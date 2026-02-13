Eurovision 2026: Απόψε ο Β’ ημιτελικός του «Sing for Greece» – Οι υποψήφιοι και όσα θα δούμε

Ο Β’ ημιτελικός του «Sing for Greece» έρχεται, απόψε, στις 21.00, στη συχνότητα της ΕΡΤ1, με τη διαδικασία για την ελληνική εκπροσώπηση στη Eurovision να συνεχίζεται.

RIKKI, GARVIN, Mikay, Μαρίκα, D3lta, ZAF, ΚΙΑΝΝΑ, Stella Kay, TIANORA, Victoria Anastasia, BASILICA, good job Nicky, KOZA MOSTRA, leroybroughtflowers, θα ανέβουν στο stage και επτά θα πάρουν το εισιτήριο για τον εθνικό τελικό της Κυριακής. Εκεί, θα συναντήσουν τους επτά καλλιτέχνες που προκρίθηκαν από τον Α’ ημιτελικό.

Το μεγάλο φαβορί της αποψινής βραδιάς είναι ο Good Job Nicky, ο ταλαντούχος γιος της Σοφίας Αλιμπέρτη και του Γιάννη Πάριου. Ο καλλιτέχνης θα ερμηνεύσει το «Dark Side of the Moon» και αναμένεται να πάρει με ευκολία την πρόκριση.

Από τον Β’ ημιτελικό του «Sing for Greece» δεν θα απουσιάσουν οι εκπλήξεις. Η Τάμτα με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ και η εκπρόσωπος της Κύπρου στη φετινή Eurovision, Antigoni, θα ανέβουν στη σκηνή για να διασκεδάσουν τους τηλεθεατές.

Η σειρά εμφάνισης στον Β’ ημιτελικό:

«AGAPI», RIKKI «Back in the game», GARVIN «Labyrinth», Mikay «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα «Mad About it», D3lta6. «ASTEIO», ZAF «No More Drama», ΚΙΑΝΝΑ «You Are The Fire», Stella Kay «Anatello», TIANORA «Whatcha Doin To Me», Victoria Anastasia «Set Everything On Fire», BASILICA «Dark Side of the Moon», good job Nicky «Bulletproof», KOZA MOSTRA «SABOTAGE!», leroybroughtflowers

Πώς θα ψηφίσει το κοινό

Και στον Β’ ημιτελικό δικαίωμα ψήφου έχει μόνο ο κόσμος. Το κοινό θα μπορεί να ψηφίσει είτε μέσω της αποστολής μηνυμάτων (SMS) από κινητά τηλέφωνα με ελληνικούς αριθμούς, είτε online, εντός κι εκτός Ελλάδας, μέσω της ειδικής πλατφόρμας voting στο site https://sfg.vote.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα online ψηφοφορίας, επιτρέποντας και στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετέχουν στην ανάδειξη του τραγουδιού που θα μας εκπροσωπήσει στη Eurovision.

Για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία μέσω SMS, από κινητό στέλνετε SMS στο 54222, με τον κωδικό του τραγουδιού-καλλιτέχνη που αντιστοιχεί στην επιλογή σας. Μπορείτε να στείλετε έως και 10 SMS στο 54222 από κάθε αριθμό κινητού τηλεφώνου.

Οι οδηγίες της ψηφοφορίας θα είναι διαθέσιμες και μέσω QR code, το οποίο θα εμφανίζεται στην οθόνη κατά τη διάρκεια των τριών shows.

Τι δείχνουν τα στοιχήματα για την ελληνική εκπροσώπηση

Οι στοιχηματικές αποδόσεις, μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν φέρουν ιδιαίτερες αλλαγές. Ο Akylas με το «Fertο», που προκρίθηκε από τον Α’ ημιτελικό στον τελικό, φιγουράρει στην πρώτη θέση με μεγάλη διαφορά από τον good job Nicky, που βρίσκεται στη δεύτερη θέση. Marseaux και Evangelia ακολουθούν, με τη μάχη του εθνικού τελικού να έχει ενδιαφέρον.

