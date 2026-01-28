Eurovision: Όσα ξέρουμε για τον εθνικό τελικό – Οι εκπλήξεις και ο Akylas με σπασμένα φρένα

Το ενδιαφέρον για την ελληνική εκπροσώπηση κορυφώνεται και οι Eurofans, όχι μόνο της χώρας αλλά και εκτός συνόρων όπως αποδεικνύεται, ανυπομονούν να μάθουν το όνομα του καλλιτέχνη που θα πάρει το εισιτήριο για τη Βιέννη και την 70η Eurovision.

Για πρώτη φορά, οι μεγαλύτερες στοιχηματικές εταιρείες της Ευρώπης ασχολούνται με το ποιος θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα. Χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το eurovisionworld.com, ο Akylas βρίσκεται στην πρώτη θέση με το κομμάτι «Ferto», που ήδη έχει κάνει χαμό στα social media. Ακολουθεί ο Good Job Nicky με το «Dark Side of the Moon», η Marseaux με το «Χάνομαι» και η Evangelia με το τραγούδι «Parea».

Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα φιγουράρει σε πολύ καλές θέσεις για τη νίκη στον μουσικό θεσμό. Συγκεκριμένα, η χώρα μας αυτή τη στιγμή έρχεται στην 4η θέση της τελικής κατάταξης. Επικρατέστερος νικητής της φετινής Eurovision είναι το Ισραήλ με τον Νόαμ Μπετάν, με δεύτερη τη Φινλανδία και τρίτη τη Σουηδία. Την πεντάδα συμπληρώνει η Ουκρανία, ενώ η δεκάδα απαρτίζεται -σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχήματα- από τις Ιταλία, Βέλγιο, Γαλλία, Λουξεμβούργο, Δανία.

Οι εκπλήξεις της ΕΡΤ

Τα 14 από τα 28 ελληνικά τραγούδια θα διαγωνιστούν στον Α’ ημιτελικό, την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, και τα υπόλοιπα 14 τραγούδια θα διαγωνιστούν στον Β’ ημιτελικό, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου. Από κάθε ημιτελικό 7 τραγούδια θα προκριθούν στον τελικό, αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού. Στον μεγάλο τελικό, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από την ψήφο του κοινού και των δύο κριτικών επιτροπών (μία διεθνής και μία ελληνική), χαρίζοντας στον ερμηνευτή/τρια το εισιτήριο για τη Βιέννη.

Οι λαμπερές βραδιές του «Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026» θα διεξαχθούν στις εγκαταστάσεις της Πειραιώς 260, ενώ την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Φωκάς Ευαγγελινός,

Σύμφωνα με την εκπομπή «EurovisionGR» της ΕΡΤ και όσα είπαν ο Θάνος Παπαχάμος και η Κέλλυ Βρανάκη για τις διαγωνιστικές βραδιές, «η σκηνή, το Green room αλλά και ο χώρος που θα ψηφίζουν οι επιτροπές, θα είναι καθολικά προσβάσιμος σε όλους. Ολόκληρη η σκηνή θα είναι LED και δεν θα επιτρέπεται στους καλλιτέχνες να χρησιμοποιήσουν κάποιο prop. Ό,τι θέλουν να αποτυπωθεί επί σκηνής, θα γίνει μέσα από τις οθόνες».

Ευχάριστη έκπληξη αποτελεί ότι τον πρώτο ημιτελικό του «Sing For Greece» θα ανοίξει η περσινή εκπρόσωπος Κλαυδία, ενώ αναμένεται να αναλάβει ειδικό ρόλο και στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου. Η Τάμτα θα δώσει το «παρών» στη σκηνή του δεύτερου ημιτελικού. Παράλληλα, και στις τρεις διαγωνιστικές βραδιές θα υπάρξουν ξεχωριστοί καλεσμένοι, καθώς και ενδιάμεσα δρώμενα αφιερωμένα στον θεσμό της Eurovision.

Στον Α' ημιτελικό διαγωνίζονται οι:

«The Other Side», Alexandra Sieti «Drop It», THE Astrolabe «Aphrodite», Desi G «Ferto», Akylas «Paréa», Evangelia «2nd Chance», Παναγιώτης Τσακαλάκος «Slipping Away», Niya «Χάνομαι», Marseaux «Άλμα», Rosanna Mailan «Europa», STEFI «The Songwriter», Revery «Chaos», Dinamiss «YOU & I», STYLIANOS «Χίλια Κομμάτια», Spheyiaa

Στον Β' ημιτελικό θα εμφανιστούν οι:

1.«AGAPI», RIKKI

«Back in the game», GARVIN «Labyrinth», Mikay «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα «Mad About it», D3lta «ASTEIO», ZAF «No More Drama», ΚΙΑΝΝΑ «You Are The Fire», Stella Kay «Anatello», TIANORA «Whatcha Doin To Me», Victoria Anastasia «Set Everything On Fire», BASILICA «Dark Side of the Moon», good job Nicky «Bulletproof», KOZA MOSTRA «SABOTAGE!», leroybroughtflowers

Διαβάστε επίσης