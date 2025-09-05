«Λυκόφως»: Για πρώτη φορά οι ταινίες του franchise προβάλλονται δωρεάν στο YouTube

Το αγαπημένο franchise επιστρέφει στις οθόνες των υπολογιστών μας με ελεύθερη πρόσβαση

Σκηνή της ταινίας «Λυκόφως»

Καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε (ξανά) όλες τις ταινίας του franchise «Λυκόφως» με την Κρίστεν Στιούαρτ και τον Ρόμπερτ Πάτινσον, δωρεάν. Από τις 7 έως τις 14 Σεπτεμβρίου και οι πέντε ταινίες της σειράς θα προβάλλονται σε λούπα στο YouTube για πρώτη φορά και χωρίς καμία χρέωση.

Παράλληλα, οι ταινίες επιστρέφουν στις σκοτεινές αίθουσες στις ΗΠΑ από τις 29 Οκτωβρίου έως τις 2 Νοεμβρίου με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την κυκλοφορία του μυθιστορήματος «Λυκόφως» της Στέφανι Μέγιερ, από όπου εμπνεύστηκαν οι ταινίες.

Δείτε τις ταινίες εδώ:

Η σειρά σημείωσε εισπράξεις άνω των 3,3 δις. δολαρίων παγκοσμίως και έδωσε τεράστια ώθηση στους δύο πρωταγωνιστές της, Κρίστεν Στιούαρτ και Ρόμπερτ Πάτινσον που σήμερα είναι περιζήτητοι ηθοποιοί στο Χόλιγουντ.

Παράλληλα, ένα ακόμα μυθιστόρημα της Μέγιερ, το «Midnight Sun», βρίσκεται σε διαδικασία να γίνει τηλεοπτική σειρά κινουμένων σχεδίων.

Ως γνωστόν, οι ταινίες αφορούν στην ερωτική σχέση της Μπέλα Σουάν με τον Εντουαρντ Κάλεν και τη σχέση τους με τους υπόλοιπους βρικόλακες και λυκάνθρωπους που δοκιμάζουν την αγάπη τους.

