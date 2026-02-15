Σέρρες: Διέρρηξαν σπίτι και αυτοκίνητο και πήγαν για ψώνια με κλεμμένη κάρτα

Συνελήφθησαν δύο άνδρες για δύο κλοπές που έκαναν την ίδια μέρα στις Σέρρες. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δύο Έλληνες, ηλικίας 50 και 57 ετών νωρίτερα είχαν αφαιρέσει από ξεκλείδωτο παρκαρισμένο όχημα ένα πορτοφόλι που είχε μέσα ταυτότητα, δίπλωμα οδήγησης και έξι τραπεζικές κάρτες.

Χρησιμοποιώντας τις κλεμμένες τραπεζικές κάρτες οι δύο άντρες πραγματοποίησαν αγορές σε διάφορα καταστήματα της περιοχής, συνολικής αξίας 112,8 ευρώ.

Από την περαιτέρω έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών, προέκυψε ότι νωρίτερα την ίδια ημέρα διέρρηξαν μονοκατοικία στην πόλη των Σερρών και αφαίρεσαν κοσμήματα, γυαλιά ηλίου και διάφορα άλλα αντικείμενα, συνολικής αξίας 2.000 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση της παθούσας.

Στην κατοχή τους βρέθηκε το μεγαλύτερο μέρος των ανωτέρω κλοπιμαίων και αποδόθηκε στους νόμιμους κατόχους τους.