Eurovision: Η ώρα του μεγάλου φαβορί - Ο Akylas στον Α’ ημιτελικό για την ελληνική εκπροσώπηση

Στις 21.00, το βράδυ της Τετάρτης, στην ΕΡΤ1, ξεκίνησε το πρώτο από τα τρία σόου του «Sing for Greece 2026», όπου θα αναδειχτεί ο Έλληνας εκπρόσωπος για τη φετινή Eurovision.

Απόψε, πραγματοποιείται ο Α’ ημιτελικός και ο Akylas τραβά τα βλέμματα. Το μεγάλο φαβορί τραγούδησε για μία ακόμη φορά το κομμάτι «Ferto» και στήθηκε πάρτι.

«Έχει περάσει σχεδόν ένας μήνας από την κυκλοφορία του “Ferto” και ακόμη δεν μπορώ να πιστέψω το πόσο το έχετε αγκαλιάσει, χορέψει, γουστάρει! Είναι τρελό… Δεν φανταζόμουν ποτέ πως τα 27 μου θα έμοιαζαν έτσι. Το “Ferto” έχει αλλάξει ήδη τη ζωή μου, γιατί βρήκα όλους εσάς. Και είμαι τόσο ευγνώμων γι’ αυτό», δήλωσε πριν από λίγες ώρες ο τραγουδιστής που στα 27 του χρόνια ζει ένα πραγματικό όνειρο.

«Ήθελα να είναι κάτι ανεβαστικό, το οποίο να μπορώ να το χορέψω, να το ζήσω. Είναι ένα κομμάτι που μπορεί να κουνήσει, αλλά και να συγκινήσει γιατί έχει ένα νόημα από πίσω. Το κομμάτι μιλάει για τον υπερκαταναλωτισμό και την απληστία.

Στην ουσία είναι τα απωθημένα αυτού του χαρακτήρα. Είναι για τα πράγματα, τα οποία ονειρευόταν να κάνει μικρός και δεν είχε και οι γονείς του δυσκολεύονταν να του τα παρέχουν. Είναι ένα μήνυμα για όλα τα παιδιά στην ίδια κατάσταση», έχει πει για το νόημα του κομματιού.

Φυσικά, το «Ferto» αποτυπώνει και τη δική του διαδρομή. «Το τραγούδι μιλάει για την πορεία από την έλλειψη στην επιτυχία. Και μόνο που είμαι στους 28 και έχω το team μου, τους φίλους μου και με στηρίζουν, είναι φοβερό. Μεγάλωσα σε ένα σπίτι που είχε πολλές οικονομικές δυσκολίες. Το κομμάτι είναι αφιερωμένο στους γονείς μου, αλλά και σε όλους τους γονείς γενικά που έχουν προσπαθήσει να κάνουν ό,τι μπορούν», είχε τονίσει σε συνέντευξη.

Ποιος είναι ο Akylas

Πίσω από την εικόνα του κρύβεται σκληρή δουλειά και προσπάθεια, αλλά και μία συγκινητική οικογενειακή ιστορία. Αυτοδημιούργητος μουσικός από τις Σέρρες, ο Ακύλας Μυτιληναίος -όπως είναι το πραγματικό του όνομα- γεννήθηκε το 1999. Ανήκει στη νέα γενιά της ελληνικής indie-pop σκηνής, ενώ οι βάσεις του μπήκαν στο Μουσικό Σχολείο Σερρών. Αργότερα εμπλούτισε την παρουσία του με θεατρικά εργαστήρια, κάτι που εξηγεί την έντονη σκηνική του ενέργεια. Πριν την εγχώρια επιτυχία, ο Akylas εργάστηκε ως τραγουδιστής σε κρουαζιερόπλοια ταξιδεύοντας σε όλο τον κόσμο (από το Ντουμπάι μέχρι τη Γαλλία), αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία σε διεθνή κοινά και διαμορφώνοντας έναν πολυπολιτισμικό ήχο.

Αγαπά πολύ τις διασκευές τραγουδιών, που τον σύστησαν σε περισσότερο κόσμο και έπειτα ήρθε το «Φθηνόκρασο» (2021), ένα κομμάτι με το οποίο περιέγραφε τη ζωή του στην Αθήνα. Όπως έχει πει, αυτό ήταν «το πρώτο κομμάτι που έγραψα ποτέ». Μετά το εν λόγω κομμάτι συμμετείχε στο 8ο «The Voice», στην ομάδα του Πάνου Μουζουράκη, ξεχωρίζοντας και τότε για την ενέργειά του. Στην καραντίνα ξεκίνησε να μαθαίνει γιουκαλίλι μέσα από βίντεο στο YouTube και κάπως έτσι άρχισε να γράφει δικά του κομμάτια.

Διαβάστε επίσης