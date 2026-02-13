Eurovision - Sing for Greece 2026: Αποθεώθηκε ο Good Job Nicky στον Β' ημιτελικό

Ο Good Job Nicky ανέβηκε στο stage του Β’ ημιτελικού για την ελληνική εκπροσώπηση

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Eurovision - Sing for Greece 2026: Αποθεώθηκε ο Good Job Nicky στον Β' ημιτελικό
Το βράδυ της Παρασκευής, στις 21.00, ο Β’ ημιτελικός του «Sing for Greece» βγήκε στον αέρα της ΕΡΤ1 και 14 υποψήφιοι δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό.

Το μεγάλο φαβορί της βραδιάς, ο Good Job Nicky, εντυπωσίασε με την εμφάνισή του και την ερμηνεία του με το «Dark Side of the Moon» αποδεικνύοντας ξανά το ταλέντο του.

«Το τραγούδι γράφτηκε για τη Eurovision και ήταν “οπλισμένο” εδώ και δύο χρόνια. Το έλεγα και το ξαναλέω, ήθελα να βγάλω ένα τραγούδι για τη Eurovision με μελέτη, κέφι και συναίσθημα. Δεν καθίσαμε απλώς με τους συμπαραγωγούς μου και είπαμε “πάμε να γράψουμε ένα τραγούδι για τη Eurovision”. Το νιώσαμε ότι μπορεί να κάνει μεγάλο “μπαμ” στη σκηνή», έχει πει για το κομμάτι του.

Να σημειωθεί ότι από τους 14 υποψήφιους καλλιτέχνες, στον τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου, θα προκριθούν οι επτά, αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού, που θα δοθεί είτε μέσω της αποστολής μηνυμάτων (SMS) από κινητά τηλέφωνα με ελληνικούς αριθμούς, είτε online, εντός κι εκτός Ελλάδας, μέσω της ειδικής πλατφόρμας voting στο site https://sfg.vote.

Ποιος είναι ο Good Job Nicky

Το όνομά του είναι άμεσα συνδεδεμένο με έναν από τους κορυφαίους Έλληνες τραγουδιστές, με έναν μύθο του ελληνικού πενταγράμμου. Ο Good Job Nicky μπορεί να είναι ο γιος του Γιάννη Πάριου και της Σοφίας Αλιμπέρτη, όμως προσπαθεί να χαράζει τον δικό του μουσικό δρόμο και να μην περιορίζεται στο βαρύ επίθετο που κουβαλά.

Ο Νικόλας Βαρθακούρης, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, έκανε τη πρώτη του εμφάνιση στο χώρο της μουσικής το 2020 με το τραγούδι January 8th, το οποίο ακολούθησε την ίδια χρονιά με τα singles Fo Sho και Clouds υπό την δισκογραφική εταιρία Cobalt Music. Στις αρχές του 2022, κυκλοφόρησε τα τραγούδια Realize, Too Hard, Do The Gods Cry και Heaven Is Sin.

«Έκρυβα από όλους ότι ήθελα να ασχοληθώ με το τραγούδι μέχρι να νιώσω μουσικά ώριμος. Ο πατέρας μου δεν το ήξερε. Μόνο η μητέρα μου. Θα ήθελα να είμαι η συνέχεια του πατέρα μου. Έχω το γονίδιο, αλλά ακολουθώ το δικό μου δρόμο. Ο πατέρας μου χαίρεται πολύ για μένα. Και επικοινωνούμε αλλιώς πλέον και καλλιτεχνικά», είπε χαρακτηριστικά το 2021, στην πρώτη του συνέντευξη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

