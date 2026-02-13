Eurovision 2026: Απόψε ο Β’ ημιτελικός του «Sing for Greece» – Οι υποψήφιοι και όσα θα δούμε

Βρισκόμαστε μία ανάσα πριν την ολοκλήρωση της λίστας των υποψηφίων για τον ελληνικό τελικό…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Eurovision 2026: Απόψε ο Β’ ημιτελικός του «Sing for Greece» – Οι υποψήφιοι και όσα θα δούμε
LIFESTYLE
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Β’ ημιτελικός του «Sing for Greece» έρχεται, απόψε, στις 21.00, στη συχνότητα της ΕΡΤ1, με τη διαδικασία για την ελληνική εκπροσώπηση στη Eurovision να συνεχίζεται.

RIKKI, GARVIN, Mikay, Μαρίκα, D3lta, ZAF, ΚΙΑΝΝΑ, Stella Kay, TIANORA, Victoria Anastasia, BASILICA, good job Nicky, KOZA MOSTRA, leroybroughtflowers, θα ανέβουν στο stage και επτά θα πάρουν το εισιτήριο για τον εθνικό τελικό της Κυριακής. Εκεί, θα συναντήσουν τους επτά καλλιτέχνες που προκρίθηκαν από τον Α’ ημιτελικό.

Το μεγάλο φαβορί της αποψινής βραδιάς είναι ο Good Job Nicky, ο ταλαντούχος γιος της Σοφίας Αλιμπέρτη και του Γιάννη Πάριου. Ο καλλιτέχνης θα ερμηνεύσει το «Dark Side of the Moon» και αναμένεται να πάρει με ευκολία την πρόκριση.

Από τον Β’ ημιτελικό του «Sing for Greece» δεν θα απουσιάσουν οι εκπλήξεις. Η Τάμτα με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ και η εκπρόσωπος της Κύπρου στη φετινή Eurovision, Antigoni, θα ανέβουν στη σκηνή για να διασκεδάσουν τους τηλεθεατές.

Η σειρά εμφάνισης στον Β’ ημιτελικό:

  1. «AGAPI», RIKKI
  2. «Back in the game», GARVIN
  3. «Labyrinth», Mikay
  4. «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα
  5. «Mad About it», D3lta6. «ASTEIO», ZAF
  6. «No More Drama», ΚΙΑΝΝΑ
  7. «You Are The Fire», Stella Kay
  8. «Anatello», TIANORA
  9. «Whatcha Doin To Me», Victoria Anastasia
  10. «Set Everything On Fire», BASILICA
  11. «Dark Side of the Moon», good job Nicky
  12. «Bulletproof», KOZA MOSTRA
  13. «SABOTAGE!», leroybroughtflowers

Πώς θα ψηφίσει το κοινό

Και στον Β’ ημιτελικό δικαίωμα ψήφου έχει μόνο ο κόσμος. Το κοινό θα μπορεί να ψηφίσει είτε μέσω της αποστολής μηνυμάτων (SMS) από κινητά τηλέφωνα με ελληνικούς αριθμούς, είτε online, εντός κι εκτός Ελλάδας, μέσω της ειδικής πλατφόρμας voting στο site https://sfg.vote.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα online ψηφοφορίας, επιτρέποντας και στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετέχουν στην ανάδειξη του τραγουδιού που θα μας εκπροσωπήσει στη Eurovision.

Για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία μέσω SMS, από κινητό στέλνετε SMS στο 54222, με τον κωδικό του τραγουδιού-καλλιτέχνη που αντιστοιχεί στην επιλογή σας. Μπορείτε να στείλετε έως και 10 SMS στο 54222 από κάθε αριθμό κινητού τηλεφώνου.

Οι οδηγίες της ψηφοφορίας θα είναι διαθέσιμες και μέσω QR code, το οποίο θα εμφανίζεται στην οθόνη κατά τη διάρκεια των τριών shows.

Τι δείχνουν τα στοιχήματα για την ελληνική εκπροσώπηση

Οι στοιχηματικές αποδόσεις, μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν φέρουν ιδιαίτερες αλλαγές. Ο Akylas με το «Fertο», που προκρίθηκε από τον Α’ ημιτελικό στον τελικό, φιγουράρει στην πρώτη θέση με μεγάλη διαφορά από τον good job Nicky, που βρίσκεται στη δεύτερη θέση. Marseaux και Evangelia ακολουθούν, με τη μάχη του εθνικού τελικού να έχει ενδιαφέρον.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:24ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε φανάρι και αναποδογύρισε – Τραυματίστηκε ο οδηγός

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

MyBusinessSupport: Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα για διορθώσεις ΑΤΑΚ ή ΚΑΕΚ σε αγροτεμάχια έως 20 στρέμματα

07:15ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλη Βρετανία: Κάλυψη των εξόδων μετακίνησης για οικογένειες παιδιών με καρκίνο

07:12TRAVEL

Λάρισα: Το χωριό που ξεριζώθηκε και άλλαξε τόπο λόγω της πανώλης

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή (13/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:05ΚΟΣΜΟΣ

«Seabed Curtain»: Το σχέδιο των 80 δισ. δολαρίων για να σωθεί «ο παγετώνας της Αποκάλυψης»

06:58ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 13 Φεβρουαρίου

06:51ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων

06:42ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Ραγίζουν καρδιές - Η τελευταία φωτογραφία του ηθοποιού πριν πεθάνει

06:36LIFESTYLE

Eurovision 2026: Απόψε ο Β’ ημιτελικός του «Sing for Greece» – Οι υποψήφιοι και όσα θα δούμε

06:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Νίκη-δήλωση ψάχνει ο Παναθηναϊκός AKTOR κόντρα στη Φενέρμπαχτσε

06:28WHAT THE FACT

Εκπληκτική ιατρική ανακάλυψη σε ομαδικό τάφο - Σε κρανίο η αρχαιότερη νευροχειρουργική επέμβαση

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Γιατί καίνε αγάλματα του «Βάαλ» στις διαδηλώσεις

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: «Όλα στο τραπέζι» στη σημερινή συνεδρίαση στη Χαριλάου Τρικούπη

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί η αστυνομία έκανε έφοδο στα γραφεία της Κομισιόν - Πώς νοικιάζει τα ακίνητα που είχε πουλήσει

06:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές - Πότε θα μπουν τα χρήματα

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αισιοδοξία χωρίς αυταπάτες στην κυβέρνηση μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν

06:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δεν έχει τέλος η κακοκαιρία – Επιμένουν οι βροχές και οι καταιγίδες – Επιστρέφει το κρύο από Τρίτη

06:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Όλες οι αλλαγές της φορολογικής μεταρρύθμισης - Ποιοι ωφελούνται

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Απόβαση» 100 τρακτέρ στην Αττική - Το πρόγραμμα της κινητοποίησης στο κέντρο της Αθήνας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:42ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Ραγίζουν καρδιές - Η τελευταία φωτογραφία του ηθοποιού πριν πεθάνει

06:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δεν έχει τέλος η κακοκαιρία – Επιμένουν οι βροχές και οι καταιγίδες – Επιστρέφει το κρύο από Τρίτη

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Γιατί καίνε αγάλματα του «Βάαλ» στις διαδηλώσεις

05:46ΕΛΛΑΔΑ

Παύλος Ντε Γκρες: «Ο πατέρας μου δεν με μεγάλωσε για να γίνω βασιλιάς – Με ενδιαφέρει η πολιτική, όχι να γίνω πολιτικός – Θέλω να είμαι χρήσιμος για τη χώρα μου»

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Απόβαση» 100 τρακτέρ στην Αττική - Το πρόγραμμα της κινητοποίησης στο κέντρο της Αθήνας

14:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες λύνουν το αίνιγμα του ποταμού που ρέει «ανηφορικά»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν – Τι είχε πει ο Χριστόδουλος για τη σημερινή μέρα

21:07ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στην Αιτωλοακαρνανία για τον θάνατο 35χρονου αστυνομικού - Ήταν πατέρας δύο παιδιών

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Καρκινοπαθής ταξίδεψε σε άλλη πόλη για να νοσηλευτεί και του έκλεψαν το αυτοκίνητο

06:51ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων

22:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου: Δημοσίευσε sms που έστειλε στον Χρυσοχοΐδη - Νέα απάντηση Άδωνι

13:01ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Διάσημη γαστρεντερολόγος εξηγεί το σημάδι για τον καρκίνο στο παχύ έντερο που αγνόησε ο ηθοποιός

20:51LIFESTYLE

James Van Der Beek: Η «κατάρα» των πρωταγωνιστών του «Dawson's Creek» - Οι τραγωδίες που σημάδεψαν το καστ

22:22ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός καρχαρίας στη Μεσόγειο: Επιβεβαιώνουν οι Ισπανοί - Βίντεο

06:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Όλες οι αλλαγές της φορολογικής μεταρρύθμισης - Ποιοι ωφελούνται

17:57LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Θα χειρουργηθεί το Σάββατο - Τα νεότερα για την υγεία του

06:28WHAT THE FACT

Εκπληκτική ιατρική ανακάλυψη σε ομαδικό τάφο - Σε κρανίο η αρχαιότερη νευροχειρουργική επέμβαση

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Οι βροχές πρόσθεσαν 200 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες μέσα σε 40 ημέρες - Πάνω από 600 εκατ. τα αποθέματα - Γραφήματα

06:36LIFESTYLE

Eurovision 2026: Απόψε ο Β’ ημιτελικός του «Sing for Greece» – Οι υποψήφιοι και όσα θα δούμε

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Ακύλας και Πρίσκιλλα: Ποιοι είναι οι Άγιοι που γιορτάζουν αύριο - Η σχέση τους με την «Ημέρα των Ερωτευμένων»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ