Η ΣΤΑΣΥ ετοιμάζει καταφύγια πολέμου στην «υπόγεια Αθήνα» - Ο παλιός σταθμός της Ομόνοιας το πρώτο

Εικονολήπτης: Χάρης Γκίκας

Πολλά μέτρα κάτω από τα πόδια των χιλιάδων καθημερινά και μάλλον ανυποψίαστων περαστικών της οδού Αθηνάς στο κέντρο της πρωτεύουσας, βρίσκονται οι ράγες από τον πρώτο σταθμό του Ηλεκτρικού της Ομόνοιας, που εγκαινιάστηκε το μακρινό 1895, ενώ οι συρμοί διέρχονται μέχρι και σήμερα.

Ωστόσο αυτή δεν είναι η μόνη του χρήση. Όπως συνέβη την εποχή του Β Παγκοσμίου Πολέμου, έτσι θα γίνει και μέχρι τα τέλη του 2026. Ο σταθμός, θα μετατραπεί σε ένα σύγχρονο καταφύγιο πολέμου. Οι εποχές άλλαξαν, οι ανάγκες όχι… Τη μετατροπή αντίστοιχων χώρων σε καταφύγια την εφαρμόζουν άλλωστε κι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, λόγω των εύθραυστων γεωπολιτικά καιρών που διανύουμε.

Δείτε το ρεπορτάζ:

«Δεν κινδυνολογούμε ούτε υπάρχει κάποιος επιτακτικός λόγος που το κάνουμε αυτό. Ο κάθε λαός όμως πρέπει να είναι έτοιμος, ώστε να αντιδρά σωστά, χωρίς πανικό, ώστε να δημιουργεί την κατάλληλη συνθήκη για την επιβίωσή του», αναφέρει ο Γιάννης Κεσκινίδης, Διευθυντής Ασφαλείας ΣΤΑΣΥ, ξεναγώντας το Newsbomb σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της υπόγειας Αθήνας.

Όπως εξηγεί, η διοίκηση της ΣΤΑΣΥ ανέλαβε την πρωτοβουλία να εκσυγχρονίσει τον χώρο ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί – με στόχο να σώσει αν χρειαστεί εκατοντάδες ζωές – μέσα στο 2026. Δηλαδή, ως ένα μοντέρνο καταφύγιο πολέμου, με δύο εξόδους κινδύνου και με απευθείας πρόσβαση στην οδό Αθηνάς.

Πολλές εργασίες που αφορούν τα κτιριακά και τη στεγανοποίηση έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Σύντομα ξεκινούν οι υδραυλικές εργασίες, και θα ακολουθήσει η διαμόρφωση αποθηκευτικών χώρων, υγειονομικής περίθαλψης «και ό,τι άλλο απαιτηθεί».

Ο Γιάννης Κεσκινίδης δείχνοντάς μας την πρόοδο των εργασιών και τους χώρους που θα αξιοποιηθούν, περιγράφει ότι το πρωτόκολλο χρήσης και παραμονής στο καταφύγιο δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις τρεις ώρες, δηλαδή ο στόχος είναι «να αποσοβείται ο κίνδυνος από το πρώτο κύμα επίθεσης του εχθρού».

Η χωρητικότητα προβλέπει ένα άτομο ανά τετραγωνικό μέτρο και τρία μέτρα ύψος, ακόμα όμως ο ακριβής αριθμός δεν μπορεί να προσδιοριστεί, ενώ θα εγκατασταθεί και σύστημα διαρκούς παρακολούθησης με κάμερες εξοπλισμένες και με συστήματα ΑΙ, για την καλύτερη χρήση, καταγραφή και παροχή δεδομένων.

Σημειώνεται ότι ο παλιός σταθμός της Ομόνοιας δεν θα είναι ο μόνος τέτοιος χώρος, καθώς στον σχεδιασμό της ΣΤΑΣΥ περιλαμβάνονται και σταθμοί του Μετρό του κέντρου, ώστε να δύναται να αξιοποιηθούν ως πλήρως εξοπλισμένα καταφύγια.

Σημειώνεται, ότι όπως αναδείχτηκε σε πρόσφατο ρεπορτάζ του Newsbomb, οι υπόγειοι αυτοί μεγάλοι δημόσιοι χώροι δεν είναι τα μόνα εν δυνάμει καταφύγια για τους κατοίκους της πρωτεύουσας. Οι Αρχές, έχουν ξεκινήσει ελέγχους και στα υπόγεια καταφύγια παλιών πολυκατοικιών, τα οποία επίσης είχαν χρησιμοποιηθεί στον Παγκόσμιο Πόλεμο, προκειμένου να καταγραφούν και να εντοπιστούν τα αξιοποιήσιμα.

Διαβάστε επίσης