Eurovision: 14 καλλιτέχνες στη μάχη για την ελληνική εκπροσώπηση – Όλα τα τραγούδια και τα φαβορί

Τι θα δούμε στον εθνικό τελικό της Κυριακής; Οι δύο ημιτελικοί του «Sing for Greece» ολοκληρώθηκαν και πλέον το βλέμμα είναι στραμμένο στον εθνικό τελικό της Κυριακής.

14 καλλιτέχνες θα δώσουν τη δική τους μάχη και μόνο ένας θα κερδίσει το εισιτήριο για τη Βιέννη και τον 70ο διαγωνισμό της Eurovision.

Rossana Mailan, STEFI, Evangelia, Marseaux, Akylas, Alexandra Sieti και STYLIANOS, προκρίθηκαν από τον Α' ημιτελικό. Οι good job Nicky, Mikay, Μαρίκα, D3lta, leroybroughtflowers, KOZA MOSTRA και ZAF, πέρασαν από τον Β' ημιτελικό.

Όλοι οι προαναφερθέντες ήδη προετοιμάζονται για τη μεγάλη βραδιά, με στόχο να ξεχωρίσουν στις κριτικές επιτροπές και τις ψήφους του κοινού.

Η σειρά εμφάνισης των 14 καλλιτεχνών στον εθνικό τελικό

STYLIANOS (YOU & I)

D3lta (Mad About it)

Mikay (Labyrinth)

Μαρίκα (Daughters of the Sun A, E, I, O, U)

Marseaux (Χάνομαι)

good job Nicky (Dark Side of the Moon)

KOZA MOSTRA (Bulletproof)

STEFI (Europa)

Rossana Mailan (Άλμα)

Evangelia (Parea)

ZAF (ASTEIO)

Akylas (Ferto)

leroybroughtflowers (SABOTAGE!)

Alexandra Sieti (The Other Side)

Πώς θα αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής

Στον εθνικό τελικό, το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψηφοφορίας του κοινού (50%), καθώς και δύο κριτικών επιτροπών, μιας ελληνικής (25%) και μιας διεθνούς (25%).

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, υπερτερεί η ψήφος του κοινού.

Ο Χρήστος Μάστορας στον τελικό

Στον τελικό, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, ο μοναδικός Χρήστος Μάστορας, με τη σπουδαία μουσική διαδρομή, θα χαρίσει μοναδικές στιγμές με τις ξεχωριστές ερμηνείες του και την αστείρευτη ενέργειά του.

Τα φαβορί Μετά τη διεξαγωγή των δύο ημιτελικών, η κατάταξη στα στοιχήματα δεν φαίνεται να αλλάζει ιδιαίτερα.

Ο Akylas με το κομμάτι «Ferto» συνεχίζει να σαρώνει σε views και βρίσκεται στην πρώτη θέση με μεγάλη διαφορά. Στη δεύτερη θέση παραμένει ο Good Job Nicky με το κομμάτι «Dark Side of the Moon», ενώ ακολουθεί η Marseaux με το «Χάνομαι».

Η μάχη των τριών θα είναι σκληρή, καθώς στο τελικό αποτέλεσμα λόγο θα έχουν και οι κριτικές επιτροπές που μπορούν να ανατρέψουν πολλά! Να σημειωθεί ότι την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει η Evangelia και ο Zaf.

Τα σχόλια στο X

Μετά τη χθεσινή βραδιά, το «Sing for Greece» έγινε ξανά trend.

Τα τραγούδια που δεν μπήκαν στους ημιτελικούς δηλαδή πως ήταν; Άναρχες κραυγές; #SingForGreece — Τζαστice (@icejust4all) February 13, 2026

#singforgreece

Εδώ το στιγμιότυπο είναι από στορι μέσα στο στούντιο... έχει καλύτερο ήχο...η φωνή του είναι τέλεια... κάτι παίχτηκε με ήχο και φωνητικά...τι να πω ??? @HarryVarth pic.twitter.com/ZqH1mMNUne — Η͎ ͎Π͎ε͎ρ͎ι͎κ͎ο͎κ͎λ͎ά͎δ͎α͎ ͎ (@Thekla1992) February 13, 2026

Οχι. Περιμενα απο good job Nicky περισσοτερα. Δεν ηταν καλος. Φταιει ο ηχος ? Το κομματι ειναι τελικα τρομερα δυσκολο ??? Ο Ακυλας θεωρω θα καπαρωσει θεση. Αν πουμε πως ειναι αναμεσα τους η τελικη μαχη. #SingForGreece — Steve the Spur Rooster © (@the_RoOsTeR___) February 13, 2026

Περιμενα ο Nicky να σαρωσει αποψε. Δεν εγινε. Και αν κρινουμε και απο το γκελ που ηδη εχει ο Ακυλας στο εξωτερικο ... σε προγνωστικα ειμαστε 3οι για νικη της Eurovision !!!!! Τι συζηταμε ??? Ακυλας for the win φετος. Και ΦΕΡΤΟ !!! #SingForGreece — Steve the Spur Rooster © (@the_RoOsTeR___) February 13, 2026

Μεγαλύτερη εντύπωση έκαναν τα ονόματα των συμμετεχόντων παρά τα τραγούδια. ??#SingForGreece — TheDeerHunter ?? (@deer_kiler) February 13, 2026

Αν μου επιτρέπετε, του good job nicky ειναι σαφώς ανώτερο του Ακυλα. Απλά δεν θα κανει επιτυχία στα νηπιαγωγεία, δεν εχει το πιασαρικο εφέ#SingForGreece — Hero Grigoraki (@herogrig) February 13, 2026

Και σκέφτομαι σε κάθε τραγούδι:

- Υπήρχε περίπτωση να στείλει αυτό σε απευθείας ανάθεση η ΕΡΤ σε άλλη περίπτωση;

Καλύτερα είναι έτσι ? #SingForGreece — Faidon ?? (@faidonsol) February 13, 2026

