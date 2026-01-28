«Εμφύλιος» στο Μπάκιγχαμ: Η οργή του Ουίλιαμ για την επιστροφή του Χάρι και η κόντρα με τον Κάρολο

Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκονται οι σχέσεις εντός της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, καθώς η διαφαινόμενη επιστροφή του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτό το καλοκαίρι έχει προκαλέσει ένα πρωτοφανές ρήγμα ανάμεσα στον βασιλιά Κάρολο και τον διάδοχο του θρόνου, πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Ενώ ο πρίγκιπας Χάρι βρίσκεται ήδη στο Λονδίνο για τις δικαστικές του διαμάχες, οι φήμες για μια μεγάλη οικογενειακή επανένωση τον Ιούλιο φουντώνουν. Η αφορμή είναι οι εορτασμοί για τα «Invictus Games», στους οποίους αναμένεται να δώσει το «παρών» όλη η οικογένεια των Σάσεξ, συμπεριλαμβανομένων των μικρών Άρτσι και Λίλιμπετ. Ωστόσο, πίσω από τις κλειστές πόρτες του παλατιού, η ατμόσφαιρα κάθε άλλο παρά εορταστική είναι.

Η «συγχώρεση» του βασιλιά Καρόλου και η έκρηξη του πρίγκιπα Ουίλιαμ

Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον του Παλατιού, ο 77χρονος βασιλιάς Κάρολος, παρά την περιπέτεια με την υγεία του, φαίνεται διατεθειμένος να «στρώσει το κόκκινο χαλί» για τον μικρότερο γιο του. Η κίνηση αυτή, όμως, έχει εξοργίσει τον πρίγκιπα Ουίλιαμ. Ο πρίγκιπας της Ουαλίας φέρεται να είναι «πυρ και μανία» με την απόφαση του πατέρα του να δεχθεί πίσω τον Χάρι με ανοιχτές αγκάλες, παραβλέποντας —όπως πιστεύει ο ίδιος— τη ζημιά που προκάλεσαν οι Σάσεξ στον θεσμό τα τελευταία έξι χρόνια.

«Ο Ουίλιαμ βράζει», αποκαλύπτει εσωτερική πηγή. «Δεν μπορεί να πιστέψει ότι ο πατέρας του πέφτει στην παγίδα. Επισήμως, η πλευρά του Ουίλιαμ ακολουθεί τη γραμμή του Παλατιού γιατί δεν έχει άλλη επιλογή, αλλά ιδιωτικά υπάρχει τεράστια δυσαρέσκεια. Η ιδέα ότι ο Χάρι επιστρέφει ως "άσωτος υιός" τον εξοργίζει».

Μυστικές σύνοδοι

Η ένταση δεν είναι νέα. Αναφέρεται ότι ήδη από τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο βασιλιάς Κάρολος είχε οργανώσει μια μυστική συνάντηση στο Μπαλμόραλ με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, προσπαθώντας να τον πείσει να δείξει έλεος. Ο βασιλιάς επιθυμεί ένα κλίμα ενότητας και ηρεμίας, ειδικά κατά τη διάρκεια της θεραπείας του για τον καρκίνο.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, ωστόσο, δεν φαίνεται να υποχωρεί. Αντιθέτως, προετοιμάζεται για «πόλεμο». Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πρίγκιπας της Ουαλίας και η Κέιτ Μίντλετον έχουν ήδη προσλάβει ειδικό σύμβουλο επικοινωνίας με εμπειρία στη διαχείριση κρίσεων. Ο στόχος είναι σαφής: να διασφαλίσουν ότι οι Σάσεξ δεν θα προκαλέσουν περαιτέρω πλήγματα στη δημόσια εικόνα της μοναρχίας.

«Ο Ουίλιαμ βλέπει τον Χάρι και τη Μέγκαν ως πραγματική απειλή για το μέλλον του Στέμματος», αναφέρει η πηγή. «Θέλει να προλάβει οποιαδήποτε κίνηση πριν αυτή συμβεί. Ξέρει ότι πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός γιατί δεν θέλει μια ολοκληρωτική σύγκρουση με τον πατέρα του, ειδικά τώρα που ο Κάρολος είναι ευάλωτος, αλλά θεωρεί ότι δεν έχει άλλη επιλογή».

Οι «κανόνες» του Παλατιού και η κόκκινη γραμμή

Ο βασιλιάς Κάρολος, στην προσπάθειά του να αποφύγει τις εντάσεις, έχει θεσπίσει συγκεκριμένους «κανόνες» για την επίσκεψη των Σάσεξ. Έχει ζητήσει από όλα τα μέλη της οικογένειας να είναι ευγενικά και φιλόξενα, αφήνοντας στην κρίση του καθενός αν θα συναντηθούν κατ' ιδίαν μαζί τους, αλλά υπογραμμίζοντας ότι η έλλειψη σεβασμού δεν θα γίνει ανεκτή.

Παρά τις παροτρύνσεις του πατέρα του, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ —ο οποίος έχει να μιλήσει στον αδελφό του πάνω από τρία χρόνια— φέρεται να έχει τραβήξει μια κόκκινη γραμμή. «Ιδιωτικά λέει ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα ειρήνης, ούτε τώρα ούτε ποτέ. Αν ο Κάρολος θέλει να δει τον Χάρι, ας το κάνει. Ο Ουίλιαμ όμως αρνείται να βρίσκεται στον ίδιο χώρο μαζί του».

Το κλίμα στο Μπάκιγχαμ περιγράφεται ως ηλεκτρισμένο. Πολλοί εντός των τειχών παρακολουθούν με αμηχανία την «μαλακή» στάση του Βασιλιά, ενώ ο Ουίλιαμ προετοιμάζεται για τη στιγμή που η εξουσία θα περάσει στα χέρια του, ξεκαθαρίζοντας προς πάσα κατεύθυνση ότι τότε τα πράγματα θα αντιμετωπιστούν πολύ διαφορετικά.

Η επερχόμενη επίσκεψη του Ιουλίου δεν θα είναι απλώς μια οικογενειακή συνάντηση, αλλά μια δοκιμασία για την ίδια την αντοχή της βρετανικής μοναρχίας.

*Με πληροφορίες από heatworld και thenews

