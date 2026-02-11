Eurovision: Συγκίνησε ξανά η Klavdia με την «Αστερομάτα» - Η εμφάνιση στον Α’ ημιτελικό της ΕΡΤ

Η εμφάνιση της Klavdia στον Α' Ημιτελικό της Eurovision

«Στον τόπο του εγκλήματος» επέστρεψε η Klavdia! Το βράδυ της Τετάρτης, η περσινή εκπρόσωπος της χώρας μας στη Eurovision εμφανίστηκε στον Α’ ημιτελικό «Sing for Greece» της ΕΡΤ1 και κέρδισε τις εντυπώσεις.

Η καλλιτέχνης, ερμηνεύοντας την «Αστερομάτα», μάς έβαλε στο κλίμα του ευρωπαϊκού διαγωνισμού τραγουδιού και μας θύμισε τις μοναδικές στιγμές που ζήσαμε πέρυσι μαζί της.

Μετά την Klavdia, οι υποψήφιοι καλλιτέχνες τραγούδησαν το θρυλικό Autostop, αλλά και το S.A.G.A.P.O., που έχουν αφήσει εποχή στην ελληνική Eurovision. My secret combination, OPA, Number One, επίσης είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο σε ένα έξυπνο και διασκεδαστικό ποτ πουρί.

Τα τραγούδια και οι ερμηνευτές που θα διαγωνιστούν, απόψε, στον Α’ ημιτελικό είναι:

1. «The Other Side», Alexandra Sieti

2. «Drop It», THE Astrolabe

3. «Aphrodite», Desi G

4. «Ferto», Akylas

5. «Paréa», Evangelia

6. «2nd Chance», Παναγιώτης Τσακαλάκος

7. «Slipping Away», Niya

8. «Χάνομαι», Marseaux

9. «Άλμα», Rosanna Mailan

10. «Europa», STEFI

11. «The Songwriter», Revery

12. «Chaos», Dinamiss

13. «YOU & I», STYLIANOS

14. «Χίλια Κομμάτια», Spheyiaa

