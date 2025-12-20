Βρετανία: Φωτογραφία του πρώην πρίγκιπα Άντριου τον δείχνει ξαπλωμένο στα πόδια πέντε γυναικών

Μια φωτογραφία του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ, στην οποία εμφάνίζεται ξαπλωμένος πάνω σε μια σειρά γυναικών κατά τη διάρκεια μιας επίσημης εκδήλωσης με τη Γκισλέιν Μάξγουελ

Σάλος έχει προκληθεί στην Βρετανία με μία φωτογραφία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ -στο πλαίσιο της δημοσίευσης των αρχείων-εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση του καταδικασμένου παιδόφιλου Τζέφρι Έπσταϊν- η οποία φαίνεται να δείχνει τον Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ (πρώην πρίγκιπα Άντριου) ξαπλωμένο πάνω σε πέντε γυναίκες, των οποίων τα πρόσωπα έχουν καλυφθεί.

Στο φόντο της φωτογραφίας φαίνεται η Γκισλέιν Μάξγουελ, συνεργός του Έπσταϊν.

Δείτε την φωτογραφία:

Μια φωτογραφία του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ, στην οποία εμφάνίζεται ξαπλωμένος πάνω σε μια σειρά γυναικών κατά τη διάρκεια μιας επίσημης εκδήλωσης με τη Γκισλέιν Μάξγουελ Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

Σύμφωνα με την DailyMail, η φωτογραφία τραβήχτηκε σε ένα από τα πιο πολύτιμα δωμάτια της βρετανικής βασιλικής οικογένειας στο Sandringham Estate, όπου ο Βασιλιάς Κάρολος, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον συχνά παρακολουθούν τηλεόραση, παίζουν παιχνίδια ή απολαμβάνουν το απογευματινό τους τσάι τα Χριστούγεννα.

Στην φωτογραφία, ο πρώην πρίγκιπας φαίνεται να φορά ένα μαύρο κοστούμι και παπιγιόν, καθώς ξαπλώνει πάνω σε πέντε γυναίκες, ενώ χαμογελάει με το πρόσωπό του να βρίσκεται κοντά στα γυμνά πόδια μιας από αυτές.

Πίσω του στέκεται χαμογελαστή η συνεργός του Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ, μαζί με μια άλλη άγνωστη γυναίκα, της οποίας το πρόσωπο έχει καλυφθεί.

Παρά το γεγονός ότι δεν έχει γίνει γνωστό σε τι πλαίσιο τραβήχτηκε η φωτογραφία, αυτή εγείρει νέα ερωτήματα σχετικά με το τι γνώριζε ο πρώην πρίγκιπας για τον Έπσταϊν και τη συνεργό του.

Ο Άντριου έχει αρνηθεί επανειλημμένα κάθε εμπλοκή και έχει δηλώσει ότι δεν είδε ούτε υποψιάστηκε συμπεριφορές που οδήγησαν αργότερα στη σύλληψη και καταδίκη του Έπσταϊν.