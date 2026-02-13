Eurovision 2026 - Sing for Greece: Χαμός στο X με τα σχόλια – Τι θέλει το κοινό

Τη δική τους μάχη για να περάσουν στον εθνικό τελικό της Κυριακής δίνουν, απόψε, 14 καλλιτέχνες στο «Sing for Greece» της ΕΡΤ1. Ο Β’ ημιτελικός για την ελληνική εκπροσώπηση είναι σε εξέλιξη και οι χρήστες του X δίνουν ρεσιτάλ με τα σχόλιά τους.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Good Job Nicky και η σύγκριση με τον Ακύλα. Φυσικά, τις εντυπώσεις έκλεψε και η Κατερίνα Βρανά.

#singforGreece2026 #eurovisiongr

Αφού είδαμε και τους 28 live, ο τύπος δεν έχει αντίπαλο...

Οι υπόλοιποι απλά να πάνε από απόψε σπίτι τους pic.twitter.com/dUWxn2zrDs — welcome to the jungle (@wvgolfTSI) February 13, 2026

Τι εκπληκτικό τραγούδι του good job niki, θέλω να το ακούω παντού. Μόνο εμένα μου θυμίζει Bruno Mars? #singforGreece2026 — koukou (@h_mikrh_koukou) February 13, 2026

Το τραγούδι του GJN είναι τέρμα ακουστικό, με ρυθμό, το ακούς και δεν το βαριέσαι. Απορώ με τα γούστα μερικών αλήθεια…

Τρομερά δύσκολο τραγούδι κι όχι καρακιτσαριό δίχως νόημα.

Μπράβο στον GJN ?#singforGreece #singforGreece2026 #eurovisiongr pic.twitter.com/GhahK1xsN1 — Κονιορδού??‍♀️???? (@koniordou21) February 13, 2026

Εντάξει, κάναμε την πλάκα μας με τον Akyla, γελάσαμε κτλ, αλλά ο εικονιζόμενος, δεν κάνει για Ελλάδα.

Βασικά, μας κάνει χάρη που είναι εδώ. #SingForGreece #SingForGreece2026 #eurovisiongr pic.twitter.com/GssHqj6mCW — Πανοσολογιώτατος2 (@panosologiotat2) February 13, 2026

Την λατρεύω.

Την σέβομαι.

Αναδεικνύει το ταλέντο της, ακόμα και μέσω αυτού που περνάει.

Είναι εδώ. pic.twitter.com/yh7rund8nh — Luna Lovegood ??‍♀️?⛈️ (@luna17_lovegood) February 13, 2026

