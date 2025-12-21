Οι αμαρτωλές βόλτες του Επστάιν στο βρετανικό παλάτι: Γυναίκες, ναρκωτικά και προκλήσεις

Οι φάκελοι Επστάιν, ένα εκτεταμένο αρχείο με εκατοντάδες χιλιάδες έγγραφα, φωτογραφίες και καταθέσεις από τις αμερικανικές αρχές, επαναφέρουν στο επίκεντρο το ζήτημα της σχέσης του Andrew Mountbatten-Windsor με τον Τζέφρι Έπστάιν και τη Τζισλέιν Μάξουελ. Νέες φωτογραφίες που περιλαμβάνονται στο υλικό δείχνουν τον πρώην πρίγκιπα Άντριου σε χαλαρό και οικείο περιβάλλον δίπλα σε πρόσωπα που σχετίζονται άμεσα με την υπόθεση, ενώ στο φόντο εμφανίζεται η Μάξουελ, η οποία σήμερα εκτίει ποινή 20 ετών.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, μία από αυτές τις εικόνες συνδέεται με πάρτι στο Sandringham τον Δεκέμβριο του 2000 για τα 39α γενέθλια της Μάξουελ. Την ίδια ώρα, περιγραφές σε βιβλίο του Robert Jobson αναφέρουν την ύπαρξη αντικειμένων σεξουαλικής χρήσης και ναρκωτικών ουσιών σε χώρους της κατοικίας μετά το πάρτι, κάτι που, αν επιβεβαιωθεί, έρχεται σε αντίθεση με την εικόνα ενός «απλού κυνηγετικού Σαββατοκύριακου» που είχε παρουσιάσει ο Μάξουελ.

Σε δεινή θέση ο Αντριου

Οι βόλτες του Επστάιν στο παλάτι, όπως προκύπτει από το υλικό, δεν ήταν περιορισμένες σε μία μόνο περίσταση. Οι φάκελοι Επστάιν περιλαμβάνουν επίσης φωτογραφίες και στοιχεία που δείχνουν την παρουσία του ίδιου και της Μάξουελ σε βασιλικούς χώρους υψηλού κύρους, όπως το Balmoral και η βασιλική εξέδρα στο Ascot το 2000. Υπάρχουν ακόμη αρχεία του FBI και καταθέσεις, που σκιαγραφούν το εύρος του δικτύου επιρροής του Επστάιν και την πρόσβασή του σε ισχυρούς κύκλους.

Οι αποκαλύψεις αυτές εντείνουν την πίεση προς το παλάτι και ειδικά προς τον Άντριου, ο οποίος έχει ήδη απολέσει τίτλους και επίσημο ρόλο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναμένεται να μετακινηθεί από το Royal Lodge σε μικρότερη κατοικία στη Sandringham στις αρχές του νέου έτους.

Τρόμος για νέες αποκαλύψεις

Οι φάκελοι Επστάιν φαίνεται ότι θα συνεχίσουν να αποκαλύπτουν λεπτομέρειες, τροφοδοτώντας τόσο τις έρευνες όσο και τη δημόσια συζήτηση για τις ευθύνες, τις σχέσεις και τα όρια της θεσμικής υπόληψης. Όπως υποστηρίζουν νομικοί εκπρόσωποι θυμάτων, το μέγεθος των αποκαλύψεων καθιστά ολοένα και πιο δύσκολο για όσους βρέθηκαν κοντά στον Επστάιν να ισχυριστούν ότι αγνοούσαν τη δράση του.

