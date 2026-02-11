Eurovision: Απόψε ο Α’ ημιτελικός για την ελληνική εκπροσώπηση – Τα φαβορί και όσα θα δούμε

Η μεγάλη στιγμή για τους Έλληνες Eurofans πλησιάζει και απόψε θα παρακολουθήσουμε το πρώτο από τα τρία σόου του «Sing for Greece 2026» για την εκπροσώπηση της χώρας μας στη Eurovision. Στις 21.00 θα ξεκινήσει ο πρώτος ημιτελικός, όπου 14 τραγουδιστές θα ανέβουν στο stage.

Alexandra Sieti, THE Astrolabe, Desi G, Akylas, Evangelia, Παναγιώτης Τσακαλάκος, Niya, Marseaux, Rosanna Mailan, STEFI, Revery, Dinamiss, STYLIANOS και Spheyiaa, θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό και μόνο 7 θα περάσουν στον εθνικό τελικό της Κυριακής από τη ψήφο του κοινού.

Πριν από την παρουσίαση κάθε υποψηφιότητας στη σκηνή του «Sing for Greece 2026», θα παρακολουθούμε ένα πρωτότυπο χιουμοριστικό σκετς, με τη συμμετοχή των παρουσιαστών και του ερμηνευτή. Οι εκπλήξεις του «Sing for Greece 2026» δεν τελειώνουν εδώ, καθώς κατά τη διάρκεια των τριών βραδιών, οι διαγωνιζόμενοι θα βρίσκονται στο Green room, απ’ όπου οι τηλεθεατές θα παρακολουθούν τις αντιδράσεις τους, την αγωνία τους και τις πρώτες δηλώσεις τους.

Μια ξεχωριστή νότα θα δώσει, απόψε, η Klavdia, η περσινή εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Eurovision που συγκίνησε με την «Αστερομάτα».

Μετά από τον αποψινό ημιτελικό, θα παρακολουθήσουμε, σε απευθείας μετάδοση, την κλήρωση για τη σειρά εμφάνισης στον τελικό, καθώς και τις πρώτες δηλώσεις των διαγωνιζόμενων που προκρίθηκαν.



Τα τραγούδια και οι ερμηνευτές που θα διαγωνιστούν στον Α’ ημιτελικό, στις 11 Φεβρουαρίου 2026 είναι:

«The Other Side», Alexandra Sieti «Drop It», THE Astrolabe «Aphrodite», Desi G «Ferto», Akylas «Paréa», Evangelia «2nd Chance», Παναγιώτης Τσακαλάκος «Slipping Away», Niya «Χάνομαι», Marseaux «Άλμα», Rosanna Mailan «Europa», STEFI «The Songwriter», Revery «Chaos», Dinamiss «YOU & I», STYLIANOS «Χίλια Κομμάτια», Spheyiaa

Τα φαβορί του Α’ ημιτελικού

Απόψε, τα βλέμματα είναι στραμμένα στον Akyla με το κομμάτι «Ferto». Ο νεαρός καλλιτέχνης έχει γίνει ήδη viral και θεωρείται το απόλυτο φαβορί, ακόμη και στα στοιχηματικά γραφεία του εξωτερικού. Όπως είχε πει πριν από μερικές μέρες στην εκπομπή «Στούντιο 4»: «Ήθελα να είναι κάτι ανεβαστικό, το οποίο να μπορώ να το χορέψω, να το ζήσω. Είναι ένα κομμάτι που μπορεί να ''κουνήσει'', αλλά και να συγκινήσει γιατί έχει ένα νόημα από πίσω. Το κομμάτι μιλάει για τον υπερκαταναλωτισμό και την απληστία. Στην ουσία είναι τα απωθημένα αυτού του χαρακτήρα. Είναι για τα πράγματα, τα οποία ονειρευόταν να κάνει μικρός και δεν είχε και οι γονείς του δυσκολεύονταν να του τα παρέχουν. Είναι ένα μήνυμα για όλα τα παιδιά στην ίδια κατάσταση».

Η Marseaux και η Evangelia επίσης έχουν το δικό τους κοινό και αναμένεται να περάσουν με ευκολία στον εθνικό τελικό.

Πώς θα ψηφίσει το κοινό

Οι 28 υποψήφιοι, που θα διαγωνιστούν στους δύο ημιτελικούς, διεκδικούν την πρόκριση στον τελικό, η οποία καθορίζεται αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού. Στον τελικό, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψηφοφορίας του κοινού (50%), καθώς και δύο κριτικών επιτροπών, μιας ελληνικής (25%) και μιας διεθνούς (25%). Σε περίπτωση ισοβαθμίας, υπερτερεί η ψήφος του κοινού.

Το κοινό θα μπορεί να ψηφίσει είτε μέσω της αποστολής μηνυμάτων (SMS) από κινητά τηλέφωνα με ελληνικούς αριθμούς, είτε online, εντός κι εκτός Ελλάδας, μέσω της ειδικής πλατφόρμας voting στο site https://sfg.vote. Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα online ψηφοφορίας, επιτρέποντας και στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετέχουν στην ανάδειξη του τραγουδιού που θα μας εκπροσωπήσει στη Eurovision.

Για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία μέσω SMS, από κινητό στέλνετε SMS στο 54222, με τον κωδικό του τραγουδιού-καλλιτέχνη που αντιστοιχεί στην επιλογή σας. Μπορείτε να στείλετε έως και 10 SMS στο 54222 από κάθε αριθμό κινητού τηλεφώνου. Οι οδηγίες της ψηφοφορίας θα είναι διαθέσιμες και μέσω QR code, το οποίο θα εμφανίζεται στην οθόνη κατά τη διάρκεια των τριών shows.

