«Sing for Greece 2026»: Οι επτά πρώτοι του εθνικού τελικού και όσα θα δούμε στον Β’ ημιτελικό

Η διαδικασία για την ελληνική εκπροσώπηση στη Eurovision συζητιέται και απασχολεί…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Α' Ημιτελικός του Sing For Greece, Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2026.
SOOC
Επτά καλλιτέχνες κρατούν στα χέρια τους, μετά τον Α’ ημιτελικό του «Sing for Greece 2026», το εισιτήριο για τον εθνικό τελικό της Κυριακής και η αγωνία κορυφώνεται.

Rossana Mailan (Άλμα), STEFI (Europa), Evangelia (Parea), Marseaux (Χάνομαι), Akylas (Ferto), Alexandra Sieti (The Other Side) και STYLIANOS (YOU & I), ήδη προετοιμάζονται για το επόμενο και πιο σημαντικό τους βήμα καθώς έχουν ως στόχο την ελληνική εκπροσώπηση στη φετινή Eurovision.

Χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις και επιβεβαιώνοντας σε μεγάλο ποσοστό τις προβλέψεις των στοιχηματικών γραφείων, το κοινό έστειλε… στον τελικό με τις ψήφους του τους προαναφερθέντες καλλιτέχνες.

Οι 7 καλλιτέχνες και τα τραγούδια που προκρίθηκαν από τον Α’ ημιτελικό

Rossana Mailan (Άλμα)

STEFI (Europa)

Evangelia (Parea)

Marseaux (Χάνομαι)

Akylas (Ferto)

Alexandra Sieti (The Other Side)

STYLIANOS (YOU & I)

Έρχεται ο Β’ ημιτελικός

Το βράδυ της Παρασκευής, 13 Φεβρουαρίου, στις 21.00, ο Β’ ημιτελικός του «Sing for Greece 2026» θα βγει στον αέρα. 14 καλλιτέχνες θα ερμηνεύσουν τα τραγούδια τους και επτά θα περάσουν στον τελικό όπου και θα συναντήσουν τους υπόλοιπους επτά του Α’ ημιτελικού.

  1. «AGAPI», RIKKI
  2. «Back in the game», GARVIN
  3. «Labyrinth», Mikay
  4. «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα
  5. «Mad About it», D3lta
  6. «ASTEIO», ZAF
  7. «No More Drama», ΚΙΑΝΝΑ
  8. «You Are The Fire», Stella Kay
  9. «Anatello», TIANORA
  10. «Whatcha Doin To Me», Victoria Anastasia
  11. «Set Everything On Fire», BASILICA
  12. «Dark Side of the Moon», good job Nicky
  13. «Bulletproof», KOZA MOSTRA
  14. «SABOTAGE!», leroybroughtflowers

Για τη βραδιά της Παρασκευής, φαβορί θεωρείται ο good job Nicky. Ο γιος του Γιάννη Πάριου και της Σοφίας Αλιμπέρτη έχει το δικό του φανατικό κοινό και αναμένεται να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον.

Από τον Β’ ημιτελικό δεν θα απουσιάσουν οι εκπλήξεις. Η Τάμτα με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ και η εκπρόσωπος της Κύπρου στη φετινή Eurovision, Antigoni, θα ανέβουν στη σκηνή για να διασκεδάσουν τους τηλεθεατές.

Υπενθυμίζεται ότι στους δύο ημιτελικούς το αποτέλεσμα καθορίζεται από τις ψήφους των τηλεθεατών και μόνο.

