Νέες φωτογραφίες από το αρχείο Έπσταϊν: Γυμνά σώματα με αποσπάσματα από τη «Λολίτα»

Οι Δημοκρατικοί της Βουλής των Αντιπροσώπων δημοσίευσαν 68 αδημοσίευτες φωτογραφίες από τον καταδικασμένο για σεξουαλικά αδικήματα Τζέφρι Έπσταϊν , καθώς εκπνέει η προθεσμία για να δημοσιεύσει το υπουργείο Δικαιοσύνης τα αρχεία που σχετίζονται με την πολύκροτη υπόθεση. Οι εικόνες, που κυκλοφόρησαν χθες (18/12) είναι αχρονολόγητες και δεν έχουν λεζάντες. Ανάμεσά τους υπάρχουν φωτογραφίες που μοιάζουν με αποσπάσματα από το μυθιστόρημα «Λολίτα» του Βλαντιμίρ Ναμπόκοφ, γραμμένες σε διαφορετικά μέρη του σώματος μιας γυναίκας.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει λιγότερες από 48 ώρες για να συμμορφωθεί με τον Νόμο Διαφάνειας για τα Αρχεία Έπσταϊν , ένα νομοσχέδιο του Κογκρέσου που ψηφίστηκε τον περασμένο μήνα και απαιτεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιεύσει τα αρχεία του που σχετίζονται με τον Έπσταϊν. Το καλοκαίρι, η κυβέρνηση Τραμπ προκάλεσε αντιδράσεις όταν ανακοίνωσε ότι δεν θα δημοσιοποιήσει κανένα επιπλέον αρχείο του Έπσταϊν - παρά τις προηγούμενες υποσχέσεις του Τραμπ και των συμμάχων του κατά την προεκλογική εκστρατεία.

Ο Τραμπ αντιτίθετο, επί μήνες, στο νομοσχέδιο του Κογκρέσου που απαιτούσε την δημοσιοποίηση των αρχείων για τον Έπσταϊν, άλλαξε ωστόσο πορεία όταν έγινε σαφές ότι είχε αρκετή διακομματική υποστήριξη για να περάσει. Υπέγραψε το νομοσχέδιο και το έθεσε σε νόμο στις 19 Νοεμβρίου.

Μία από τις επίμαχες φωτογραφίες δείχνει κείμενο γραμμένο στο στήθος μιας γυναίκας, το οποίο αναφέρει: «Λο-λι-τα: η άκρη της γλώσσας που κάνει ένα ταξίδι τριών βημάτων κάτω στον ουρανίσκο για να χτυπήσει, στα τρία, τα δόντια».

Η δεύτερη εικόνα δείχνει ένα απόσπασμα γραμμένο στο πόδι μιας γυναίκας:«Ήταν η Λο, απλά Λο, το πρωί...», ανέφερε μεταξύ άλλων. Πρόσθετες εικόνες δείχνουν τη φράση «Ήταν η Λόλα με το παντελόνι» γραμμένη στο σώμα μιας γυναίκας και το απόσπασμα «Ήταν η Ντόλι στο σχολείο» στο λαιμό μιας γυναίκας. Η τελική εικόνα δείχνει τη φράση «Ήταν η Ντολόρες στη διακεκομμένη γραμμή» γραμμένη στη σπονδυλική στήλη μιας γυναίκας.

Το ιδιωτικό αεροσκάφος του Έπσταϊν σημειωτέον, με το οποίο –σύμφωνα με τις αρχές– μετέφερε ανήλικα κορίτσια στο ιδιωτικό του νησί Little St James, ήταν γνωστό ως «Lolita Express», ονομασία που, όπως έχει αναφερθεί, προέκυψε από ντόπιους λόγω των συχνών αφίξεων νεαρών γυναικών.

JUST IN: images released by House Oversight Democrats shows Noam Chomsky on a plane with Jeffrey Epstein. https://t.co/vWFfV8VxaE pic.twitter.com/MIKJFgSpAp — DEV_? (@Globaleraaa) December 18, 2025

Η δημοσίευση περιλαμβάνει επίσης φωτογραφίες του Μπιλ Γκέιτς να ποζάρει με μια γυναίκα της οποίας το πρόσωπο έχει σβηστεί, και του εξέχοντος γλωσσολόγου και φιλοσόφου Νόαμ Τσόμσκι στο ιδιωτικό τζετ του Έπσταϊν. Δεν είναι η πρώτη φορά που αναφέρεται ότι ο Γκέιτς και ο Τσόμσκι γνώριζαν τον Έπσταϊν, με τον μεγιστάνα να έχει δηλώσει προηγουμένως ότι έκανε «τεράστιο λάθος» που συναντήθηκε με τον Έπσταϊν. Ο ιδρυτής της Microsoft είχε φωτογραφηθεί επίσης μαζί με τον Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ, πρώην πρίγκιπα Άντριου, σε μια φωτογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Άλλες εικόνες δείχνουν τον σκηνοθέτη Γούντι Άλεν, τον πρώην σύμβουλο του Τραμπ, Στιβ Μπάνον, και τον συγγραφέα και αρθρογράφο των New York Times, Ντέιβιντ Μπρουκς, μεταξύ άλλων. Τον Νοέμβριο του τρέχοντος έτους, ο Μπρουκς έγραψε μια στήλη με τίτλο «Η ιστορία του Έπσταϊν; Δεν έλαβα μέρος».

O καταδικασμένος παιδόφιλος Τζέφρι Έπσταϊν που αυτοκτόνησε στη φυλακή ΑΡ

Δεν έχει παρασχεθεί κανένα πλαίσιο για αυτές τις φωτογραφίες και η εμφάνιση αυτών των ανθρώπων στις φωτογραφίες δεν αποτελεί απόδειξη αδικοπραγίας. Εκπρόσωπος των New York Times δήλωσε ότι «ως δημοσιογράφος, ο Ντέιβιντ Μπρουκς παρακολουθεί τακτικά εκδηλώσεις για να συνομιλεί με γνωστούς και σημαντικούς επιχειρηματικούς ηγέτες για να ενημερώνει τις στήλες του, κάτι που ακριβώς συνέβη σε αυτή την εκδήλωση του 2011. Ο Μπρουκς δεν είχε καμία επαφή μαζί του πριν ή μετά από αυτή τη μοναδική παρουσία σε ένα δείπνο με μεγάλη προσέλευση».

Τα στοιχεία περιλαμβάνουν επίσης φωτογραφίες ορισμένων ξένων διαβατηρίων, με τις πληροφορίες να έχουν εξαιρεθεί, καθώς και το αμερικανικό διαβατήριο του Έπσταϊν. Υπάρχει επίσης ένα στιγμιότυπο οθόνης από μια συνομιλία μέσω SMS από έναν άγνωστο αποστολέα που αναφέρεται σε έναν 18χρονο από τη Ρωσία. Ο αποστολέας λέει «Έχω μια φίλη που μου έστειλε μερικά κορίτσια σήμερα» και στη συνέχεια στέλνει «Αλλά ζητάει 1000 δολάρια ανά κορίτσι» και ακολουθούν μηνύματα που γράφουν «Θα σας στείλω κορίτσια τώρα» και «Ίσως κάποιος να είναι καλός για τον Τζ;».

Το δείπνο των δισεκατομμυριούχων

Ο Τζέφρι Έπσταϊν όπως προκύπτει από το νέο υλικό συναντήθηκε επίσης με τους πλουσιότερους άνδρες του κόσμου σε ένα λεγόμενο δείπνο δισεκατομμυριούχων -το ετήσιο γκαλά του Edge Group το 2011- τρία χρόνια αφότου καταδικάστηκε για σεξουαλικά εγκλήματα. Στην εκδήλωση, που διοργανώθηκε από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό του λογοτεχνικού πράκτορα Τζον Μπρόκμαν, παρευρέθηκαν μερικοί από τους πιο ισχυρούς ανθρώπους της τεχνολογικής βιομηχανίας, ανάμεσά τους ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Έλον Μασκ , ο επικεφαλής της Amazon, Τζεφ Μπέζος και ο συνιδρυτής της Google, Σεργκέι Μπριν.

Η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων δημοσίευσε φωτογραφίες του Έπσταϊν, του αρθρογράφου των New York Times, Ντέιβιντ Μπρουκς, του πρώην διευθύνοντος συμβούλου του YouTube, Σαλάρ Καμανγκάρ, και του Μπριν, στην εκδήλωση. Φωτογραφίες άλλων συμμετεχόντων δεν συμπεριλήφθηκαν στα αρχεία και η επιτροπή δεν παρείχε κανένα πλαίσιο για τις εικόνες των ατόμων στην εκδήλωση που συμπεριλήφθηκαν.

Ο Έπσταϊν ήταν καλεσμένος στην εκδήλωση το 2011, παρά το γεγονός ότι είχε ήδη δηλώσει ένοχος για δύο κακουργήματα που σχετίζονται με την πορνεία στη Φλόριντα . Μετά τη σύλληψή του το 2019, το Edge Group - ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που συγκεντρώνει επιστήμονες, φιλοσόφους, καλλιτέχνες και βιομηχάνους, ώστε να μπορούν να συζητήσουν πρωτοποριακές ιδέες - διέγραψε από τον ιστότοπό του τα αρχεία της συμμετοχής του στο δείπνο.

Ο Σεργκέι Μπριν

Το Δείπνο των Δισεκατομμυριούχων του 2011 πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη , με τον Έπσταϊν να είναι ανάμεσα στους συμμετέχοντες στην εκδήλωση, στην οποία παρευρέθηκαν πολλά αστέρια. Άλλοι καλεσμένοι στο δείπνο ήταν ο Μασκ, ο οποίος φαίνεται να ποζάρει με ένα τεράστιο χαμόγελο σε μια φωτογραφία στην ιστοσελίδα Edge, ο Μπέζος και ο Κρεγκ Μάντι της Microsoft.

Η Google εκπροσωπήθηκε από τον Μπριν, τη μηχανικό λογισμικού Λόρι Παρκ και τη Mαρίσα Μάγιερ, η οποία διετέλεσε Διευθύνουσα Σύμβουλος της Yahoo από το 2012 έως το 2017. Η Λούσι Πέιτζ Σάουθγουορθ, η οποία είναι παντρεμένη με τον συνιδρυτή της Google Λάρι Πέιτζ από το 2007, ήταν επίσης παρούσα.

Οι Μπέζος, Μάντι, Παρκ, Μάγιερ και Πέιτζ Σάουθγουορθ εμφανίστηκαν σε φωτογραφίες από το δείπνο στον ιστότοπο Edge, αλλά δεν φωτογραφήθηκαν στα αρχεία του Έπσταϊν. Στο δείπνο παρευρέθηκαν επίσης κορυφαία μυαλά της επιστήμης, όπως η συνιδρύτρια του 23andMe, Αν Γουότσικι, ο επιστήμονας υπολογιστών Ντάνι Χίλις και ο Toνι Φάντελ ο οποίος είναι περισσότερο γνωστός ως «ο πατέρας του iPod». Το Edge Group φαίνεται να μην διοργανώνει πλέον το ετήσιο Δείπνο των Δισεκατομμυριούχων, καθώς το τελευταίο είχε πραγματοποιηθεί το 2015.

Σε δήλωσή του μετά την δημοσιοποίηση, ο Ρόμπερτ Γκαρσία, εκπρόσωπος των ΗΠΑ και υψηλόβαθμο μέλος της επιτροπής εποπτείας και κυβερνητικής μεταρρύθμισης, δήλωσε: « Οι Δημοκρατικοί θα συνεχίσουν να δημοσιεύουν φωτογραφίες και έγγραφα από την περιουσία του Έπσταϊν για να παρέχουν διαφάνεια στον αμερικανικό λαό. Καθώς πλησιάζουμε στην προθεσμία για τον Νόμο περί Διαφάνειας των Αρχείων Έπσταϊν, αυτές οι νέες εικόνες εγείρουν περισσότερα ερωτήματα σχετικά με το τι ακριβώς έχει στην κατοχή του το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Πρέπει να τερματίσουμε αυτή την συγκάλυψη από τον Λευκό Οίκο και το Υπουργείο Δικαιοσύνης πρέπει να δημοσιεύσει τα αρχεία του Έπσταϊν τώρα».

Νομικοί εμπειρογνώμονες αναμένουν προβλήματα με την δημοσιοποίηση των εγγράφων, προειδοποιώντας ότι η γρήγορη αναθεώρηση ενός τεράστιου θησαυρού θα μπορούσε να οδηγήσει σε υπερβολική επεξεργασία ή σφάλματα, συμπεριλαμβανομένης της αποκάλυψης ευαίσθητων προσωπικών πληροφοριών.

Οι νέες φωτογραφίες ήρθαν στο φως αφότου η Γκισλέιν Μάξγουελ, μακροχρόνια συνεργάτης του Έπσταϊν, η οποία εκτίει ποινή φυλάκισης 20 ετών για εγκλήματα σεξουαλικής εμπορίας , ζήτησε από ένα ομοσπονδιακό δικαστήριο να «ακυρώσει ή να διορθώσει την καταδίκη και την ποινή της». Στην αίτησή της ισχυρίζεται ότι προέκυψαν «ουσιώδη νέα στοιχεία» από αστικές αγωγές, κυβερνητικές αποκαλύψεις, ερευνητικές εκθέσεις και άλλα έγγραφα που, όπως λέει, υποστηρίζουν τον ισχυρισμό της ότι δεν έτυχε δίκαιης δίκης.

Η κατάθεση σηματοδοτεί την τελευταία προσπάθεια της Μάξγουελ να απελευθερωθεί, μετά από αρκετές ανεπιτυχείς προσφυγές από τότε που καταδικάστηκε για σεξουαλική εμπορία το 2021 και καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκισης. Ο Έπσταϊν πέθανε υπό ομοσπονδιακή κράτηση το 2019, ενώ περίμενε τη δίκη του για ομοσπονδιακές κατηγορίες σεξουαλικής εμπορίας. Ο θάνατός του θεωρήθηκε αυτοκτονία.

