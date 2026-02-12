«Sing for Greece 2026»: Οι επτά πρώτοι του εθνικού τελικού και όσα θα δούμε στον Β’ ημιτελικό

Επτά καλλιτέχνες κρατούν στα χέρια τους, μετά τον Α’ ημιτελικό του «Sing for Greece 2026», το εισιτήριο για τον εθνικό τελικό της Κυριακής και η αγωνία κορυφώνεται.

Rossana Mailan (Άλμα), STEFI (Europa), Evangelia (Parea), Marseaux (Χάνομαι), Akylas (Ferto), Alexandra Sieti (The Other Side) και STYLIANOS (YOU & I), ήδη προετοιμάζονται για το επόμενο και πιο σημαντικό τους βήμα καθώς έχουν ως στόχο την ελληνική εκπροσώπηση στη φετινή Eurovision.

Χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις και επιβεβαιώνοντας σε μεγάλο ποσοστό τις προβλέψεις των στοιχηματικών γραφείων, το κοινό έστειλε… στον τελικό με τις ψήφους του τους προαναφερθέντες καλλιτέχνες.

Οι 7 καλλιτέχνες και τα τραγούδια που προκρίθηκαν από τον Α’ ημιτελικό

Rossana Mailan (Άλμα)

STEFI (Europa)

Evangelia (Parea)

Marseaux (Χάνομαι)

Akylas (Ferto)

Alexandra Sieti (The Other Side)

STYLIANOS (YOU & I)

Έρχεται ο Β’ ημιτελικός

Το βράδυ της Παρασκευής, 13 Φεβρουαρίου, στις 21.00, ο Β’ ημιτελικός του «Sing for Greece 2026» θα βγει στον αέρα. 14 καλλιτέχνες θα ερμηνεύσουν τα τραγούδια τους και επτά θα περάσουν στον τελικό όπου και θα συναντήσουν τους υπόλοιπους επτά του Α’ ημιτελικού.

«AGAPI», RIKKI «Back in the game», GARVIN «Labyrinth», Mikay «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα «Mad About it», D3lta «ASTEIO», ZAF «No More Drama», ΚΙΑΝΝΑ «You Are The Fire», Stella Kay «Anatello», TIANORA «Whatcha Doin To Me», Victoria Anastasia «Set Everything On Fire», BASILICA «Dark Side of the Moon», good job Nicky «Bulletproof», KOZA MOSTRA «SABOTAGE!», leroybroughtflowers

Για τη βραδιά της Παρασκευής, φαβορί θεωρείται ο good job Nicky. Ο γιος του Γιάννη Πάριου και της Σοφίας Αλιμπέρτη έχει το δικό του φανατικό κοινό και αναμένεται να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον.

Από τον Β’ ημιτελικό δεν θα απουσιάσουν οι εκπλήξεις. Η Τάμτα με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ και η εκπρόσωπος της Κύπρου στη φετινή Eurovision, Antigoni, θα ανέβουν στη σκηνή για να διασκεδάσουν τους τηλεθεατές.

Υπενθυμίζεται ότι στους δύο ημιτελικούς το αποτέλεσμα καθορίζεται από τις ψήφους των τηλεθεατών και μόνο.