Eurovision - «Sing for Greece 2026»: Το X έβγαλε νικητές… και χαμένους – Χαμός με τα σχόλια

Ο Α’ ημιτελικός του «Sing for Greece 2026», που μεταδίδεται από την ΕΡΤ1, σχολιάζεται έντονα και στο Χ, αφού η Eurovision είναι πάντα αγαπημένο θέμα του δημοφιλούς μέσου δικτύωσης.

Την τιμητική της έχει τόσο η Klavdia, η περσινή εκπρόσωπος της χώρας μας που εμφανίστηκε στο πρώτο σόου, όσο και η Μπέττυ Μαγγίρα που έχει αναλάβει την παρουσίαση.

Από το «στόχαστρο» των χρηστών δεν ξέφυγε ο Akylas, το μεγάλο φαβορί με το κομμάτι «Ferto».

Όπως, όμως, ήταν αναμενόμενο υπήρξαν και οι δύσκολοι κριτές που άσκησαν έντονη κριτική στο τελικό αποτέλεσμα που βλέπουμε στην TV.

Πού ήταν ο good job Nicky ρε παιδιά στο βίντεο; Έλειπε; #singforgreece

— 0 kanenas (@_albi) February 11, 2026



Παντως αυτό του Ακυλα δεν μοιάζει σαν το τραγούδι της Φιλανδίας με τα πράσινα μπράτσα?? #SingForGreece

— Nicole ?? ? (@xamogelogr) February 11, 2026



Εγώ όταν έμαθα ότι ο Φωκάς επιμελήθηκε την καλλιτεχνική διεύθυνση και σκηνοθεσία του ημιτελικού: #SingForGreece pic.twitter.com/iISr66zxHC

— ?? (@l_fraoula04) February 11, 2026



