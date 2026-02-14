Eurovision 2026 - Antigoni: «Δεν με ενοχλεί που με συγκρίνουν με την Ελένη Φουρέιρα, είναι θεά»

Η Antigoni παρουσίασε την Παρασκευή στον Β’ Ημιτελικό του Sing for Greece, για πρώτη φορά στο ελληνικό τηλεοπτικό κοινό το τραγούδι Jalla, με το οποίο θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον διαγωνισμό της Eurovision 2026 στην Βιέννη.

Η τραγουδίστρια από την Κύπρο έκανε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες.

«Είμαι πάρα πολύ ευγνώμων για όλα αυτά και ας τους να λαλούν. Δεν με ενοχλεί καθόλου που με συγκρίνουν με την Ελένη Φουρέιρα, είναι υπέροχη και είναι αυτή που πήρε την Κύπρο στην πιο μεγάλη θέση, δεύτερη στη Eurovision, και… είναι θεά. Σήμερα ξεχώρισα τον Good Job Nicky.

Εγώ βλέπω ότι αυτοί που γράφουν πάνω στο TikTok και στο Instagram κακά πράγματα για κάποιους άλλους, δεν είναι χαρούμενοι και προσπαθώ να θυμάμαι αυτό. Αυτό είναι δικό τους πρόβλημα, όχι δικό μου» απάντησε η Antigoni.