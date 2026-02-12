Akylas: Σπάει ξανά ρεκόρ με τη live εμφάνιση - Ξεπέρασε τις 150.000 προβολές σε λιγότερο από 24 ώρες

Δυναμική απήχηση καταγράφει η live εμφάνιση του Akylas στον Εθνικό Τελικό, με το σχετικό βίντεο να ξεπερνά τις 150.000 προβολές μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες από τη δημοσίευσή του.

Η πολυαναμενόμενη εμφάνισή του, χθες 11 Φεβρουαρίου, στον Α’ Ημιτελικό για την ανάδειξη της ελληνικής συμμετοχής στη Eurovision, κέρδισε τις εντυπώσεις και συγκέντρωσε έντονο σχολιασμό, δίνοντας σαφές προβάδισμα για τον τελικό.

Η χθεσινή του παρουσία δεν συνοδεύτηκε από ιδιαίτερη αγωνία ως προς την πρόκριση, καθώς θεωρούνταν δεδομένο πως ο Akylas θα εξασφάλιζε το εισιτήριο για τον τελικό, όντας το απόλυτο φαβορί της φετινής διαδικασίας, με το σύνθημα «Φέρ’ το μας, Ακύλα» να κυριαρχεί στα social media και να αποτυπώνει το κλίμα στήριξης.

Σχόλια και συγκρίσεις στα social

Η απήχηση δεν περιορίζεται μόνο στο YouTube. Στην πλατφόρμα X, το όνομα και τα σχετικά hashtags βρέθηκαν και παραμένουν μέχρι και σήμερα στην 6η θέση των δημοφιλών θεμάτων, επιβεβαιώνοντας τη διαδικτυακή δυναμική του τραγουδιστή και τη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από την υποψηφιότητά του.

Η εμφάνισή του σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως, με χρήστες να τον παρομοιάζουν με χαρακτήρα από Pokémon ή με φιγούρα βιντεοπαιχνιδιού.

Το ιδιαίτερο αισθητικό του ύφος φαίνεται πως ενίσχυσε τη συζήτηση γύρω από το όνομά του, με αρκετούς να επισημαίνουν ότι αυτή η εικόνα είναι που τον κάνει να ξεχωρίζει.

Το μόνο ψεγάδι στο act είναι ότι έπρεπε να έχει χειλόφωνο γιατί τον περιόρισε πολύ στη χορογραφία.

Τα γραφικά με την ιδέα του Super Mario είναι ΠΑΝΕΞΥΠΝΗ ιδέα.

Ο Ακύλας γράφει καταπληκτικά στη κάμερα και ήταν άψογος φωνητικά.



ΝΙΚΗΤΗΣ ❤️‍?#eurovisiongr



pic.twitter.com/o8AbnEioGk — Σαν να ταν Φλεβάρης Πόντε ???? (@yiannm22) February 11, 2026

Παρά τα θετικά σχόλια, μέρος του κοινού εκφράζει την επιθυμία να δει στη σκηνή πιο έντονα τις χαρακτηριστικές κινήσεις που έγιναν viral στο πρώτο βίντεο κυκλοφορίας του τραγουδιού, με τη χρήση χειλόφωνου αντί για μικρόφωνο χειρός, ώστε η σκηνική απόδοση να είναι ακόμη πιο κοντά στην αρχική εκδοχή του κομματιού.

Δεν τρελάθηκα με τον Ακυλα όσο περίμενα. Ήθελα σόλο με ένα κρεμαστό μικρόφωνο να χορεύει σαν κατσίκι #singforgreece — akounamatata (@agrotisleme) February 11, 2026

Παραμένει ψηλά στα στοιχήματα

Στο πεδίο των στοιχημάτων ο Akylas διατηρεί υψηλές θέσεις, με τη σκηνική του παρουσία να ενισχύει περαιτέρω τη δυναμική του.

Η δυναμική του εμφάνιση και ο χαρακτηρισμός του ως φαβορί για την εκπροσώπηση της Ελλάδας φαίνεται πως επηρεάζουν και τη διεθνή εικόνα, καθώς στα παγκόσμια στοιχήματα η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά στη τρίτη θέση, καταγράφοντας αισθητή άνοδο.

Γενέθλια στον ημιτελικό

Χθες ο καλλιτέχνης είχε και τα γενέθλιά του, προχωρώντας σε ανάρτηση στα social media με τη φράση «Ξέρετε τι δώρο θέλω φέτος…», αφήνοντας να εννοηθεί ο μεγάλος του στόχος στον διαγωνισμό.

Υπενθυμίζεται ότι το official release του τραγουδιού έχει ήδη συγκεντρώσει 2.710.830 προβολές, καταγράφοντας σταθερή ανοδική πορεία.

Στον ελληνικό τελικό προκρίθηκαν επίσης οι:

Rosanna Mailan – «Άλμα»



STEFI – «Europa»



Evangelia – «Paréa»



Marseaux – «Χάνομαι»



Alexandra Sieti – «The Other Side»

Η μάχη για την κορυφή φαίνεται να αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με τον Akyla να παραμένει στο επίκεντρο της συζήτησης.

Πώς γίνεται η ψηφοφορία

Η διαδικασία της ψηφοφορίας πραγματοποιείται με δύο τρόπους: μέσω SMS από κινητά τηλέφωνα με ελληνικό αριθμό, αλλά και ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής πλατφόρμας στη διεύθυνση https://sfg.vote.

Η online ψηφοφορία είναι διαθέσιμη τόσο για όσους βρίσκονται στην Ελλάδα όσο και για το κοινό του εξωτερικού, δίνοντας για πρώτη φορά τη δυνατότητα συμμετοχής και στους Έλληνες της διασποράς.

Για την ψήφο μέσω SMS, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν μήνυμα στο 54222, αναγράφοντας τον κωδικό που αντιστοιχεί στο τραγούδι ή τον καλλιτέχνη της επιλογής τους. Από κάθε αριθμό κινητού επιτρέπεται η αποστολή έως 10 μηνυμάτων.

Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών shows θα εμφανίζεται στην οθόνη QR code, μέσω του οποίου το κοινό θα μπορεί να ενημερώνεται άμεσα για τις αναλυτικές οδηγίες συμμετοχής.

