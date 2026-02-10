Eurovision: Σάλος με τη συμμετοχή της Κύπρου – Αλλάζει το βίντεο κλιπ

Στο μάτι του κυκλώνα βρίσκονται η εκπρόσωπος της Κύπρου Antigoni και το τραγούδι «Jalla», που θα διαγωνιστούν στη Βιέννη, στη φετινή Eurovision.

Μια μέρα μετά την πρώτη δημόσια προβολή του βίντεο κλιπ, ομάδα καλλιτεχνών και ανθρώπων της επιστήμης και της εκπαίδευσης ζητούν μέχρι και απόσυρση τραγουδιού και κλιπ. Οι υπογράφοντες υποστηρίζουν ότι η αισθητική του κλιπ «δεν αποτυπώνει επαρκώς τις παραδόσεις και την πολιτιστική εικόνα της Κύπρου» και κάνουν λόγο για «προσβλητική» ή και «ταπεινωτική» παρουσίαση της χώρας στη Eurovision. Παράλληλα, ζητούν να δημοσιοποιηθούν στοιχεία για το κόστος παραγωγής του project, τη διαδικασία επιλογής του τραγουδιού και τα πρόσωπα που ενέκριναν τη συμμετοχή.

Το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου περνά σε διορθωτικές κινήσεις, αφαιρώντας σκηνές με μοτοσικλέτες που κρίθηκε ότι δεν συνάδουν με τις αρχές οδικής ασφάλειας. Ο γενικός διευθυντής του ΡΙΚ, Θανάσης Τσώκος, αναφέρει μάλιστα με επιστολή ότι οι σκηνές που «δεν ακολουθούσαν τις αρχές οδικής ασφάλειας» αφαιρέθηκαν από το κλιπ και ότι αυτό θα αναρτηθεί εκ νέου από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης.

To ΡΙΚ σημειώνει επίσης ότι η εν λόγω συμμετοχή και το υπό αναφορά κλιπ έχουν τύχει θερμής και θετικής αποδοχής διαδικτυακά, ενώ όλες οι αντιδράσεις από ειδικούς και φίλους του διαγωνισμού σε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως το YouTube είναι στην ολότητα τους θετικές.

«Πρόκειται για γιορτή που ενώνει μέσω της μουσικής, εξού και η συντριπτική πλειοψηφία των χωρών στέλνουν πολύ συχνά τραγούδια που χαρακτηρίζονται για τη διασκέδαση που προσφέρουν τόσο στις δεκάδες χιλιάδες που βρίσκονται στο στάδιο στους ημιτελικούς και τον τελικό, όσο και στις δεκάδες εκατομμύρια τηλεθεατές ανά τον κόσμο. Αυτό επιχειρεί και η φετινή συμμετοχή της Κύπρου με μια εκπρόσωπο της Διασποράς. Οι Κύπριοι της Διασποράς δικαίως χαρακτηρίζονται για την αγάπη που συνεχίζουν να τρέφουν για τις παραδόσεις και τα έθιμα μας. Παραδόσεις, έθιμα και τοπία ή πραγματικότητες της σημερινής κυπριακής κοινωνίας που στο ύφος του τραγουδιού παρουσιάστηκαν με τη μοντέρνα ματιά ενός διακεκριμένου σκηνοθέτη στο κλιπ που συνοδεύει το τραγούδι», αναφέρεται επίσης από τον κ. Τσώκο.