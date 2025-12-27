Άντριου: Οι επόμενες κινήσεις μετά την «αποκαθήλωσή» του από την βασιλική οικογένεια

Η επόμενη ημέρα για τον πρώην δούκα του Γιορκ και ο ρόλος του Ουίλιαμ

Άντριου: Οι επόμενες κινήσεις μετά την «αποκαθήλωσή» του από την βασιλική οικογένεια

Ο τέως πρίγκιπας Άντριου

AP
Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ θέλει να «καθαρίσει τους στάβλους» σε ό,τι αφορά τον αμφιλεγόμενο θείο του, τον πρώην πρίγκιπα Άντριου, σύμφωνα με βασιλικό βιογράφο.

Ο Άντριου Λάουνι, συγγραφέας του βιβλίου «Entitled: The Rise and Fall of the House of York», υποστηρίζει ότι ο τέως δούκας του Γιορκ ανησυχεί έντονα για την επισφαλή θέση του μέσα στη βασιλική οικογένεια.

«Ανησυχεί για το τι πρόκειται να συμβεί», δήλωσε ο Λάουνι σε πρόσφατη συνέντευξή του στη Page Six. «Δεν θα προστατεύεται πλέον. Ο Ουίλιαμ θα αναλάβει να τον “τακτοποιήσει”.»

Σύμφωνα με τον βιογράφο, ο πρίγκιπας της Ουαλίας θέλει να «καθαρίσει το τοπίο» πριν από τον θάνατο του βασιλιά Καρόλου, ο οποίος δίνει μάχη με τον καρκίνο.

«Θέλει να ξεκαθαρίσει τα πράγματα… Η βιτρίνα θα είναι ότι ο Άντριου θα αποχωρήσει μέχρι την άνοιξη, ότι θα φανεί “καλό παιδί” και πως έκανε αυτό που του ζητήθηκε», αναφέρει χαρακτηριστικά.

william-andrew.jpg

Πρίγκιπας Ουίλιαμ (αριστερά), Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ (δεξιά)

Ωστόσο, ο Λάουνι εκτιμά ότι ο 65χρονος Άντριου σπάνια υπήρξε «καλό παιδί» και προβλέπει πως θα αντιδράσει έντονα, απαιτώντας σημαντικά ανταλλάγματα — μεταξύ άλλων μια μεγάλη κατοικία, προσωπικό, οδηγό, οικονόμο και μάγειρα.

Ουίλιαμ - Άντριου

Ο Άντριου έχασε τον τίτλο του «πρίγκιπα» και εξαναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη βασιλική κατοικία Royal Lodge, στον απόηχο των αποκαλύψεων για τις σχέσεις του με τον καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν.

Η Βιρτζίνια Τζιούφρε, θύμα κυκλώματος σεξουαλικής εκμετάλλευσης του Έπσταϊν, είχε καταγγείλει ότι εξαναγκάστηκε να συνευρεθεί με τον Άντριου όταν ήταν μόλις 17 ετών. Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες, ωστόσο το 2022 κατέβαλε πολυεκατομμυριακό εξωδικαστικό συμβιβασμό. Η Τζιούφρε έβαλε τέλος στη ζωή της τον Απρίλιο, σε ηλικία 41 ετών.

andrew-virginia.jpg

Ο πρίγκιπας Άντριου με τη Βιρτζίνια Τζιούφρε και τη Γκισλέιν Μάξγουελ

Νέα αποκαλυπτικά στοιχεία από email του 2021, που περιλαμβάνονται στον φάκελο Έπσταϊν, φέρονται να δείχνουν ότι ο Άντριου ρώτησε τη συνεργάτιδα του καταδικασμένου παιδεραστή, Γκισλέιν Μάξγουελ, αν του είχε «βρει νέες ακατάλληλες φίλες». Η Μάξγουελ εκτίει ποινή 20 ετών φυλάκισης για σεξουαλική διακίνηση ανηλίκων.

Ο Λάουνι αποκαλύπτει ακόμη ότι εργάζεται στη νέα έκδοση του βιβλίου του και πως συνεχώς λαμβάνει νέες μαρτυρίες. «Σχεδόν κάθε μέρα, δύο ή τρία άτομα έρχονται σε μένα με ιστορίες για τον Άντριου — πρώην συμμαθητές, συνάδελφοι στο ναυτικό, πρώην συνεργάτες, διπλωμάτες που μέχρι τώρα σιωπούσαν», αναφέρει.

Ανάμεσα στις καταγγελίες περιλαμβάνονται ιστορίες για επισκέψεις σε οίκους ανοχής στο Χονγκ Κονγκ, αλλά και μαρτυρίες πρώην σωματοφυλάκων που κάνουν λόγο για ανάρμοστη συμπεριφορά, όπως ασελγείς πράξεις και προσβλητικές συμπεριφορές.

Πρίγκιπας Άντριου

Ο πρίγκιπας Άντριου / REUTERS

Ο συγγραφέας σημειώνει επίσης ότι η μέχρι πρότινος στενή σχέση του Άντριου με τη Σάρα Φέργκιουσον έχει πλέον διαρραγεί. «Τον έχει αφήσει πίσω της. Βλέπει ότι είναι τοξικός. Θα επανεφεύρει τον εαυτό της», λέει. «Εκείνος δεν είναι πια πρίγκιπας — κι εκείνη δεν έχει πλέον τίτλο. Θα βρει νέο ρόλο».

Ο Λάουνι χαρακτηρίζει τη Φέργκιουσον ως «τον Χουντίνι της βασιλικής οικογένειας», λέγοντας πως «πάντα καταφέρνει να ξεγλιστρά και να επιστρέφει».

Καταλήγοντας, υπογραμμίζει ότι η απώλεια του τίτλου ήταν ίσως το πιο οδυνηρό πλήγμα για τον Άντριου: «Αυτό ήταν το πιο σημαντικό για εκείνον. Έλεγε πάντα: “Πρώτα είμαι πρίγκιπας, μετά αξιωματικός του ναυτικού και μετά σύζυγος”. Τώρα δεν μπορεί να εμφανίζεται στο μπαλκόνι, δεν έχει τα φώτα πάνω του — κι αυτό τον έχει συντρίψει».

