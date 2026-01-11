Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Επιστρατεύει «γκουρού» στη διαχείριση κρίσεων - Θωρακίζεται η μοναρχία

Σε μια στρατηγική κίνηση ενίσχυσης του επικοινωνιακού του επιτελείου προχώρησε ο πρίγκιπας της Ουαλίας, Ουίλιαμ, προσλαμβάνοντας τη Λάιζα Ρέιβενσκροφτ, κορυφαία εμπειρογνώμονα στη διαχείριση κρίσεων. Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που ο βασιλικός οίκος συνεχίζει να δέχεται πιέσεις από τις αποκαλύψεις για τις επαφές του Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ (πρώην πρίγκιπα Άντριου) με τον καταδικασμένο παιδεραστή Τζέφρι Έπσταϊν, αλλά και τις συνεχιζόμενες προκλήσεις που αφορούν την υγεία του βασιλιά Καρόλου και της πριγκίπισσας Κέιτ.

Μια «αλεξίσφαιρη» παρουσία στο Παλάτι

Η Ρέιβενσκροφτ, την οποία πρώην εργοδότες περιγράφουν ως «bulletproof sunshine» (αλεξίσφαιρη αισιοδοξία), μετακινείται από την πολυεθνική εταιρεία επικοινωνίας Edelman. Στο βιογραφικό της διακρίνεται η ικανότητά της να καθοδηγεί παγκόσμιους κολοσσούς στις πιο δύσκολες στιγμές τους, από μποϊκοτάζ και σεξουαλικές καταγγελίες μέχρι γεωπολιτικούς κινδύνους, με στόχο την ελαχιστοποίηση της φθοράς στη φήμη τους.

H Λάιζα Ρέιβενσκροφτ, κορυφαία εμπειρογνώμων στη διαχείριση κρίσεων. LinkedIn

Στρατηγική ευθυγράμμιση Μπάκιγχαμ και Κένσινγκτον

Πηγές από το περιβάλλον του Παλατιού αναφέρουν ότι η πρόσληψή της δεν είναι τυχαία. Φέρεται να προτάθηκε από τον Τζούλιαν Πέιν, πρώην γραμματέα επικοινωνίας του Καρόλου, σηματοδοτώντας μια προσπάθεια για στενότερη συνεργασία μεταξύ των γραφείων του βασιλιά και του διαδόχου του.

«Καθώς οι σκέψεις στρέφονται στην τελική διαδοχή του Ουίλιαμ, η ανάγκη για απόλυτη επικοινωνιακή ευθυγράμμιση μεταξύ Buckingham και Kensington Palace είναι επιτακτική», αναφέρει πηγή στη Mail on Sunday.

Επιφυλάξεις από το Κένσινγκτον

Από την πλευρά του, το Παλάτι του Κένσινγκτον προσπαθεί να υποβαθμίσει τον «συναγερμό» που προκαλεί η συγκεκριμένη πρόσληψη. Επίσημη πηγή διευκρίνισε ότι η Ρέιβενσκροφτ θα αναλάβει ρόλο «μη-κρίσης», διαχειριζόμενη τις καθημερινές επαφές με τον Τύπο. Ωστόσο, αναλυτές επισημαίνουν ότι το εξειδικευμένο υπόβαθρό της σε περιπτώσεις διαχείρισης «front-page» κρίσεων υποδηλώνει μια προληπτική θωράκιση της «Εταιρείας».

Η μοναρχία ως παγκόσμιο brand

Αξίζει να σημειωθεί ότι η βρετανική μοναρχία κατατάχθηκε πρόσφατα από την εταιρεία Statista ως το πέμπτο ισχυρότερο brand στον κόσμο, ακολουθώντας κολοσσούς όπως η Facebook, η Amazon, η Google και η Apple. Με την ιστορία χιλίων ετών να τη συνοδεύει, η προσθήκη έμπειρων στελεχών από τον ιδιωτικό τομέα κρίνεται απαραίτητη για τη διατήρηση αυτής της ισχύος εν μέσω των σύγχρονων καταιγίδων.

