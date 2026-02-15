J2US: Ο Gio τραγούδησε το Gucci Masai με την Αγγελική Ηλιάδη

Aπό το Survivor στο πλατό του J2US βρέθηκε ο Gio Καραντώνης. Ο πρώην παίκτης του ριάλιτι επιβίωσης που πήρε την απόφαση να αποχωρήσει μετά τον τραυματισμό που είχε, συμμετέχει ως διαγωνιζόμενος στο τηλεοπτικό σόου, στο πλευρό της Αγγελικής Ηλιάδη.

Το βράδυ του Σαββάτου 14 Φεβρουαρίου, κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας, ο Gio ανέβηκε στη σκηνή για να τραγουδήσει το «Gucci Masai» στην πρώτη του εμφάνιση. «Εγώ νιώθω υπέροχα και είναι τιμή μου να είμαι εδώ μαζί σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ», είπε εκείνος μετά την παρουσίαση του κομματιού.

Από την άλλη, η Αγελλική Ηλιάδη χαρακτήρισε τον παρτενέρ της ως έναν άνθρωπο γεμάτο ενέργεια και πρόθυμο να εκπλήξει την κριτική επιτροπή και τους τηλεθεατές. «Είναι ένα υπέροχο πλάσμα υπέροχο, όμορφο. Είναι όμορφος άνθρωπος γεμάτο θετική ενέργεια και με πάρα πολλή όρεξη να κάνει πολλές τρέλες εδώ στο J2US», ανέφερε η τραγουδίστρια.