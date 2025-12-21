Άντριου: Στη δημοσιότητα νέο ντοκουμέντο από την εμπλοκή του στο σκάνδαλο «Έπσταϊν»

Μία αποκαλυπτική φωτογραφία του Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ που δόθηκε στη δημοσιότητα το Σαββατοκύριακο από τα λεγόμενα «Αρχεία Έπσταϊν» δημιουργεί νέα ερωτήματα για το τι ακριβώς συνέβη σε μία από τις πιο αγαπημένες κατοικίες της Βασιλικής Οικογένειας, στο κτήμα του Σάντρινγκχαμ.

Η ασπρόμαυρη εικόνα δείχνει τον τέως πρίγκιπας Άντριου ξαπλωμένο πάνω στα πόδια πέντε καλοντυμένων γυναικών.

O τέως πρίγκιπας Άντριου ξαπλωμένος πάνω στα πόδια πέντε καλοντυμένων γυναικών. Πάνω όρθια φαίνεται η Γκίσλεϊν Μάξγουελ / Πηγή: U.S. Department of Justice

Ούτε η ημερομηνία ούτε η τοποθεσία της φωτογραφίας δόθηκαν στη δημοσιότητα, ωστόσο η «Mail on Sunday» αποκαλύπτει ότι αποτυπώνει μια ξέφρενη σκηνή από πάρτι που διοργάνωσε ο Άντριου για τον παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν και τη σύντροφό του, Γκισλέιν Μάξγουελ, στο Σάντρινγκχαμ στις αρχές Δεκεμβρίου του 2000, με αφορμή τα 39α γενέθλια της Μάξγουελ.

Και σε αντίθεση με την περιγραφή του Άντριου, έχουν προκύψει καταγγελίες για ένα σεξουαλικό όργιο στο αγαπημένο ιδιωτικό σπίτι της βασίλισσας Ελισάβετ στο Νόρφολκ.

Λιπαντικά, προφυλακτικά και ναρκωτικά του σεξ βρέθηκαν μετά το πάρτι, σύμφωνα με αποκαλυπτικό βιβλίο. Αν και δεν απεικονίζεται στη φωτογραφία, ο Έπσταϊν, που κατηγορήθηκε για την κακοποίηση 1.200 γυναικών και κοριτσιών, φέρεται να παρευρέθηκε στο πάρτι.

Το βιβλίο «The Windsor Legacy» του Ρόμπερτ Τζόμπσον αναφέρει ότι οι τουαλέτες ήταν γεμάτες με σχετικά αντικείμενα, ανάμεσά τους και «σεξουαλικά ναρκωτικά» γνωστά ως «poppers».

Revealed: 'Sex drugs stashed in bathrooms' at the party where Epstein Files photo of Andrew was taken https://t.co/Bgc7TqmkZw — Daily Mail US (@Daily_MailUS) December 21, 2025

Επικαλούμενος «πηγή από το παλάτι», ο Τζόμπσον γράφει: «Το προσωπικό έμεινε άναυδο όταν ανακάλυψε ότι οι τουαλέτες δεν ήταν εφοδιασμένες μόνο με είδη περιποίησης, αλλά και με poppers, λιπαντικά και προφυλακτικά».

Η φωτογραφία δείχνει τον Άντριου – να χαμογελά στον φακό φορώντας παπιγιόν και σμόκιν – με το πρόσωπό του κοντά στα γυμνά πόδια μίας από τις γυναίκες, των οποίων οι ταυτότητες έχουν προστατευθεί από Αμερικανούς κυβερνητικούς δικηγόρους.

Η Μάξγουελ, που εκτίει ποινή 20 ετών φυλάκισης για τη βοήθειά της στον Έπσταϊν να κακοποιεί ανήλικα κορίτσια, διακρίνεται στο βάθος, μαζί με άλλη μία γυναίκα της οποίας η ταυτότητα επίσης έχει αποκρυφθεί.

Η φωτογραφία τραβήχτηκε στο πολυτελές σαλόνι του Σάντρινγκχαμ, το οποίο χρησιμοποιείται ως καθιστικό όταν η Βασιλική Οικογένεια διαμένει εκεί.

Παραδοσιακά, η οικογένεια συγκεντρώνεται στον χώρο για απογευματινό τσάι την παραμονή των Χριστουγέννων και ανήμερα, για να παρακολουθήσει το χριστουγεννιάτικο διάγγελμα του βασιλιά.

Ο βασιλικός βιογράφος Άντριου Λάουνι δήλωσε ότι η φωτογραφία του πάρτι στο κέντρο της 237 δωματίων έπαυλης του Σάντρινγκχαμ θα «φρίκαρε την οικογένειά του». «Είναι ένας από τους πιο ιδιωτικούς και ιερούς τους χώρους και θα είναι σοκαρισμένοι που ο Άντριου τον αντιμετώπισε σαν άλλο ένα μέρος για διασκέδαση και επίδειξη στους φίλους του», είπε.

Epstein files reveal photo of Andrew Mountbatten Windsor laying across women’s laps https://t.co/hco1AoxNDM pic.twitter.com/we86yDPGS1 — New York Post (@nypost) December 19, 2025

Πρόκειται για μία μόνο από μια σειρά εξαιρετικών εικόνων που αποκαλύπτουν την πρόσβαση που ο πρώην πρίγκιπας παρείχε στον Έπσταϊν και τη Μάξγουελ στους κύκλους της υψηλής κοινωνίας.

Σε άλλη φωτογραφία, που δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ο Έπσταϊν και η Μάξγουελ φαίνονται με τον Άντριου στο βασιλικό θεωρείο στο Άσκοτ.

Τα αρχεία περιλαμβάνουν επίσης φωτογραφία του Έπσταϊν και της Μάξγουελ στο Μπαλμόραλ. Ο Άντριου φέρεται να τους είχε προσκαλέσει στο σκωτσέζικο κτήμα το 1999. Ο ίδιος έχει βρεθεί αντιμέτωπος με κατηγορίες ότι κακοποίησε σεξουαλικά τη 17χρονη τότε Βιρτζίνια Τζιούφρε, αφού εκείνη είχε διακινηθεί από τον Έπσταϊν — κατηγορίες που ο Άντριου αρνείται κατηγορηματικά.

Άλλες φωτογραφίες δείχνουν τη Σάρα Φέργκιουσον, πρώην σύζυγο του Άντριου, με μία γυναίκα σε καναπέ και με άλλη στον δρόμο. Οι ταυτότητές τους έχουν αφαιρεθεί.

Τον Σεπτέμβριο, η «Mail on Sunda»y αποκάλυψε email που είχε στείλει η Φέργκιουσον στον Έπσταϊν λίγες εβδομάδες αφότου τον είχε αποκηρύξει δημόσια, αποκαλώντας τον «ακλόνητο, γενναιόδωρο και πολύ καλό φίλο».

Epstein files: Andrew pictured on Balmoral shoot with paedo and sex traffickerhttps://t.co/aDcU0ZLyhC pic.twitter.com/q0GqodlwUV — The Mirror (@DailyMirror) December 20, 2025

Το τεράστιο αρχείο εικόνων και εγγράφων — που περιλαμβάνει αρχεία του FBI και νέες καταθέσεις ενόρκων — περιέχει ψηφιακά άλμπουμ του Έπσταϊν με παγκόσμιους ηγέτες και μέλη βασιλικών οικογενειών, καθώς και εκατοντάδες φωτογραφίες γυμνών κοριτσιών. Ένα άλμπουμ φέρει τον τίτλο: «Κλίντον, γάμος βασιλιά Μαρόκου, Σεν Τροπέ, γυμνά».

Υπάρχουν δεκάδες φωτογραφίες μέσα από την έπαυλη των 60 εκατ. λιρών του Έπσταϊν στο Μανχάταν, συμπεριλαμβανομένου ενός πολυτελούς δωματίου μασάζ με τεράστιο πορτρέτο γυμνής γυναίκας, ράφια με λιπαντικά, λάδια και πετσέτες. Έγγραφα του FBI αποκαλύπτουν ότι ένα 14χρονο κορίτσι, όταν ο Έπσταϊν τη βίασε στο σπίτι της Νέας Υόρκης, είπε πως το σπίτι έμοιαζε «σαν κάτι βγαλμένο από την Πεντάμορφη και το Τέρας».

Σε άλλη φωτογραφία, ο Έπσταϊν φορά μόνο μια πετσέτα, ενώ στο κάδρο φαίνεται ένα μικρό πόδι που μοιάζει να ανήκει σε παιδί μόλις τεσσάρων ή πέντε ετών.

Νέες καταθέσεις του FBI αποκαλύπτουν ότι ο παιδόφιλος κακοποιούσε κορίτσια ακόμη και 12 ετών.

Άλλες εικόνες δείχνουν νεαρά κορίτσια γυμνά στο ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν στην Καραϊβική, γνωστό ως «Νησί των Παιδόφιλων», καθώς και μαθήτριες ντυμένες μαζορέτες στα γενέθλιά του.

Δικηγόρος ενός από τα θύματα δήλωσε: «Πώς μπορεί οποιοσδήποτε που έκανε παρέα με τον Έπσταϊν να ισχυρίζεται ακόμα ότι δεν ήξερε τι συνέβαινε; Δεν έκανε καμία προσπάθεια να κρύψει τη διαστροφή του».

