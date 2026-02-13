Eurovision - Sing for Greece: Ξεκίνησε ο Β’ ημιτελικός για την ελληνική εκπροσώπηση

Όταν το ρολόι έδειξε 21.00, το βράδυ της Παρασκευής, έπεσαν οι τίτλοι έναρξης του Β’ ημιτελικού του «Sing for Greece» στην ΕΡΤ1.

Η βραδιά ξεκίνησε με τους καλλιτέχνες να τραγουδούν ένα ποτ πουρί από μεγάλες επιτυχίες της Eurovision.

Απόψε, 14 υποψήφιοι καλλιτέχνες διαγωνίζονται και διεκδικούν τα επτά εισιτήρια που απομένουν για τον τελικό, από τον οποίο θα αναδειχθεί το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026.

Τα τραγούδια και οι ερμηνευτές που διαγωνίζονται απόψε Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου στον Β’ ημιτελικό είναι:

1. «AGAPI», RIKKI

2. «Back in the game», GARVIN

3. «Labyrinth», Mikay

4. «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα

5. «Mad About it», D3lta

6. «ASTEIO», ZAF

7. «No More Drama», ΚΙΑΝΝΑ

8. «You Are The Fire», Stella Kay

9. «Anatello», TIANORA

10. «Whatcha Doin To Me», Victoria Anastasia

11. «Set Everything On Fire», BASILICA

12. «Dark Side of the Moon», good job Nicky

13. «Bulletproof», KOZA MOSTRA

14. «SABOTAGE!», leroybroughtflowers

Το αποτέλεσμα, απόψε, θα κριθεί αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού, που θα δοθεί είτε μέσω της αποστολής μηνυμάτων (SMS) από κινητά τηλέφωνα με ελληνικούς αριθμούς, είτε online, εντός κι εκτός Ελλάδας, μέσω της ειδικής πλατφόρμας voting στο site https://sfg.vote. Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα online ψηφοφορίας, επιτρέποντας και στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετέχουν στην ανάδειξη του τραγουδιού που θα μας εκπροσωπήσει στη Eurovision.

