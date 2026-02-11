Eurovision - «Sing for Greece 2026»: Το X έβγαλε νικητές… και χαμένους – Χαμός με τα σχόλια

Το «Sing for Greece 2026» έγινε trend και στο X…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Eurovision - «Sing for Greece 2026»: Το X έβγαλε νικητές… και χαμένους – Χαμός με τα σχόλια
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Α’ ημιτελικός του «Sing for Greece 2026», που μεταδίδεται από την ΕΡΤ1, σχολιάζεται έντονα και στο Χ, αφού η Eurovision είναι πάντα αγαπημένο θέμα του δημοφιλούς μέσου δικτύωσης.

Την τιμητική της έχει τόσο η Klavdia, η περσινή εκπρόσωπος της χώρας μας που εμφανίστηκε στο πρώτο σόου, όσο και η Μπέττυ Μαγγίρα που έχει αναλάβει την παρουσίαση.

Από το «στόχαστρο» των χρηστών δεν ξέφυγε ο Akylas, το μεγάλο φαβορί με το κομμάτι «Ferto».

Όπως, όμως, ήταν αναμενόμενο υπήρξαν και οι δύσκολοι κριτές που άσκησαν έντονη κριτική στο τελικό αποτέλεσμα που βλέπουμε στην TV.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα παρέμβαση Παυλόπουλου για τη συνταγματική αναθεώρηση: «Απαιτεί θεσμική συνέχεια και νωπή δημοκρατική νομιμοποίηση»

23:56WHAT THE FACT

Πονοκέφαλος μετά από κόκκινο κρασί: Έρευνα λύνει το μυστήριο

23:48LIFESTYLE

Eurovision - «Sing for Greece 2026»: Ο Akylas και έξι ακόμη καλλιτέχνες πέρασαν στον εθνικό τελικό

23:44ΕΛΛΑΔΑ

Καντάδα στο Ρέθυμνο: Ρεθυμνιώτες και Ρεθυμνιώτισσες τραγούδησαν τα πιο όμορφα τραγούδια

23:36ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Η τελευταία συνέντευξή του - «Ο καρκίνος το καλύτερο πράγμα που μου συνέβη ποτέ»

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ζει εδώ και δύο χρόνια χωρίς μνήμη - Έκκληση από τις αρχές για βοήθεια

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Μητέρα σκότωσε τον 5χρονο γιο της πετώντας τον στη θάλασσα - «Θέλαμε να κολυμπήσουμε, μετά θέλαμε να πεθάνουμε»

23:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταρρακτώδης βροχή στην Αττική - Πού θα βρέξει αύριο

23:21WHAT THE FACT

Τσικνοπέμπτη: Ο σωστός τρόπος ψησίματος της μπριζόλας - Έλληνας επιστήμονας εξηγεί

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς χιόνι το χιονοδρομικό του Πηλίου - Αναστέλλει τη λειτουργία του

23:10ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμιο ορόσημο: Η μέλισσα, το πρώτο έντομο στην ιστορία που απέκτησε νομικά δικαιώματα

23:05ΕΛΛΑΔΑ

Τύρναβος: Εκτός κινδύνου η γυναίκα που καταπλακώθηκε από γεωργικό όχημα - Νοσηλεύεται με κατάγματα

23:04LIFESTYLE

Eurovision - «Sing for Greece 2026»: Το X έβγαλε νικητές… και χαμένους – Χαμός με τα σχόλια

23:03ΚΟΣΜΟΣ

Μυστικό πέρασμα για δραπέτες σκλάβους ανακαλύφθηκε στο Μανχάταν

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Αδημοσίευτες φωτογραφίες του Le Constellation μετά τη φονική πυρκαγιά

22:56ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Πλημμύρισε ξανά η Ακτή Δυμαίων - Βίντεο

22:52ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 40χρονος χρήστης ναρκωτικών βρέθηκε μαχαιρωμένος μέχρι θανάτου - Ερωτική αντιζηλία το κίνητρο

22:45ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Μητέρα φέρεται να έδωσε ηρεμιστικά χάπια στο ανήλικο παιδί της

22:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Νίκος Δένδιας στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων με τους υπουργούς Άμυνας της ΕΕ

22:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πότε και πού θα γίνει ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταρρακτώδης βροχή στην Αττική - Πού θα βρέξει αύριο

23:48LIFESTYLE

Eurovision - «Sing for Greece 2026»: Ο Akylas και έξι ακόμη καλλιτέχνες πέρασαν στον εθνικό τελικό

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Οι βροχές πρόσθεσαν 200 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες μέσα σε 40 ημέρες - Πάνω από 600 εκατ. τα αποθέματα - Γραφήματα

17:27ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αυτοί είναι ο νέοι Άγιοι της Ορθοδοξίας - Ποιοι είναι ο παπά Τύχων ο Αγιορείτης και ο Χατζηγεώργης

22:02ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Ανείπωτη θλίψη στην κηδεία της 35χρονης που πέθανε ενώ θήλαζε το νεογέννητο μωρό της

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Ο τούρκος δημοσιογράφος που ανακάλυψε την ελληνική καταγωγή του κινδυνεύει με απέλαση - Η παρέμβαση Πλεύρη μετά τον ξεσηκωμό στα social media

19:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη για καταγγελία ομαδικού βιασμού στο Α.Τ. Ομονοίας - «Τους εμπιστεύτηκα», είπε η 19χρονη

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ζει εδώ και δύο χρόνια χωρίς μνήμη - Έκκληση από τις αρχές για βοήθεια

21:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το αποτύπωμα της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν: Τέσσερις ειδικοί μιλούν στο Newsbomb

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Μητέρα σκότωσε τον 5χρονο γιο της πετώντας τον στη θάλασσα - «Θέλαμε να κολυμπήσουμε, μετά θέλαμε να πεθάνουμε»

20:21ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο «Άγιος Παΐσιος» εκτόπισε από την κορυφή του ελληνικού box office τον «Καποδίστρια» - Στα 763.657 εισιτήρια η ταινία του Σμαραγδή

21:36ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Πέθανε στα 48 του ο πρωταγωνιστής του «Dawson's Creek» - Πάλευε με τον καρκίνο

17:53LIFESTYLE

Το «αμαρτωλό» παρελθόν της Μάργκοτ Ρόμπι: Η ηθοποιός ξεδιπλώνει την άγρια πλευρά του εαυτού της

23:36ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Η τελευταία συνέντευξή του - «Ο καρκίνος το καλύτερο πράγμα που μου συνέβη ποτέ»

19:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα δημοσκόπηση RealPolls: Το πολιτικό τοπίο του Φεβρουαρίου - Οι ανατροπές από τον Ιανουάριο

23:04LIFESTYLE

Eurovision - «Sing for Greece 2026»: Το X έβγαλε νικητές… και χαμένους – Χαμός με τα σχόλια

19:39ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Το πόρισμα της ιατροδικαστικής για τον θάνατο της 35χρονης που πέθανε την ώρα που θήλαζε

14:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες λύνουν το αίνιγμα του ποταμού που ρέει «ανηφορικά»

15:37LIFESTYLE

Porto Leone: Ο Γρηγόρης πεθαίνει και ανοίγει νέα βεντέτα

23:56WHAT THE FACT

Πονοκέφαλος μετά από κόκκινο κρασί: Έρευνα λύνει το μυστήριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ