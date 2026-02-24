Κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων στην Εθνική - Αργές ταχύτητες στην Κηφισίας

Με καθυστερήσεις διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων στις βασικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας την Τρίτη (24/02).

Όπως φαίενται και στον παρακάτω χάρτη, ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην Εθνική στο ρεύμα προς Αθήνα, από την Εκάλη έως τον κόμβο Μεταμόρφωσης.

Την ίδια ώρα, με αργές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στο κέντρο, στη Βασιλίσσης Σοφίας και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου, καθώς και σε τμήματα της Κηφισίας από το Χαλάνδρι έως το Μαρούσι.