Eurovision - «Sing for Greece 2026»: Το X έβγαλε νικητές… και χαμένους – Χαμός με τα σχόλια
Το «Sing for Greece 2026» έγινε trend και στο X…
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο Α’ ημιτελικός του «Sing for Greece 2026», που μεταδίδεται από την ΕΡΤ1, σχολιάζεται έντονα και στο Χ, αφού η Eurovision είναι πάντα αγαπημένο θέμα του δημοφιλούς μέσου δικτύωσης.
Την τιμητική της έχει τόσο η Klavdia, η περσινή εκπρόσωπος της χώρας μας που εμφανίστηκε στο πρώτο σόου, όσο και η Μπέττυ Μαγγίρα που έχει αναλάβει την παρουσίαση.
Από το «στόχαστρο» των χρηστών δεν ξέφυγε ο Akylas, το μεγάλο φαβορί με το κομμάτι «Ferto».
Όπως, όμως, ήταν αναμενόμενο υπήρξαν και οι δύσκολοι κριτές που άσκησαν έντονη κριτική στο τελικό αποτέλεσμα που βλέπουμε στην TV.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:21 ∙ WHAT THE FACT
Τσικνοπέμπτη: Ο σωστός τρόπος ψησίματος της μπριζόλας - Έλληνας επιστήμονας εξηγεί
22:56 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα: Πλημμύρισε ξανά η Ακτή Δυμαίων - Βίντεο
22:38 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Πότε και πού θα γίνει ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας
15:37 ∙ LIFESTYLE