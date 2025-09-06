Φεστιβάλ Βενετίας: Στον Τζιμ Τζάρμους ο Χρυσός Λέοντας για την ταινία «Father Mother Sister Brother»

Η «Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ» τιμήθηκε με τον Αργυρό Λέοντα

Φεστιβάλ Βενετίας: Στον Τζιμ Τζάρμους ο Χρυσός Λέοντας για την ταινία «Father Mother Sister Brother»
Invision
Η ταινία «Father Mother Sister Brother» του Τζιμ Τζάρμους ήταν η μεγάλη νικήτρια του 82ου Κινηματογραφικού Φεστιβάλ της Βενετίας, καθώς απέσπασε τον Χρυσό Λέοντα.

Η δραματική κομεντί του ανεξάρτητου Αμερικανού σκηνοθέτη «Πατέρας Μητέρα Αδελφή Αδελφός» εξερευνά τις οικογενειακές σχέσεις σε τρία κεφάλαια, μεταξύ Νιου Τζέρσι, Δουβλίνου και Παρισιού, έχοντας στο κάστινγκ της αστέρες πρώτου μεγέθους: Άνταμ Ντράιβερ, Κέιτ Μπλάνσετ, Τομ Γουέιτς, Σαρλότ Ράμπλινγκ…

«Σας ευχαριστώ που εκτιμήσατε την ήσυχη ταινία μας», είπε ο Τζάρμους.

Η ταινία, αν και απέσπασε θετικές κριτικές, δεν ήταν φαβορί για το κορυφαίο βραβείο του φεστιβάλ.

Η ταινία «Η φωνή της Χιν Ρατζάμπ» της Τυνήσιας Κάουτερ Μπεν Χάνια, ένα δράμα-ντοκιμαντέρ για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, θεωρείτο φαβορί αλλά απέσπασε το δεύτερο βραβείο, τον Αργυρό Λέοντα.

Η ταινία αναπαριστά ένα αληθινό γεγονός: η 5χρονη Χιντ Ρατζάμπ, εγκλωβισμένη σε ένα αυτοκίνητο που δέχτηκε βροχή από σφαίρες Ισραηλινών στρατιωτών, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι έξι συγγενείς της που επέβαιναν σε αυτό, καλεί για βοήθεια στο τηλεφωνικό κέντρο της παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου. Το κορίτσι βρέθηκε νεκρό μέσα στο γαζωμένο από τις σφαίρες όχημα, πολλές ημέρες αργότερα.

Η ταινία, που διαρκεί μία ώρα και τριάντα λεπτά, διαδραματίζεται στο τηλεφωνικό κέντρο της Ερυθράς Ημισελήνου υπό συνθήκες έντασης ανάμεσα στην επιθυμία να διασωθεί το κοριτσάκι και την ανάγκη να τηρηθούν τα πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης και να μην κινδυνεύσουν οι διασώστες.

Η σκηνοθέτης χρησιμοποιεί τις αυθεντικές εκκλήσεις σε βοήθεια της Χιντ αλλά γυρίζει τις σκηνές στο τηλεφωνικό κέντρο με Παλαιστίνιους ηθοποιούς.

Ο διευθυντής της Μόστρα Αλμπέρτο Μπαρμπέρα είχε προβλέψει τον Ιούλιο ότι η ταινία θα είχε «ισχυρό αντίκτυπο στο κοινό», που της επιφύλαξε θερμή υποδοχή καθώς οι θεατές χειροκροτούσαν όρθιοι επί 24 λεπτά μετά την προβολή της, την Τετάρτη.

«Ο κινηματογράφος δεν μπορεί να φέρει πίσω τη Χιντ και να σβήσει τις ωμότητες που διαπράχθηκαν εναντίον της. Όμως μπορεί να διατηρήσει τη φωνή της (…) επειδή η ιστορία της δεν είναι η δική της. Είναι η τραγική ιστορία ενός λαού που υποφέρει από τη γενοκτονία την οποία επέβαλε μια εγκληματική ισραηλινή κυβέρνηση, η οποία δρα ατιμώρητη» είπε η σκηνοθέτιδα, παραλαμβάνοντας μέσα σε χειροκροτήματα το βραβείο.

Το βραβείο σκηνοθεσίας πήγε στον Μπένι Σάφντι για την αμερικανική ταινία «The Smashing Machine» και το βραβείο σεναρίου στους Βαλερί Ντονζελί και Ζιλ Μαρσάν για τη γαλλική ταινία «A Pied D’Oeuvre».

Το ειδικό βραβείο της Επιτροπής απέσπασε η ταινία «Below the Clouds» του Τζιανφράνκο Ρόζι ενώ το βραβείο καλύτερου νέου/νέας ηθοποιού πήγε στη Λούνα Βέντλερ για το «Silent Friend».

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

