Μέγκαν Μαρκλ: Η τρυφερή εικόνα που δημοσίευσε για την ημέρα των ερωτευμένων

Η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι με τα παιδιά τους.

Για να τιμήσει την ημέρα των ερωτευμένων η Μέγκαν Μαρκλ δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μία φωτογραφία της πριγκίπισσας Λίλιμπετ που βρίσκεται στην αγκαλιά του πατέρα της, πρίγκιπα Χάρι.

Η 4χρονη πριγκίπισσα κρατάει κόκκινα μπαλόνια και ο πρίγκιπας Χάρι της χαμογελάει.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που φαίνεται στον φακό το πρόσωπο της πριγκίπισσας Λίλιμπετ καθώς το ζευγάρι των Σάσσεξ προσπαθεί να διασφαλίσει την ιδιωτικότητα των παιδιών του.

Η πριγκίπισσα Λίλιμπετ στην αγκαλιά του πρίγκιπα Χάρι για την ημέρα των ερωτευμένων. Instagram

