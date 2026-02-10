Akylas: Την ημέρα των γενεθλίων του η συμμετοχή του στον A' Ημιτελικό της Eurovision

Λίγες ώρες πριν τα γενέθλιά του και την εμφάνισή του στον Α’ Ημιτελικό του εθνικού τελικού για τη Eurovision, ο Akylas θέλησε να μοιραστεί σκέψεις και συναισθήματα με τους θαυμαστές του μέσω Instagram.

Στην ανάρτησή του, ο καλλιτέχνης εκφράζει την έκπληξή του για την θερμή υποδοχή που έχει δεχτεί το τραγούδι του, «Ferto», από το κοινό.

«Έχει περάσει σχεδόν ένας μήνας από την κυκλοφορία του FERTO και ακόμη δε μπορώ να πιστέψω το πόσο το έχετε αγκαλιάσει, χορέψει, γουστάρει!

ΕΙΝΑΙ ΤΡΕΛΟΟΟΟ

Αύριο γίνομαι 27

Δε φανταζόμουν ποτέ πως τα 27 μου θα έμοιαζαν έτσι. Το FERTO έχει αλλάξει ήδη τη ζωή μου γιατί βρήκα όλους εσάς.

Και είμαι τόσο ευγνώμων γι’ αυτό

Αύριο είναι Η μέρα, είναι ο Α’ ημιτελικός

Κάθε ψήφος είναι σημαντική

Help me out make it to the final

#A4 για να στο φέρω #FERTO» έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Α΄ Ημιτελικός για τον εθνικό τελικό της Eurovision 2026 θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στις 21:00 και θα προβληθεί μέσα από την ΕΡΤ1.

