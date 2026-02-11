«Sing for Greece 2026»: Evangelia και Marseaux έφυγαν για τον εθνικό τελικό της Eurovision

Το «Sing for Greece 2026» στην ΕΡΤ1 βρίσκεται σε εξέλιξη…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Οι 14 από τους 28 υποψήφιους εκπροσώπους της χώρας μας για τη φετινή Eurovision ανεβαίνουν, απόψε, στο stage του «Sing for Greece 2026», που μεταδίδεται από την ΕΡΤ1.

Ο Α’ ημιτελικός για την ελληνική εκπροσώπηση έχει πρωταγωνιστές και δύο εξ αυτών είναι η Evangelia με το κομμάτι «Paréa» και η Marseaux με το «Χάνομαι».

Οι δύο τραγουδίστριες ξεχωρίζουν και αυτό αποδείχτηκε και απόψε με τις
εμφανίσεις τους.

«Η Eurovision είναι ένα όνειρο που το έχω εδώ και αρκετά χρόνια, οπότε κάνουμε την προσπάθειά μας. Φέτος έχουμε ένα τραγούδι που το λατρεύω και πάμε να δούμε τι θα γίνει. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Είναι ένα ποπ κομμάτι με ελληνικά στοιχεία, με συρτάκι. Πάει σιγά σιγά, μετά πιο γρήγορα, μετά έχει κάτι στροφές. Είναι και με διαφορετικές γλώσσες. Ήθελα να κάνω ένα παγκόσμιο κομμάτι στην ουσία και όταν είχαμε την ιδέα εκεί στο στούντιο, ενθουσιαστήκαμε πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι δεν το γράψαμε για αυτόν τον σκοπό. Είχαμε γράψει άλλες δύο ιδέες για τον δίσκο μου και είχαν περισσέψει 30 λεπτά, οπότε είπαμε να πάμε να φάμε. Πήγαμε σε ελληνικό εστιατόριο, ήμασταν στο Λος Άντζελες. Παίζαμε κιθάρα, ήταν πραγματικά παρείστικα, δεν περιμέναμε τίποτα. Το τελειώσαμε κι εγώ ακόμα δεν το είχα σκεφτεί για Eurovision, το είχα σκεφτεί για παγκόσμια συνεργασία, αλλά τελικά είπαμε ότι αυτό το κομμάτι είναι για Eurovision. Ο τίτλος μας ήρθε μετά, αυθόρμητα. Ήταν πολύ δημιουργικό», έχει πει η Evangelia για το κομμάτι της.

«Είχα όνειρο από πάρα πολύ μικρή να μπω στη Eurovision, αλλά είχα πει ότι θα το δοκιμάσω όταν θα έχω ένα κομμάτι που να με αντιπροσωπεύει απόλυτα. Όταν το άκουσα ένιωσα ένα κλικ, είπα “αυτό είναι το κομμάτι”. Όταν ένα κομμάτι είναι καλό ανατριχιάζω, οπότε έκανα αυτό το τεστ και ανατρίχιασα», δήλωσε χαρακτηριστικά η Marseaux για το «Χάνομαι».

