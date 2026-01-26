Eurovision 2026: Στην κορυφή των στοιχημάτων ο Good Job Nicky - Ποιος είναι και γιατί ξεχωρίζει

Με το «Dark Side of the Moon» ανεβαίνει ψηλά στα προγνωστικά της ελληνικής επιλογής

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Eurovision 2026: Στην κορυφή των στοιχημάτων ο Good Job Nicky - Ποιος είναι και γιατί ξεχωρίζει

O Good Job Nicky

Καθώς ο ελληνικός τελικός για τη Eurovision πλησιάζει, ανάμεσα στις 28 υποψηφιότητες αρχίζουν να ξεχωρίζουν ορισμένα τραγούδια που έχουν ήδη δημιουργήσει ισχυρή δυναμική. Ένα από τα φαβορί της φετινής διαδικασίας είναι το «Dark Side of the Moon» του Good Job Nicky.

Με το συγκεκριμένο τραγούδι, ο νεαρός καλλιτέχνης έχει καταφέρει να τραβήξει το ενδιαφέρον τόσο του ελληνικού κοινού όσο και των eurofans, τοποθετούμενος ψηλά στις προβλέψεις για την ελληνική εκπροσώπηση στον διαγωνισμό.

Η απήχηση αποτυπώνεται και στους αριθμούς: το τραγούδι μετρά ήδη 570.613 προβολές στο YouTube, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση σε αριθμό views, πίσω μόνο από το «FERTO» του Akyla, γεγονός που ενισχύει ακόμη περισσότερο τη θέση του Good Job Nicky ανάμεσα στα επικρατέστερα ονόματα της φετινής διοργάνωσης.

Σταθερή δυναμική και θετική ανταπόκριση

Το «Dark Side of the Moon» ξεχώρισε από την πρώτη στιγμή για τον σύγχρονο, διεθνή του ήχο και τη σκοτεινή, έντονα συναισθηματική του ατμόσφαιρα - στοιχεία που το διαφοροποιούν αισθητά από τις υπόλοιπες συμμετοχές του εθνικού τελικού, όπως φαίνεται να δείχουν τα προγνωστικά.

Η δυναμική του τραγουδιού, σε συνδυασμό με την καλλιτεχνική του ταυτότητα, τον φέρνει σε ευθεία «κόντρα» με τα υπόλοιπα δυνατά ονόματα του διαγωνισμού, ανεβάζοντας τον πήχη και την ένταση της αναμέτρησης.

Ποιος είναι ο Good Job Nicky

Ο Good Job Nicky (Νικόλας Βαρθακούρης) γεννήθηκε το 1995 στην Αθήνα και μεγάλωσε στη Βούλα. Είναι γιος του τραγουδιστή Γιάννη Πάριου και της ηθοποιού Σοφίας Αλιμπέρτη, ωστόσο από τα πρώτα του βήματα επέλεξε να χαράξει μια αυτόνομη καλλιτεχνική πορεία, μακριά από τα στερεότυπα που συνοδεύουν ένα γνωστό επίθετο.

Η επίσημη είσοδός του στη μουσική σκηνή έγινε το 2020 με το αγγλόφωνο single «January 8th», το οποίο αποτέλεσε την αφετηρία για να συστηθεί στο ευρύτερο κοινό και να αρχίσει σταδιακά να χτίζει τη δική του καλλιτεχνική ταυτότητα.

Δεύτερη προσπάθεια εκπροσώπησης στη Eurovision

Η σχέση του Good Job Nicky με τη Eurovision δεν είναι καινούργια. Το 2022, το τραγούδι του «Heaven Is Sin» προτάθηκε στην ΕΡΤ για τον διαγωνισμό, επιβεβαιώνοντας από νωρίς το ενδιαφέρον του καλλιτέχνη για τη συγκεκριμένη σκηνή.

Το 2026, ο Good Job Nicky ανακοινώθηκε επίσημα από την ΕΡΤ ως ένας από τους συμμετέχοντες στην Εθνική Επιλογή της Ελλάδας για τη Eurovision, με τίτλο «Sing For Greece», με το τραγούδι «Dark Side of the Moon», διαγωνιζόμενος στον δεύτερο ημιτελικό.

Η συμμετοχή αυτή τον φέρνει για πρώτη φορά τόσο κοντά στο ενδεχόμενο να εκπροσωπήσει τη χώρα, με ένα τραγούδι που συνοψίζει τη μέχρι τώρα καλλιτεχνική του ταυτότητα.

Ένα τραγούδι δύο ετών που βρήκε τη στιγμή του

Το «Dark Side of the Moon» δεν γράφτηκε με στόχο αποκλειστικά τη Eurovision. Όπως έχει αποκαλύψει ο ίδιος, το τραγούδι βρισκόταν σε διαδικασία επεξεργασίας για σχεδόν δύο χρόνια, με την ομάδα του να δουλεύει μεθοδικά πάνω στο συναίσθημα και όχι στον διαγωνισμό ως αυτοσκοπό.

«Είναι ένα τραγούδι μελετημένο. Επικεντρωθήκαμε στο συναίσθημα και όχι στη Eurovision καθαυτή», έχει δηλώσει, εξηγώντας πως μόνο αφού ολοκληρώθηκε το κομμάτι, συνειδητοποίησαν ότι θα μπορούσε να σταθεί δυναμικά στον διαγωνισμό. «Μετά το γράψαμε, το ακούσαμε ξανά και είπαμε αυτό ταιριάζει στη Eurovision».

«Η οικογένειά μου είναι σχολείο»

Ιδιαίτερη σημασία για τον ίδιο έχει και η γνώμη της οικογένειάς του. Ο πατέρας του έχει ήδη ακούσει το τραγούδι και, σύμφωνα με τον ίδιο, του αρέσει πάρα πολύ, ενώ τα σχόλια από το οικογενειακό του περιβάλλον λειτουργούν πάντα ως ένα πρώτο, αυστηρό αλλά ειλικρινές φίλτρο.

«Η οικογένειά μου είναι σχολείο», έχει πει χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι ακούει προσεκτικά τις παρατηρήσεις τους πριν κάνει οποιοδήποτε επόμενο βήμα.

Το μεγάλο στοίχημα της σκηνής

Με το βλέμμα στραμμένο στον ελληνικό τελικό, το επόμενο και πιο κρίσιμο βήμα για τον Good Job Nicky είναι η ζωντανή εμφάνιση. Η σκηνική παρουσία, η ερμηνεία και η συνολική αισθητική της συμμετοχής αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην τελική απόφαση.

Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, το «Dark Side of the Moon» έχει ήδη εδραιωθεί ως μία από τις πιο σοβαρές και καλλιτεχνικά δεμένες προτάσεις της φετινής διαδικασίας, επιβεβαιώνοντας ότι ο Good Job Nicky αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ονόματα της νέας γενιάς της ελληνικής ποπ σκηνής.

Το βλέμμα στρέφεται πλέον στον τελικό της 15ης Φεβρουαρίου, όπου θα φανεί ποιος θα καταφέρει να ξεχωρίσει και να κερδίσει το εισιτήριο για τη Eurovision, εκπροσωπώντας την Ελλάδα στον φετινό διαγωνισμό.

