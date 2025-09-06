Αποκαλύφθηκε μυστικό πρότζεκτ του Ντέιβιντ Μπόουι στο αρχείο του

Το αρχείο θα είναι διαθέσιμο για τους θαυμαστές όταν εγκαινιαστεί το Κέντρο Ντέιβιντ Μπόουι στο V&A East Storehouse στο Λονδίνο στις 13 Σεπτεμβρίου

Newsbomb

Αποκαλύφθηκε μυστικό πρότζεκτ του Ντέιβιντ Μπόουι στο αρχείο του
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το μυστικό τελευταίο πρότζεκτ του Ντέιβιντ Μπόουι αποκαλύφθηκε μετά τον εντοπισμό του στο γραφείο του αείμνηστου μουσικού.

Το 2016, ο Ντέιβιντ Μπόουι μοιράστηκε την τελευταία του δημιουργική πρόταση στο άλμπουμ «Blackstar», το οποίο κυκλοφόρησε λίγες μέρες πριν από τον θάνατό του και αφορούσε τον τρόπο που αντιμετώπιζε τη θνητότητα εν μέσω 18μηνης μάχης με τον καρκίνο.

Τώρα, αποκαλύφθηκε ότι πέρασε τους τελευταίους μήνες της ζωής του δουλεύοντας σε ένα ξεχωριστό πρότζεκτ, το οποίο περιγράφεται στις σημειώσεις του ως «μιούζικαλ του 18ου αιώνα» με τίτλο «The Spectator». Οι λεπτομέρειες του κρατήθηκαν μυστικές και η ύπαρξή του παρέμενε άγνωστη ακόμη και στους στενότερους συνεργάτες του μέχρι που οι σημειώσεις ανακαλύφθηκαν κλειδωμένες στο γραφείο του το 2016.

Το δωμάτιο ήταν πάντα κλειδωμένο, πρόσβαση είχαν μόνον ο Ντέιβιντ Μπόουι και η προσωπική του βοηθός, έτσι όλες οι χειρόγραφες σημειώσεις του παρέμεναν άθικτες έως ότου οι αρχειονόμοι άρχισαν να καταγράφουν τα υπάρχοντά του. Τώρα έχουν δωρηθεί στο Μουσείο V&A, μαζί με το υπόλοιπο αρχείο του αείμνηστου θρυλικού τραγουδιστή της ροκ.

Το αρχείο θα είναι διαθέσιμο για τους θαυμαστές όταν εγκαινιαστεί το Κέντρο Ντέιβιντ Μπόουι στο V&A East Storehouse στο Λονδίνο στις 13 Σεπτεμβρίου, με το συγκρότημμα The Last Dinner Party και τον Νάιλ Ρότζερς να επιμελούνται ειδικές εκθέσεις.

Μαζί με 90.000 αντικείμενα που σχετίζονται με τον εμβληματικό καλλιτέχνη, η συλλογή θα αναδεικνύει «τη διαδικασία δημιουργίας που ακολουθούσε ο Ντέιβιντ Μπόουι ως καινοτόμος μουσικός, πολιτιστικό είδωλο και υποστηρικτής της αυτοέκφρασης και της επανεφεύρεσης» και έχει αποκτηθεί από το V&A μέσω του Ιδρύματος που διαχειρίζεται την περιουσία του Ντέιβιντ Μπόουι, του Ιδρύματος της οικογένειας Μπλαβάτνικ και της Warner Music Group.

Φωτογραφίες από τις σημειώσεις του μουσικού κοινοποιήθηκαν σε εκπομπή του BBC.

Αν είχε ολοκληρώσει το μιούζικαλ, The Spectator, θα είχε πραγματοποιήσει μια από τις φιλοδοξίες της ζωής του. Το 2002 είχε αναφέρει ότι θέλει να γράψει για το θέατρο, λέγοντας στον John Wilson του BBC Radio 4: «Υποθέτω ότι θα μπορούσα να είχα γράψει για θέατρο στο σαλόνι μου - αλλά νομίζω ότι η πρόθεση ήταν να έχω ένα αρκετά μεγάλο κοινό».

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:27ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Αυτός ήταν ο Έλληνας σέρφερ που χάθηκε στα δόντια του καρχαρία - «Χόρευε» με τα κύματα

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη άνδρας για 11 εμπρησμούς στην Ξάνθη

18:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026: «Πέρασε» με Βλάχοβιτς από τη Ρίγα η Σερβία

18:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας στη ΔΕΘ: «Βάζουμε τέλος στις παλιές πρακτικές "αγοράζουμε ό,τι βρούμε, όσο κι αν κοστίζει"»

18:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το πακέτο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Όλα τα νεότερα, ποιους αφορά, από πότε θα ισχύσουν τα μέτρα

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Νεκρός εν πλω 71χρονος επιβάτης κρουαζιερόπλοιου

18:04ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Πακιστανή, μουσουλμάνα και κατά... των μεταναστών η νέα υπουργός Εσωτερικών

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στον Βόλο: Εφυγε από τη ζωή ένας από τους παλαιότερους τσιπουράδες

17:58LIFESTYLE

Πάμελα Άντερσον για δημοσιεύματα περί ψεύτικου ειδυλλίου με τον Λιάμ Νίσον: «Δεν συμμετέχω σε διαφημιστικά κόλπα»

17:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Ραφίνια κατηγορεί την Ντίσνεϊλαντ στο Παρίσι για ρατσισμό

17:49ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αποκαλύφθηκε μυστικό πρότζεκτ του Ντέιβιντ Μπόουι στο αρχείο του

17:44TRAVEL

Γραμβούσα: To νησάκι στη δυτική Κρήτη με τα υπέροχα νερά και το εντυπωσιακό κάστρο

17:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στη διοίκηση της ΔΕΘ: Σε καμιά άλλη πόλη δεν έχουν δοθεί τόσα κονδύλια όσα στη Θεσσαλονίκη για έργα

17:36WHAT THE FACT

Ιαπωνία: Εταιρεία μετατρέπει εσώρουχα σε αξεσουάρ μαλλιών

17:35ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Θύμα κυβερνοεπίθεσης ο Ιταλός υπουργός Άμυνας - «Αποτελεί μέρος σεναρίου υβριδικού πολέμου»

17:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Επιστολή-κόλαφος της διοίκησης της Euroleague στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

17:20ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία - Τζόρτζια Μελόνι: «Γι' αυτό ορκίστηκα φορώντας ένα μπλε σκούρο κοστούμι Αρμάνι»

17:19ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τεχνητή νοημοσύνη: Πιλοτική εισαγωγή της στο ΑΠΘ - Βοηθός διδασκαλίας σε μαθήματα της Νομικής Σχολής

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Χάρι: Γιατί παραλίγο να μην περπατήσει πίσω από το φέρετρο στην κηδεία της Νταϊάνα

17:12ΕΛΛΑΔΑ

Κρουαζιερόπλοιο προσέκρουσε στο λιμάνι του Πειραιά - Σώοι οι 450 επιβάτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα σημάδια του Φεγγαριού για τον φετινό χειμώνα - «Αγγίζει το 100% αξιοπιστία»

14:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλείδωσε» τα δυσάρεστα νέα - Πότε «βλέπουν» βροχές οι Αμερικανοί στην Ελλάδα

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Ένταλμα σύλληψης για τον Αρχιμανδρίτη που παραχώρησε τα 175 στρέμματα της μονής

01:42ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

18:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το πακέτο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Όλα τα νεότερα, ποιους αφορά, από πότε θα ισχύσουν τα μέτρα

13:05ΚΟΣΜΟΣ

«Μην με δαγκώνεις»: Τα τελευταία λόγια του Έλληνα σέρφερ πριν τον σκοτώσει καρχαρίας στην Αυστραλία

17:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Επιστολή-κόλαφος της διοίκησης της Euroleague στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

12:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ειδικός AI προειδοποιεί: Το 2045 όλα θα αλλάξουν - Οι δουλειές που θα έχουν απομείνει σε 5 χρόνια

17:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εφιάλτης για 20χρονη στη Λάρισα: Την ανάγκαζαν να εκδίδεται και την απειλούσαν

18:27ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Αυτός ήταν ο Έλληνας σέρφερ που χάθηκε στα δόντια του καρχαρία - «Χόρευε» με τα κύματα

15:13ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, προκάλεσε σοβαρό τροχαίο και τώρα καλείται με τον εργοδότη του να πληρώσει 254.435 ευρώ

14:40ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στις ΗΠΑ: Η στιγμή που άνδρας μαχαίρωσε και σκότωσε Ουκρανή πρόσφυγα πολέμου μέσα σε Μετρό

11:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: ECMWF και GFS «συμφωνούν» – Η ημέρα που «βλέπουν» βροχές στην Ελλάδα Αμερικανοί και Ευρωπαίοι

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Χάρι: Γιατί παραλίγο να μην περπατήσει πίσω από το φέρετρο στην κηδεία της Νταϊάνα

15:20ΚΟΣΜΟΣ

Μετά τη Γαλλία η Γερμανία: Σχέδιο υγειονομικής περίθαλψης του Βερολίνου σε περίπτωση πολέμου - Πρόβλεψη για μάχες στους δρόμους και εκκενώσεις πληθυσμών

17:12ΕΛΛΑΔΑ

Κρουαζιερόπλοιο προσέκρουσε στο λιμάνι του Πειραιά - Σώοι οι 450 επιβάτες

07:00LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Ο Τσουρός έρχεται, το Exathlon αλλάζει για να ανεβάσει στροφές και το Voice επιτέλους ξεκινά

19:21LIFESTYLE

Sicario: Πώς είναι χωρίς μάσκα ο τραγουδιστής - Ποιο είναι το πραγματικό του όνομα - Η σύγκριση με τον Χρήστο Μάστορα

16:23ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Τουρκία: Ρώσοι φιλήθηκαν μέσα σε τζαμί και συνελήφθησαν - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ