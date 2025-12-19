ΗΠΑ: Ξεκίνησε η δημοσίευση των αρχείων Έπσταϊν

Τα έγγραφα που σχετίζονται με τις ποινικές έρευνες για τον Τζέφρι Έπσταϊν, γνωστά ως «αρχεία Έπσταϊν», δημοσιεύθηκαν έπειτα από μεγάλη αναμονή την Παρασκευή (19/12) από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, μετά από μια αιφνιδιαστική ανατροπή της απόφασης του Ντόναλντ Τραμπ που έθεσε σε κίνηση τη δημοσίευσή τους.

«Λίστα Μασέζ»

Η πρώτη σελίδα που εμφανίζεται όταν κάνετε κλικ στο δελτίο τύπου του υπουργείου Δικαιοσύνης εμφανίζει μια λίστα με συνδέσμους προς μια «λίστα αποδεικτικών στοιχείων», «αρχεία πτήσεων», «βιβλίο επαφών» και «λίστα μασέζ».

Η λίστα μασέρ έχει τον τίτλο «μασέζ» και περιλαμβάνει 254 εγγραφές, οι οποίες έχουν όλες διαγραφεί, όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω.

Μπιλ Κλίντον σε τζακούζι με Μάξγουελ και γυναίκα αγνώστων στοιχείων

Φωτογραφίες του Μπιλ Κλίντον βρίσκονται μεταξύ των τελευταίων εγγράφων που δημοσιεύθηκαν.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίζεται σε μια φωτογραφία σε μια πισίνα με την Γκισλέιν Μάξγουελ και σε μια άλλη σε ένα τζακούζι με μια άγνωστη γυναίκα.

Η Μάξγουελ κρίθηκε ένοχη για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων και άλλα αδικήματα σε σχέση με τον Έπσταϊν το 2021.

Υπενθυμίζεται ότι η εμφάνιση ενός ατόου σε αυτά τα αρχεία δεν υποδηλώνει κάποια παράνομη πράξη.

Το πλαίσιο γύρω από αυτές τις φωτογραφίες είναι άγνωστο.

01 02 Ο Κλίντον και η Μάξγουελ. 02 02 Ο Κλίντον με γυναίκα αγνώστων στοιχείων.

Μάικλ Τζάκσον με Τζέφρι Έπσταϊν και Μπιλ Κλίντον

Μέσα στα δημοσιευμένα έγγραφα βρίσκονται και φωτογραφίες του Τζέφρι Έπσταϊν με τον 42ο πρόεδρο των ΗΠΑ και τον Μάικλ Τζάκσον.

Photos revealed as part of today’s release of the Epstein File by the Justice Department, show Jeffrey Epstein with both President Bill Clinton and American singer-songwriter Michael Jackson. pic.twitter.com/06kHY0AWzo — OSINTdefender (@sentdefender) December 19, 2025

«Για να περάσετε καλά, τηλεφώνησε...»

Σημείωση που δημοσιεύθηκε φέρει χειρόγραφη επιγραφή που λέει «για να περάσεις καλά, τηλεφώνησε».

Ορισμένες λεπτομέρειες στην αρχή και στο τέλος της σημείωσης έχουν διαγραφεί.

Στο κάτω μέρος της σημείωσης φαίνονται καρδούλες, καθώς και το όνομα του Τζέφρι Έπσταϊν.

Από αυτή την εικόνα δεν είναι δυνατόν να ταυτοποιηθεί ποιος ποιος έγραψε τη σημείωση ή για ποιον προοριζόταν.

Τέσσερα σύνολα δεδομένων

Αυτά τα αρχεία έχουν δημοσιευτεί σε μια ειδική σελίδα του ιστότοπου του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Αρχικά, ο ιστότοπος ήταν τόσο υπερφορτωμένος με επισκεψιμότητα που υπήρξε ουρά αναμονής.

Εντός της ιστοσελίδας βρίσκονται αρκετές καρτέλες με έγγραφα.

Μια σειρά αρχείων έχει την ονομασία «Epstein Files Transparency Act» (Νόμος περί διαφάνειας των αρχείων Έπσταϊν) – εκεί φαίνεται να βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος των νέων πληροφοριών.

Κάτω από αυτήν υπάρχουν τέσσερα σύνολα δεδομένων, το καθένα από τα οποία περιέχει χιλιάδες έγγραφα.

Περισσότερα από 1.200 θύματα εντός των αρχείων

Ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Τοντ Μπλανς έστειλε επιστολή στο Κογκρέσο μετά τη δημοσίευση της πρώτης παρτίδας αρχείων του Έπσταϊν.

Ο Τοντ Μπλανς ανέφερε ότι κατά την εξέταση των εγγράφων εντοπίστηκαν περισσότερα από 1.200 θύματα και οι οικογένειές τους.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε ότι οι πληροφορίες έχουν υποστεί εκτεταμένη επεξεργασία για την προστασία των θυμάτων.

Εικόνες από το σπίτι του Έπσταϊν στο Μανχάταν

Υπάρχουν τέσσερις φάκελοι με την ένδειξη «εικόνες» στο πρώτο σύνολο δεδομένων. Οι τρεις πρώτοι φάκελοι περιέχουν 1.000 εικόνες ο καθένας, ενώ ο τέταρτος περιέχει 158 εικόνες.

Ο πρώτος φάκελος φαίνεται να περιέχει φωτογραφίες που τραβήχτηκαν κατά τη διάρκεια έρευνας του FBI στο σπίτι του Έπσταϊν στο Μανχάταν. Μια εικόνα δείχνει χέρια με μαύρα γάντια να κρατούν ένα κομμάτι χαρτί με τη διεύθυνση της κύριας κατοικίας του Έπσταϊν.

Μία από τις φωτογραφίες δείχνει ένα σπασμένο κομμάτι μιας ξύλινης πόρτας, πιθανώς από την είσοδο των ερευνητών.

Άλλοι φάκελοι περιέχουν φωτογραφίες από κατοικία σε μια παραλία.

Δεν λειτουργεί το σύστημα αναζήτησης της ιστοσελίδας

Σύμφωνα με το νόμο, τα αρχεία πρέπει να είναι αναζητήσιμα και, παρόλο που έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία αναζήτησης στον ιστότοπο, δεν φαίνεται να λειτουργεί.

Για παράδειγμα, η αναζήτηση των όρων «Epstein», «Clinton» ή «Maxwell» δεν έδωσε αποτελέσματα, αλλά είναι γνωστό ότι υπάρχουν φωτογραφίες τους που περιλαμβάνονται στα έγγραφα.

Μια σημείωση στο κάτω μέρος της σελίδας της λειτουργίας αναζήτησης ανέφερε: «Λόγω τεχνικών περιορισμών και της μορφής ορισμένων υλικών (π.χ. χειρόγραφα κείμενα), τμήματα αυτών των εγγράφων ενδέχεται να μην είναι ηλεκτρονικά αναζητήσιμα ή να παράγουν αναξιόπιστα αποτελέσματα αναζήτησης».

Ο νόμος έδωσε εντολή στο υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ να «δημοσιοποιήσει σε μορφή που να επιτρέπει την αναζήτηση και τη λήψη όλα τα μη ταξινομημένα αρχεία, έγγραφα, επικοινωνίες και υλικό έρευνας» που σχετίζονται με τον Έπσταϊν.

Παμ Μπόντι: «Λογοδοσία» στους πολίτες

Καθώς ξεκίνησε η δημοσίευση των αρχείων, η υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έκανε δηλώσεις.

«Το υπουργείο Δικαιοσύνης υλοποιεί τη δέσμευση του προέδρου Τραμπ για διαφάνεια και αποκαλύπτει τις αηδιαστικές πράξεις του Τζέφρι Έπσταϊν και των συνεργών του», δηλώνει η υπουργός Δικαιοσύνης, Παμ Μπόντι.

«Η πρώτη φάση των φακέλων που δημοσιεύτηκαν σήμερα ρίχνει φως στο εκτεταμένο δίκτυο του Έπσταϊν και αρχίζει να παρέχει στους πολίτες την από καιρό αναμενόμενη λογοδοσία», πρόσθεσε.

