑΔΕ: Γνωστός επιχειρηματίας αλυσίδας εστίασης ανάμεσα στους συλληφθέντες για τα ψεύτικα ΑΦΜ

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Φεβρουαρίου: Σε ποιούς να πείτε χρόνια πολλά σήμερα - Ποιος ήταν ο Άγιος Βαλεντίνος

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Αγίου Βαλεντίνου: Η άγνωστη αλήθεια για την Ημέρα των Ερωτευμένων - Από τους βασανισμούς γυναικών στον σύγχρονο ρομαντισμό

06:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η αφρικανική σκόνη «σκεπάζει» τη χώρα - Λασποβροχές και 23άρια

06:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαξίμου για Τσίπρα: Να απαντήσει στις αποκαλύψεις Στουρνάρα και να μην κρύβεται

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Μήνυση Ζωής Κωνσταντοπούλου κατά Καπερνάρου για το φραστικό επεισόδιο με Ρούτσι - Και νέα επίθεση στην κυβέρνηση

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικό FBI: Οι 10+1 υποθέσεις που συγκλόνισαν - Τα 364 εκατομμύρια ευρώ αγγίζει η ζημιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ