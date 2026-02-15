NBA All-Star Game 2026: Απίστευτο! Ο τραυματίας Λίλαρντ νίκησε στον διαγωνισμό τριπόντων (βίντεο)

Ο «σταρ» των Μπλέιζερς πέτυχε κάτι που έμοιαζε αδιανόητο τα ξημερώματα της Κυριακής (15/2)!

Ο Λίλαρντ δεν έχει ακόμη ξεπεράσει τη ρήξη αχιλλείου που υπέστη στις 28 Απριλίου 2025, ωστόσο έλαβε μέρος στον διαγωνισμό τριπόντων και κατάφερε όχι μόνο να αγωνιστεί, αλλά και να κατακτήσει την πρώτη θέση. Αυτή ήταν η τρίτη φορά που αναδεικνύεται νικητής στον συγκεκριμένο διαγωνισμό.

Ο «Dame Time» χειροκροτήθηκε από τους θεατές σε μια σπάνια και συγκινητική στιγμή από την έναρξη του All-Star Weekend, όπου η δυνατή μουσική... προσπαθεί να αντισταθμίσει την έλλειψη ατμόσφαιρας και τις πολλές άδειες θέσεις.

«Παρ' όλο που δεν παίζω αυτήν την σεζόν, το πρωτάθλημα μου επέτρεψε να συμμετάσχω, να βρω λίγο ανταγωνισμό, λίγη πίεση, να δω τους φιλάθλους. Είναι μια σπουδαία εμπειρία, γι' αυτό συνεχίζω, να χτίζω την κληρονομιά μου και να διατηρώ την φήμη μου», δήλωσε ο Λίλαρντ.

Η τριάδα των Νιου Γιορκ Νικς, αποτελούμενη από τους Τζάλεν Μπράνσον, Καρλ-Άντονι Τάουνς και ο πρώην παίκτης, Άλαν Χιούστον, κέρδισε τον διαγωνισμό ομαδικών σουτ, που απαιτούσε από τους συμμετέχοντες να σουτάρουν από διάφορες θέσεις κοντά ή μακριά από το καλάθι, με την καθεμία να αξίζει διαφορετικούς πόντους.

