Eurovision 2026 - Sing for Greece: Ποιοι πέρασαν από τον Β' ημιτελικό στον εθνικό τελικό

Ο Good Job Nicky στον Β' Ημιτελικό του «Sing for Greece»

Με επιτυχία και χωρίς εκπλήξεις ολοκληρώθηκε ο Β’ ημιτελικός του «Sing for Greece», το βράδυ της Παρασκευής. Επτά καλλιτέχνες, αποκλειστικά με τη ψήφο του κοινού, πήραν το εισιτήριο για τον εθνικό τελικό της Κυριακής.

Οι Good Job Nicky, Mikay, Μαρίκα, D3lta, leroybroughtflowers, KOZA MOSTRA και ZAF, θα διαγωνιστούν ξανά την 15η Φεβρουαρίου και το ενδιαφέρον είναι μεγάλο.

Εκεί θα συναντήσουν τους επτά καλλιτέχνες που προκρίθηκαν από τον Α’ ημιτελικό.

Rossana Mailan (Άλμα), STEFI (Europa), Evangelia (Parea), Marseaux (Χάνομαι), Akylas (Ferto), Alexandra Sieti (The Other Side) και STYLIANOS (YOU & I), ήδη προετοιμάζονται για το επόμενο και πιο σημαντικό τους βήμα καθώς έχουν ως στόχο την ελληνική εκπροσώπηση στη φετινή Eurovision.



