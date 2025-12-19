ΗΠΑ: Ξεκίνησε η δημοσίευση των αρχείων Έπσταϊν

Δείγμα του τεράστιου ενδιαφέροντος για τα έγγραφα είναι ότι υπάρχει λίστα αναμονής για να εισέλθει κανείς στην ιστοσελίδα

Επιμέλεια - Παύλος Μεθόδιος

ΗΠΑ: Ξεκίνησε η δημοσίευση των αρχείων Έπσταϊν
House Oversight Committee
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τα έγγραφα που σχετίζονται με τις ποινικές έρευνες για τον Τζέφρι Έπσταϊν, γνωστά ως «αρχεία Έπσταϊν», δημοσιεύθηκαν έπειτα από μεγάλη αναμονή την Παρασκευή (19/12) από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, μετά από μια αιφνιδιαστική ανατροπή της απόφασης του Ντόναλντ Τραμπ που έθεσε σε κίνηση τη δημοσίευσή τους.

«Λίστα Μασέζ»

Η πρώτη σελίδα που εμφανίζεται όταν κάνετε κλικ στο δελτίο τύπου του υπουργείου Δικαιοσύνης εμφανίζει μια λίστα με συνδέσμους προς μια «λίστα αποδεικτικών στοιχείων», «αρχεία πτήσεων», «βιβλίο επαφών» και «λίστα μασέζ».

lcimg-2d6e73c7-7a72-40be-ab93-1d25f0c54a35.jpg

Η λίστα μασέρ έχει τον τίτλο «μασέζ» και περιλαμβάνει 254 εγγραφές, οι οποίες έχουν όλες διαγραφεί, όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω.

lcimg-49f36c60-d2e2-4c32-97d1-56570e4e5371.jpg

Μπιλ Κλίντον σε τζακούζι με Μάξγουελ και γυναίκα αγνώστων στοιχείων

Φωτογραφίες του Μπιλ Κλίντον βρίσκονται μεταξύ των τελευταίων εγγράφων που δημοσιεύθηκαν.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίζεται σε μια φωτογραφία σε μια πισίνα με την Γκισλέιν Μάξγουελ και σε μια άλλη σε ένα τζακούζι με μια άγνωστη γυναίκα.

Η Μάξγουελ κρίθηκε ένοχη για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων και άλλα αδικήματα σε σχέση με τον Έπσταϊν το 2021.

Υπενθυμίζεται ότι η εμφάνιση ενός ατόου σε αυτά τα αρχεία δεν υποδηλώνει κάποια παράνομη πράξη.

Το πλαίσιο γύρω από αυτές τις φωτογραφίες είναι άγνωστο.

0102

Ο Κλίντον και η Μάξγουελ.

0202

Ο Κλίντον με γυναίκα αγνώστων στοιχείων. 

Μάικλ Τζάκσον με Τζέφρι Έπσταϊν και Μπιλ Κλίντον

Μέσα στα δημοσιευμένα έγγραφα βρίσκονται και φωτογραφίες του Τζέφρι Έπσταϊν με τον 42ο πρόεδρο των ΗΠΑ και τον Μάικλ Τζάκσον.

«Για να περάσετε καλά, τηλεφώνησε...»

Σημείωση που δημοσιεύθηκε φέρει χειρόγραφη επιγραφή που λέει «για να περάσεις καλά, τηλεφώνησε».

Ορισμένες λεπτομέρειες στην αρχή και στο τέλος της σημείωσης έχουν διαγραφεί.

Στο κάτω μέρος της σημείωσης φαίνονται καρδούλες, καθώς και το όνομα του Τζέφρι Έπσταϊν.

Από αυτή την εικόνα δεν είναι δυνατόν να ταυτοποιηθεί ποιος ποιος έγραψε τη σημείωση ή για ποιον προοριζόταν.

lcimg-033c0a89-88c1-47c3-92d1-1d1c60ff80da.jpg

Τέσσερα σύνολα δεδομένων

Αυτά τα αρχεία έχουν δημοσιευτεί σε μια ειδική σελίδα του ιστότοπου του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

eceff015-a926-4038-89a7-b137913e5b9fpng.jpg

Αρχικά, ο ιστότοπος ήταν τόσο υπερφορτωμένος με επισκεψιμότητα που υπήρξε ουρά αναμονής.

Εντός της ιστοσελίδας βρίσκονται αρκετές καρτέλες με έγγραφα.

Μια σειρά αρχείων έχει την ονομασία «Epstein Files Transparency Act» (Νόμος περί διαφάνειας των αρχείων Έπσταϊν) – εκεί φαίνεται να βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος των νέων πληροφοριών.

9a490e1c-b0b3-4fca-89c0-a4fdffa64befpng-1.jpg

Κάτω από αυτήν υπάρχουν τέσσερα σύνολα δεδομένων, το καθένα από τα οποία περιέχει χιλιάδες έγγραφα.

Περισσότερα από 1.200 θύματα εντός των αρχείων

Ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Τοντ Μπλανς έστειλε επιστολή στο Κογκρέσο μετά τη δημοσίευση της πρώτης παρτίδας αρχείων του Έπσταϊν.

Ο Τοντ Μπλανς ανέφερε ότι κατά την εξέταση των εγγράφων εντοπίστηκαν περισσότερα από 1.200 θύματα και οι οικογένειές τους.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε ότι οι πληροφορίες έχουν υποστεί εκτεταμένη επεξεργασία για την προστασία των θυμάτων.

Εικόνες από το σπίτι του Έπσταϊν στο Μανχάταν

Υπάρχουν τέσσερις φάκελοι με την ένδειξη «εικόνες» στο πρώτο σύνολο δεδομένων. Οι τρεις πρώτοι φάκελοι περιέχουν 1.000 εικόνες ο καθένας, ενώ ο τέταρτος περιέχει 158 εικόνες.

Ο πρώτος φάκελος φαίνεται να περιέχει φωτογραφίες που τραβήχτηκαν κατά τη διάρκεια έρευνας του FBI στο σπίτι του Έπσταϊν στο Μανχάταν. Μια εικόνα δείχνει χέρια με μαύρα γάντια να κρατούν ένα κομμάτι χαρτί με τη διεύθυνση της κύριας κατοικίας του Έπσταϊν.

Μία από τις φωτογραφίες δείχνει ένα σπασμένο κομμάτι μιας ξύλινης πόρτας, πιθανώς από την είσοδο των ερευνητών.

Άλλοι φάκελοι περιέχουν φωτογραφίες από κατοικία σε μια παραλία.

b305effa-8162-42f0-996d-cfeb908cd81bjpg-1.jpg

Δεν λειτουργεί το σύστημα αναζήτησης της ιστοσελίδας

Σύμφωνα με το νόμο, τα αρχεία πρέπει να είναι αναζητήσιμα και, παρόλο που έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία αναζήτησης στον ιστότοπο, δεν φαίνεται να λειτουργεί.

Για παράδειγμα, η αναζήτηση των όρων «Epstein», «Clinton» ή «Maxwell» δεν έδωσε αποτελέσματα, αλλά είναι γνωστό ότι υπάρχουν φωτογραφίες τους που περιλαμβάνονται στα έγγραφα.

Μια σημείωση στο κάτω μέρος της σελίδας της λειτουργίας αναζήτησης ανέφερε: «Λόγω τεχνικών περιορισμών και της μορφής ορισμένων υλικών (π.χ. χειρόγραφα κείμενα), τμήματα αυτών των εγγράφων ενδέχεται να μην είναι ηλεκτρονικά αναζητήσιμα ή να παράγουν αναξιόπιστα αποτελέσματα αναζήτησης».

Ο νόμος έδωσε εντολή στο υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ να «δημοσιοποιήσει σε μορφή που να επιτρέπει την αναζήτηση και τη λήψη όλα τα μη ταξινομημένα αρχεία, έγγραφα, επικοινωνίες και υλικό έρευνας» που σχετίζονται με τον Έπσταϊν.

lcimg-ec8c3d8e-ec13-45ff-aafa-72c1e742e355.jpg

Παμ Μπόντι: «Λογοδοσία» στους πολίτες

Καθώς ξεκίνησε η δημοσίευση των αρχείων, η υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έκανε δηλώσεις.

«Το υπουργείο Δικαιοσύνης υλοποιεί τη δέσμευση του προέδρου Τραμπ για διαφάνεια και αποκαλύπτει τις αηδιαστικές πράξεις του Τζέφρι Έπσταϊν και των συνεργών του», δηλώνει η υπουργός Δικαιοσύνης, Παμ Μπόντι.

«Η πρώτη φάση των φακέλων που δημοσιεύτηκαν σήμερα ρίχνει φως στο εκτεταμένο δίκτυο του Έπσταϊν και αρχίζει να παρέχει στους πολίτες την από καιρό αναμενόμενη λογοδοσία», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:58ΚΟΣΜΟΣ

Ισλανδία: Η ασφαλέστερη χώρα στον κόσμο - Πρωταθλήτρια για 17η χρονιά

23:50ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: Ανοιχτό το μουσείο του Λούβρου - Αναστολή της απεργίας αποφάσισαν οι εργαζόμενοι

23:49ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εξαφάνιση 13χρονου στο Ωραιόκαστρο

23:43ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Βράχος- «φονιάς» έπεσε σε δρόμο – Η τύχη απέτρεψε τραγωδία!

23:35ΕΛΛΑΔΑ

Ακαδημία Αθηνών: Απένειμε τιμητική διάκριση στο ΕΚΑΒ για τα 40 χρόνια προσφοράς του

23:30ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: «Πρόοδος» στις συνομιλίες για την Ουκρανία, αλλά «ακόμη υπάρχει δρόμος μπροστά μας»

23:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Χριστουγέννων - Έληξε η διορία: Τι πρέπει να κάνει ο εργαζόμενος αν δεν του καταβληθεί

23:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Βιλερμπάν 107-84: Βρήκε την ευκαιρία και… ξέσπασε!

23:10ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Ο πρόεδρος κατηγόρησε τους Ουκρανούς για «αχαριστία» ενώπιον του Ζελένσκι

23:05ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ξεκίνησε η δημοσίευση των αρχείων Έπσταϊν - Στο φως «πικάντικες» λεπτομέρειες

23:02ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Αναστάτωση από σεισμούς 2,5 και 3,3 Ρίχτερ - Μαρτυρίες για «τράνταγμα και θόρυβο βροντής»

22:59ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος στο Ρέθυμνο έφτιαξε 5 κατοικίες για εκπαιδευτικούς και γιατρούς

22:59ΚΟΣΜΟΣ

Γνωστός κριτής του «Britain’s Got Talent» κατηγορείται για παρενόχληση γυναικών - Εκδοτικός οίκος διέκοψε τη συνεργασία μαζί του

22:53ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Τένις: Τέλος εποχής για τον σπουδαίο Σταν Βαβρίνκα – Αποσύρεται μετά το 2026!

22:48ΕΛΛΑΔΑ

ΔΥΠΑ: Συνολικά 894.065 οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Νοέμβριο 2025

22:40ΕΛΛΑΔΑ

Το ιστορικό χωριό στην καρδιά του Δήμου Ρεθύμνης

22:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλαγές στη χρήση της υπηρεσίας IRIS έρχονται από τις 15 Ιανουαρίου 2026

22:30ΕΛΛΑΔΑ

Εγνατία Οδός: Κινητοποιήση αγροτών στα διόδια Δροσοχωρίου το Σάββατο - Θα ανοίξουν τις μπάρες

22:21ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τα 20 παιχνίδια Android που μπορείτε να παίξετε χωρίς internet

22:15ΚΟΣΜΟΣ

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Παρέμβαση για όσους δεν έλαβαν τη βασική ενίσχυση λόγω εκκρεμοτήτητων στο Κτηματολόγιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:10ΚΑΙΡΟΣ

Ξεκαθαρίζει ο καιρός των εορτών: Τι αναφέρουν τα μοντέλα GFS και ECMWF μέρα προς μέρα

14:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χιονοεκπλήξεις προ των πυλών του 2026 - Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Ο τραυματισμός σε φαράγγι της Κρήτης, τα Super Puma από Λήμνο και Ρόδο που δεν έφτασαν ποτέ και ο θάνατος 37χρονου ορειβάτη - ΕΔΕ μετά την τραγωδία

23:05ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ξεκίνησε η δημοσίευση των αρχείων Έπσταϊν - Στο φως «πικάντικες» λεπτομέρειες

22:08ΚΟΣΜΟΣ

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

19:21LIFESTYLE

The Voice: Τα live με Μαζωνάκη, Παπαρίζου, Μουζουράκη, Μάστορα

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Αν θες καριέρα πέρνα από το καμαρίνι του, έλεγαν από την παραγωγή στον 21χρονο»

13:20WHAT THE FACT

Όταν η Γη «ούρλιαξε»: Ο πιο δυνατός ήχος στην ιστορία του πλανήτη

21:01ΕΘΝΙΚΑ

24 ώρες μετά την ένταξη της φρεγάτας «Κίμων» στον Στόλο οι Τούρκοι προκαλούν στο Αιγαίο: «Dogfight» ελληνικών και τουρκικών F-16 έπειτα από 34 μήνες

17:40ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία με νεκρό βρέφος 5 μηνών - Κοιμόταν στο ίδιο κρεβάτι με τους γονείς του

19:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα «ΝΑΙ» και τα «ΟΧΙ» της κυβέρνησης στα αιτήματα των αγροτών - Ποια έχουν υλοποιηθεί, ποια επεξεργάζονται και ποια προσκρούουν σε ευρωπαϊκούς κανόνες

16:17ΕΘΝΙΚΑ

FDI «Κίμων»: Ξεκίνησε το ταξίδι του το «στολίδι» του στόλου - Οι σταθμοί μέχρι να φτάσει στην Ελλάδα - Βίντεο

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Εφιάλτης για 22χρονη στο Αίγιο - Την νάρκωσαν και τη λήστεψαν οι συγγενείς, την βίασε ο ξάδελφος

22:07ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Δεν αποκλείει την πιθανότητα ενός πολέμου με τη Βενεζουέλα

17:33ΕΛΛΑΔΑ

Ο χάρτης των μπλόκων: Πού ενισχύονται οι κινητοποιήσεις και τι αποφάσισαν οι αγρότες για τις γιορτές

23:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Χριστουγέννων - Έληξε η διορία: Τι πρέπει να κάνει ο εργαζόμενος αν δεν του καταβληθεί

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για δάνεια στην Ουκρανία: Να εξαιρεθούν από τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ε.Ε.

12:23WHAT THE FACT

3I/ATLAS: Εξομοίωση δείχνει τα αποτελέσματα που θα έχει η Γη σε περίπτωση πρόσκρουσης

21:34ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πρόκληση από τα Σκόπια - Επιμένει ο Μίτσκοσκι: «Το όνομα "Μακεδονία" είναι ιερό»

14:04ΕΛΛΑΔΑ

Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας το «τελευταίο αντίο» στον Αλμπέρτο Εσκενάζυ - Με ποιο τραγούδι τον αποχαιρέτησαν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ