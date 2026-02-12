Eurovision 2026: Κέρδισε το κοινό ο Α’ ημιτελικός του Sing for Greece;

Ο παλμός της Eurovision χτύπησε δυνατά στον Α’ ημιτελικό του «Sing for Greece 2026», το βράδυ της Τετάρτης, με τους 14 υποψηφίους να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό και επτά απ’ αυτούς να κερδίζουν το «εισιτήριο» για τον τελικό της Κυριακής.

Rosanna Mailan, STEFI, Evangelia, Marseaux, Akylas, Alexandra Sieti και STYLIANOS πέρασαν στην επόμενη φάση και το ενδιαφέρον κορυφώνεται.

Τι τηλεθέαση έκανε, όμως, το πρώτο σόου της ΕΡΤ1 για τη Eurovision;

Το «Sing for Greece 2026» συγκέντρωσε 11,2% στο σύνολο και 15,1% στο δυναμικό κοινό.

Στον ALPHA, ο «Άγιος Έρωτας» σκαρφάλωσε στο 18,7% του συνόλου και στο 12,3% του δυναμικού κοινού. «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», που πήρε το lead in, κατέγραψε 14,7% στο σύνολο και 12,1% στο δυναμικό κοινό. Το «Grand Hotel» του ΑΝΤ1, με ένα σταθερό μερίδιο τηλεθεατών, βρέθηκε στο 12% του συνόλου και στο 9% του δυναμικού κοινού. Τα «Παιχνίδια εκδίκησης», που πήραν τη σκυτάλη, έκαναν 8,9% στο σύνολο και 7,4% στους τηλεθεατές 18-54.

Στο μέτωπο του STAR, το «MasterChef» κράτησε παρέα στο 9,3% του συνόλου και στο 10,9% του δυναμικού κοινού. Όσον αφορά στον ΣΚΑΪ; Το «Survivor» δεν βγήκε στον αέρα, ωστόσο η σειρά «Τότε και τώρα» έκανε 6,2% και 6,9% αντίστοιχα.

