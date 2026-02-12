Akylas: Σπάει ξανά ρεκόρ με τη live εμφάνιση - Ξεπέρασε τις 150.000 προβολές σε λιγότερο από 24 ώρες

Το σύνθημα «Φέρ’ το μας, Ακύλα» παραμένει κυρίαρχο και ενισχύει τη θέση του στα στοιχήματα

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Akylas: Σπάει ξανά ρεκόρ με τη live εμφάνιση - Ξεπέρασε τις 150.000 προβολές σε λιγότερο από 24 ώρες

Ο Akylas στη σκηνή του Α' Ημιτελικού

INTIME NEWS
LIFESTYLE
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δυναμική απήχηση καταγράφει η live εμφάνιση του Akylas στον Εθνικό Τελικό, με το σχετικό βίντεο να ξεπερνά τις 150.000 προβολές μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες από τη δημοσίευσή του.

Η πολυαναμενόμενη εμφάνισή του, χθες 11 Φεβρουαρίου, στον Α’ Ημιτελικό για την ανάδειξη της ελληνικής συμμετοχής στη Eurovision, κέρδισε τις εντυπώσεις και συγκέντρωσε έντονο σχολιασμό, δίνοντας σαφές προβάδισμα για τον τελικό.

Η χθεσινή του παρουσία δεν συνοδεύτηκε από ιδιαίτερη αγωνία ως προς την πρόκριση, καθώς θεωρούνταν δεδομένο πως ο Akylas θα εξασφάλιζε το εισιτήριο για τον τελικό, όντας το απόλυτο φαβορί της φετινής διαδικασίας, με το σύνθημα «Φέρ’ το μας, Ακύλα» να κυριαρχεί στα social media και να αποτυπώνει το κλίμα στήριξης.

Σχόλια και συγκρίσεις στα social

Η απήχηση δεν περιορίζεται μόνο στο YouTube. Στην πλατφόρμα X, το όνομα και τα σχετικά hashtags βρέθηκαν και παραμένουν μέχρι και σήμερα στην 6η θέση των δημοφιλών θεμάτων, επιβεβαιώνοντας τη διαδικτυακή δυναμική του τραγουδιστή και τη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από την υποψηφιότητά του.

akylas - δημοφιλή

Η εμφάνισή του σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως, με χρήστες να τον παρομοιάζουν με χαρακτήρα από Pokémon ή με φιγούρα βιντεοπαιχνιδιού.

Το ιδιαίτερο αισθητικό του ύφος φαίνεται πως ενίσχυσε τη συζήτηση γύρω από το όνομά του, με αρκετούς να επισημαίνουν ότι αυτή η εικόνα είναι που τον κάνει να ξεχωρίζει.

Παρά τα θετικά σχόλια, μέρος του κοινού εκφράζει την επιθυμία να δει στη σκηνή πιο έντονα τις χαρακτηριστικές κινήσεις που έγιναν viral στο πρώτο βίντεο κυκλοφορίας του τραγουδιού, με τη χρήση χειλόφωνου αντί για μικρόφωνο χειρός, ώστε η σκηνική απόδοση να είναι ακόμη πιο κοντά στην αρχική εκδοχή του κομματιού.

Παραμένει ψηλά στα στοιχήματα

Στο πεδίο των στοιχημάτων ο Akylas διατηρεί υψηλές θέσεις, με τη σκηνική του παρουσία να ενισχύει περαιτέρω τη δυναμική του.

στοίχημα - ακύλας

Η δυναμική του εμφάνιση και ο χαρακτηρισμός του ως φαβορί για την εκπροσώπηση της Ελλάδας φαίνεται πως επηρεάζουν και τη διεθνή εικόνα, καθώς στα παγκόσμια στοιχήματα η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά στη τρίτη θέση, καταγράφοντας αισθητή άνοδο.

στοιχήματα - eurovision

Γενέθλια στον ημιτελικό

Χθες ο καλλιτέχνης είχε και τα γενέθλιά του, προχωρώντας σε ανάρτηση στα social media με τη φράση «Ξέρετε τι δώρο θέλω φέτος…», αφήνοντας να εννοηθεί ο μεγάλος του στόχος στον διαγωνισμό.

Υπενθυμίζεται ότι το official release του τραγουδιού έχει ήδη συγκεντρώσει 2.710.830 προβολές, καταγράφοντας σταθερή ανοδική πορεία.

Στον ελληνικό τελικό προκρίθηκαν επίσης οι:

    • Rosanna Mailan – «Άλμα»

    • STEFI – «Europa»

    • Evangelia – «Paréa»

    • Marseaux – «Χάνομαι»

    • Alexandra Sieti – «The Other Side»

Η μάχη για την κορυφή φαίνεται να αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με τον Akyla να παραμένει στο επίκεντρο της συζήτησης.

Πώς γίνεται η ψηφοφορία

Η διαδικασία της ψηφοφορίας πραγματοποιείται με δύο τρόπους: μέσω SMS από κινητά τηλέφωνα με ελληνικό αριθμό, αλλά και ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής πλατφόρμας στη διεύθυνση https://sfg.vote.

Η online ψηφοφορία είναι διαθέσιμη τόσο για όσους βρίσκονται στην Ελλάδα όσο και για το κοινό του εξωτερικού, δίνοντας για πρώτη φορά τη δυνατότητα συμμετοχής και στους Έλληνες της διασποράς.

Για την ψήφο μέσω SMS, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν μήνυμα στο 54222, αναγράφοντας τον κωδικό που αντιστοιχεί στο τραγούδι ή τον καλλιτέχνη της επιλογής τους. Από κάθε αριθμό κινητού επιτρέπεται η αποστολή έως 10 μηνυμάτων.

Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών shows θα εμφανίζεται στην οθόνη QR code, μέσω του οποίου το κοινό θα μπορεί να ενημερώνεται άμεσα για τις αναλυτικές οδηγίες συμμετοχής.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:30ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία επέβαλε πλήρη αποκλεισμό του WhatsApp λόγω «μη συμμόρφωσης με τη ρωσική νομοθεσία»

14:28LIFESTYLE

Όταν η επικαιρότητα αποκτά φωνή: Η νέα συνεργασία Newsbomb.gr και Mad Radio 106.2

14:23ΕΛΛΑΔΑ

O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργάνωσε μεγάλη εθελοντική αιμοδοσία στο Αρσάκειο Ψυχικού

14:21ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε διαρρήξεις και κλοπές – Πάνω από 400.000 ευρώ η «λεία», 12 συλλήψεις

14:09ΚΟΣΜΟΣ

Διάδοχος στα 13: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν «δείχνει» την κόρη του ως την επόμενη ηγέτιδα της Βόρειας Κορέας

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Προσποιήθηκε τον λογιστή και άρπαξε 800 ευρώ από τον λογαριασμό 45χρονης

14:00ΚΟΣΜΟΣ

Νέος γρίφος Ζαχάροβα με αναφορά στον Ιωάννη Καποδίστρια ως Ρώσο πολιτικό

13:58ΥΓΕΙΑ

Food is medicine: Τι τρώει κάθε μέρα ένας καρδιολόγος

13:51ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Kumho Tire 2026: Στρατηγική ενίσχυση παραγωγής ελαστικών και τεχνολογικής ηγεσίας

13:50ΠΟΛΤΟΣ

Η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν και η τακτική «kick the can»

13:43ΥΓΕΙΑ

Ιός Νίπα: Ο κίνδυνος εξάπλωσης σε παγκόσμιο επίπεδο είναι χαμηλός, σύμφωνα με τον ΠΟΥ

13:36ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων: Στη φυλακή οδηγούνται οι «Πούτιν» και «πρόεδρος»

13:33ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Τρομακτική πτώση της σνόουμπορντερ Liu Jiayu- Τραυματίστηκε στο κεφάλι - Δείτε βίντεο

13:30LIFESTYLE

Akylas: Ρεκόρ προβολών για την live εμφάνιση, viral trend και φαβορί για την κορυφή με το σύνθημα «Φέρ’ το μας, Ακύλα!»

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Ελαφόνησος: Οι δραματικές στιγμές της επιχείρησης διάσωσης 4 επιβατών θαλαμηγού που προσάραξε

13:27ΕΛΛΑΔΑ

Καπερνάρος για Ρούτσι: «Προπηλάκισε τους δικηγόρους, περιφέρεται στην αίθουσα ως νταής»

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Επανέρχεται από τη Δευτέρα 16/2 το κανονικό ωράριο στην έναρξη λειτουργίας του μετρό

13:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές - Πότε θα μπουν τα χρήματα

13:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινούν διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά με βροχές και καταιγίδες

13:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναστάσης Παπαληγούρας: Το έργο του για την ενδοοικογενειακή βία και η κόρη του, Λένα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες λύνουν το αίνιγμα του ποταμού που ρέει «ανηφορικά»

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Μετρό: Η κίνηση του 65χρονου που «δείχνει» αυτοκτονία - Μαρτυρία στο Newsbomb

13:43ΥΓΕΙΑ

Ιός Νίπα: Ο κίνδυνος εξάπλωσης σε παγκόσμιο επίπεδο είναι χαμηλός, σύμφωνα με τον ΠΟΥ

13:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναστάσης Παπαληγούρας: Το έργο του για την ενδοοικογενειακή βία και η κόρη του, Λένα

12:52ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Συγγενείς των θυμάτων προπηλάκισαν τους ιδιοκτήτες - «Σκοτώσατε τον γιο μου»

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Ελαφόνησος: Οι δραματικές στιγμές της επιχείρησης διάσωσης 4 επιβατών θαλαμηγού που προσάραξε

10:37LIFESTYLE

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Της... ξέφυγε το φύλο του μωρού που περιμένουν Αργυρός-Νίκα

12:11ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και θυελλώδεις ανέμους

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Φρικτό δυστύχημα στο Μετρό Συντάγματος: Νεκρός άνδρας που έπεσε στις γραμμές

13:27ΕΛΛΑΔΑ

Καπερνάρος για Ρούτσι: «Προπηλάκισε τους δικηγόρους, περιφέρεται στην αίθουσα ως νταής»

13:50ΠΟΛΤΟΣ

Η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν και η τακτική «kick the can»

14:00ΚΟΣΜΟΣ

Νέος γρίφος Ζαχάροβα με αναφορά στον Ιωάννη Καποδίστρια ως Ρώσο πολιτικό

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Οι βροχές πρόσθεσαν 200 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες μέσα σε 40 ημέρες - Πάνω από 600 εκατ. τα αποθέματα - Γραφήματα

13:01ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Διάσημη γαστρεντερολόγος εξηγεί το σημάδι για τον καρκίνο στο παχύ έντερο που αγνόησε ο ηθοποιός

09:23LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Με 24ώρη φύλαξη security έξω από το δωμάτιο του - Τα νεότερα της υγείας του

15:37LIFESTYLE

Porto Leone: Ο Γρηγόρης πεθαίνει και ανοίγει νέα βεντέτα

14:09ΚΟΣΜΟΣ

Διάδοχος στα 13: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν «δείχνει» την κόρη του ως την επόμενη ηγέτιδα της Βόρειας Κορέας

13:33ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Τρομακτική πτώση της σνόουμπορντερ Liu Jiayu- Τραυματίστηκε στο κεφάλι - Δείτε βίντεο

13:58ΥΓΕΙΑ

Food is medicine: Τι τρώει κάθε μέρα ένας καρδιολόγος

09:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Παναθηναϊκός AKTOR: Προκάλεσε «σεισμό» η «βόμβα» Γιαννακόπουλου με Χέις-Ντέιβις!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ