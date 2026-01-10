Σαββατοκύριακο με Μαρία Πρωτόπαππα, Κέιτ Μπλάνσετ, Μπένεντικτ Κάμπερμπατς και Σαβίνα Γιαννάτου

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Θέατρο

«Γέρμα - Η ανεκπλήρωτη» του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα

Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν-Υπόγειο: Φρυνίχου 14

Η Μαρία Πρωτόπαππα επιστρέφει στο ιστορικό Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν, σκηνοθετώντας και ερμηνεύοντας τη θρυλική «Γέρμα» του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, σε μια παράσταση που προσεγγίζει με σύγχρονη ματιά την αγωνιώδη αναζήτηση της μητρότητας και το βάρος των κοινωνικών συμβάσεων.

Γέρμα - Πρωτόπαππα

Μαρία Πρωτόπαππα

Το έργο αφηγείται την ιστορία μιας γυναίκας παγιδευμένης ανάμεσα στην προσωπική της επιθυμία και τους αυστηρούς κοινωνικούς ρόλους, φωτίζοντας την καταπίεση, τη ματαίωση και το τίμημα μιας επιθυμίας που παραμένει ανεκπλήρωτη.

Σκηνοθεσία: Μαρία Πρωτόπαππα

Πρωταγωνιστούν: Μαρία Πρωτόπαππα, Γιάννος Περλέγκας, Σίμος Κακάλας, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Νώντας Δαμόπουλος

Εισιτήρια: ticketservices.gr

«Εκείνος που έκλεψε τη Μέρα και Πλήρωσε τη Νύχτα» του Γκέοργκ Κάιζερ

Θέατρο Κατερίνα Βασιλάκου: Προφήτη Δανιήλ 3-5 & Πλαταιών

Ένας τραπεζικός υπάλληλος βλέπει τη φαινομενικά τακτοποιημένη ζωή του να ανατρέπεται, όταν μια απρόσμενη συνάντηση τον οδηγεί σε μια ακραία απόφαση φυγής και αυτοαναζήτησης.

Το έργο ξεδιπλώνει ένα σύγχρονο και σκοτεινό ταξίδι πάνω στο χρήμα, τον έρωτα, τη θρησκεία και την υπαρξιακή κενότητα, φωτίζοντας το αδιέξοδο της καθημερινότητας.

https://www.instagram.com/p/DR_3eCDE1UB/

Ο Θωμάς Μοσχόπουλος σκηνοθετεί μια παράσταση με έντονη εικαστική και μουσική ταυτότητα, όπου το ρεαλιστικό και το φαντασιακό συνυπάρχουν, δημιουργώντας ένα πολυδιάστατο σκηνικό περιβάλλον.

Σκηνοθεσία: Θωμάς Μοσχόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Ορφέας Αυγουστίδης, Ευγενία Σαμαρά, Βαλεντίνος Κόκκινος, Άλκης Μπακογιάννης, Κωνσταντίνος Πλεμμένος, Γιάννης Σαμψαλάκης

Εισιτήρια: more.com

Μία παράσταση για τους μικρούς μας φίλους

αγάπη -- παράσταση

«Αγάπη είναι»ένα τραγούδι που χορεύεται για ανθρώπους από 6 μηνών

«Αγάπη είναι»

Studio Μαυρομιχάλη: Μαυρομιχάλη 134, Εξάρχεια

Η ομάδα Artika, που δημιουργεί παραστάσεις για κάθε ηλικία βασισμένες στο θέατρο επινόησης, τη μουσική, την κίνηση και τον λόγο, παρουσιάζει την παράσταση «Αγάπη είναι, ένα τραγούδι που χορεύεται» για θεατές από 6 μηνών. Πρόκειται για μια παράσταση που στοχεύει στην άμεση επαφή του παιδιού με το θέατρο, με τρόπο ψυχαγωγικό και όχι επιτηδευμένα εκπαιδευτικό.

Ιδέα - Σκηνοθεσία: Μαριλένα Τριανταφυλλίδου

Ερμηνεία: Γιούλη Αρχοντάκη, Κλεονίκη Καραχάλιου

Εισιτήρια: ticketservices.gr

Προτάσεις σινεμά

«Father Mother Sister Brother»

Τρεις ιστορίες γύρω από γονείς και αδέλφια σκιαγραφούν τις εύθραυστες ισορροπίες και τις σιωπηλές εντάσεις της οικογένειας. Με χιούμορ, τρυφερότητα και μελαγχολία, ο Τζιμ Τζάρμους παρατηρεί πώς η οικειότητα μπορεί να πληγώνει όσο και να παρηγορεί.

Η ταινία έχει ήδη αποσπάσει θετικά σχόλια και κριτικές και συνεχίζει να προβάλλεται και αυτό το σαββατοκύριακο σε αρκετούς κινηματογράφους.

Σκηνοθεσία: Τζιμ Τζάρμους

Πρωταγωνιστούν: Τομ Γουέιτς, Κέιτ Μπλάνσετ, Ανταμ Ντράιβερ, Ιντια Μουρ, Σαρλότ Ράμπλινγκ, Βίκι Κριπς

«Ένα πράγμα με φτερά»

Σκηνοθεσία: Nτίλαν Σάουθερν

Πρωταγωνιστούν: Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, Ντέιβιντ Θιούλις, Ρίτσαρντ Μπόξαλ, Χένρι Μπόξαλ

Μετά τον αιφνίδιο θάνατο της συζύγου του, ένας πατέρας μένει μόνος με την ευθύνη της ανατροφής των δύο ανήλικων γιων του. Καθώς προσπαθεί να σταθεί ξανά στα πόδια του, αρχίζει να νιώθει την παρουσία ενός μυστηριώδους πτηνού που τον στοιχειώνει.

Στον κεντρικό ρόλο, ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς παραδίδει μια συγκρατημένη, εσωτερική ερμηνεία, αποφεύγοντας τη δραματική επίδειξη και αποτυπώνοντας με λεπτότητα το πένθος, την ενοχή και την αμηχανία ενός πατέρα που παλεύει να αντέξει την απώλεια.

Μουσική

«Seathrough»

Η Σαβίνα Γιαννάτου, η οποία μέσα στο 2025, βραβεύτηκε με πέντε αστέρια από τον Guardian για το άλμπουμ Watersong (μαζί με τους Primavera en Salonico), συναντά επί σκηνής τον πιανίστα Σπύρο Μάνεση σε ένα live με τίτλο Seathrough.

Ερμηνεύοντας τραγούδια της Μεσογείου σε ποικίλες γλώσσες και ιδιώματα, αλλά και συνθέσεις Ελλήνων δημιουργών, οι δύο μουσικοί εξερευνούν τη συνύπαρξη διαφορετικών μουσικών κόσμων μέσα από έναν ζωντανό, αυτοσχεδιαστικό διάλογο.

Κυριακή 11 Ιανουαρίου στις 21:00

Theatre of the NO: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα

Εισιτήρια: more.com

