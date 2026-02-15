Μέγκαν Μαρκλ: Η τρυφερή εικόνα που δημοσίευσε για την ημέρα των ερωτευμένων
Μία φωτογραφία της 4χρονης πριγκίπισσας Λίλιμπετ με τον πατέρα της έδωσε στη δημοσιότητα η δούκισσα του Σάσσεξ
Για να τιμήσει την ημέρα των ερωτευμένων η Μέγκαν Μαρκλ δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μία φωτογραφία της πριγκίπισσας Λίλιμπετ που βρίσκεται στην αγκαλιά του πατέρα της, πρίγκιπα Χάρι.
Η 4χρονη πριγκίπισσα κρατάει κόκκινα μπαλόνια και ο πρίγκιπας Χάρι της χαμογελάει.
Αυτή είναι η πρώτη φορά που φαίνεται στον φακό το πρόσωπο της πριγκίπισσας Λίλιμπετ καθώς το ζευγάρι των Σάσσεξ προσπαθεί να διασφαλίσει την ιδιωτικότητα των παιδιών του.
