Eurovision - «Sing for Greece 2026»: Ο Akylas και έξι ακόμη καλλιτέχνες πέρασαν στον εθνικό τελικό

Το πρώτο από τα τρία σόου του «Sing for Greece 2026» της ΕΡΤ1 ολοκληρώθηκε, το βράδυ της Τετάρτης. Επτά καλλιτέχνες προκρίθηκαν -με τη ψήφο του κοινού αποκλειστικά- στον εθνικό τελικό της Κυριακής για την εκπροσώπηση στη φετινή Eurovision.

Από τον Α’ ημιτελικό πέρασαν οι Rosanna Mailan, STEFI, Evangelia, Marseaux, Akylas, Alexandra Sieti, STYLIANOS.

Τα στοιχήματα επιβεβαιώθηκαν και το απόλυτο φαβορί Akylas, αλλά και οι δύο καλλονές Evangelia και Marseaux θα ανέβουν ξανά στο stage την Κυριακή το βράδυ. Eκεί, θα συναντήσουν τους επτά καλλιτέχνες που θα πάρουν το εισιτήριο από τον Β’ ημιτελικό της Παρασκευής.

Akylas: Το μεγάλο φαβορί του εθνικού τελικού

Ο Akylas ξεσήκωσε το κοινό από το σπίτι αλλά και τους χρήστες του X, το βράδυ της Τετάρτης, με το κομμάτι «Ferto».

«Έχει περάσει σχεδόν ένας μήνας από την κυκλοφορία του “Ferto” και ακόμη δεν μπορώ να πιστέψω το πόσο το έχετε αγκαλιάσει, χορέψει, γουστάρει! Είναι τρελό… Δεν φανταζόμουν ποτέ πως τα 27 μου θα έμοιαζαν έτσι. Το “Ferto” έχει αλλάξει ήδη τη ζωή μου, γιατί βρήκα όλους εσάς. Και είμαι τόσο ευγνώμων γι’ αυτό», δήλωσε πριν από λίγες ώρες ο τραγουδιστής που στα 27 του χρόνια ζει ένα πραγματικό όνειρο.

«Ήθελα να είναι κάτι ανεβαστικό, το οποίο να μπορώ να το χορέψω, να το ζήσω. Είναι ένα κομμάτι που μπορεί να κουνήσει, αλλά και να συγκινήσει γιατί έχει ένα νόημα από πίσω. Το κομμάτι μιλάει για τον υπερκαταναλωτισμό και την απληστία. Στην ουσία είναι τα απωθημένα αυτού του χαρακτήρα. Είναι για τα πράγματα, τα οποία ονειρευόταν να κάνει μικρός και δεν είχε και οι γονείς του δυσκολεύονταν να του τα παρέχουν. Είναι ένα μήνυμα για όλα τα παιδιά στην ίδια κατάσταση», έχει πει για το νόημα του κομματιού.

Φυσικά, το «Ferto» αποτυπώνει και τη δική του διαδρομή. «Το τραγούδι μιλάει για την πορεία από την έλλειψη στην επιτυχία. Και μόνο που είμαι στους 28 και έχω το team μου, τους φίλους μου και με στηρίζουν, είναι φοβερό. Μεγάλωσα σε ένα σπίτι που είχε πολλές οικονομικές δυσκολίες. Το κομμάτι είναι αφιερωμένο στους γονείς μου, αλλά και σε όλους τους γονείς γενικά που έχουν προσπαθήσει να κάνουν ό,τι μπορούν», είχε τονίσει σε συνέντευξη.

Διαβάστε επίσης