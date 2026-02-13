Eurovision 2026 - Sing for Greece: Αυτή είναι η επιτροπή της ΕΡΤ που επέλεξε τα 28 τραγούδια

Για την ελληνική εκπροσώπηση στη φετινή Eurovision κατατέθηκαν 263 συμμετοχές και μία επιτροπή επέλεξε τα 28 τραγούδια, που ακούσαμε στον Α΄και τον Β’ ημιτελικό.

Το βράδυ της Παρασκευής, κατά τη διάρκεια του «Sing for Greece», ανακοινώθηκαν τα ονόματα της επιτροπής. Πρόεδρος ήταν ο συνθέτης Γιώργος Θεοφάνους και μέλη η τραγουδοποιός Παυλίνα Βουλγαράκη, η διευθύντρια ραδιοφωνικών σταθμών Δέσποινα Κρητικού, ο τραγουδοποιός Monsieur Minimal, ο ραδιοφωνικός παραγωγός Γιώργος Μουχταρίδης, ο δημοσιογράφος Δημήτρης Ρηγόπουλος και η τραγουδοποιός Μαριέττα Φαφούτη.

Απόψε, 14 υποψήφιοι καλλιτέχνες διαγωνίζονται και διεκδικούν τα επτά εισιτήρια που απομένουν για τον τελικό, από τον οποίο θα αναδειχθεί το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026.

Τα τραγούδια και οι ερμηνευτές που διαγωνίζονται απόψε Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου στον Β’ ημιτελικό είναι:

«AGAPI», RIKKI «Back in the game», GARVIN «Labyrinth», Mikay «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα «Mad About it», D3lta «ASTEIO», ZAF «No More Drama», ΚΙΑΝΝΑ «You Are The Fire», Stella Kay «Anatello», TIANORA «Whatcha Doin To Me», Victoria Anastasia «Set Everything On Fire», BASILICA «Dark Side of the Moon», good job Nicky «Bulletproof», KOZA MOSTRA «SABOTAGE!», leroybroughtflowers









