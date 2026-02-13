Eurovision 2026 - Sing for Greece: Ξεσήκωσε το κοινό η Antigoni Buxton με το «Jalla»

Ο Β’ ημιτελικός του «Sing for Greece» είναι σε εξέλιξη και μία από τις εκπλήξεις της βραδιάς ήταν η εκπρόσωπος της Κύπρου.

Η Antigoni Buxton παρουσίασε για πρώτη φορά ζωντανά το τραγούδι «Jalla», που θα εκπροσωπήσει το νησί της Αφροδίτης στον 70ό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, και κέρδισε τις εντυπώσεις.

Η καλλονή, πρόσφατα, βρέθηκε στο επίκεντρο αντιδράσεων. Με μία επιστολή, 30 άτομα κυπριακής καταγωγής -ανάμεσά τους ηθοποιοί και δημοσιογράφοι- ζητούν να κατέβει το βίντεο κλιπ και να αναδιαμορφωθεί το τραγούδι, καθώς προσβάλλει την αισθητική της Κύπρου.

?? Antigoni performed “Jalla” live for the first time ever on ERT world at the second semi final of “Sing For Greece 2026”. pic.twitter.com/4AbNy8ZGmF — Eurovision News (@EurovisionNewZ) February 13, 2026



Η Antigoni έδωσε τη δική της απάντηση, μιλώντας στην κάμερα του ALPHA: «Εγώ αγαπάω την Κύπρο και έδειξα ένα βίντεο που δείχνει την Κύπρο που αγαπάω και αυτό θα πω. Άστους να λαλούν».

To ΡΙΚ σημειώνει επίσης ότι η εν λόγω συμμετοχή και το υπό αναφορά κλιπ έχουν τύχει θερμής και θετικής αποδοχής διαδικτυακά, ενώ όλες οι αντιδράσεις από ειδικούς και φίλους του διαγωνισμού σε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως το YouTube είναι στην ολότητα τους θετικές.

Διαβάστε επίσης