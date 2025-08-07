«Batman 2»: Ο Ρόμπερτ Πάτινσον ξεσκονίζει το κοστούμι του

Το κοστούμι του Batman ξεσκονίζει ο Ρόμπερτ Πάτινσον καθώς η συνέχεια της πρώτης ταινίας του στο ρόλο του σούπερ ήρωα, ετοιμάζεται να ξεκινήσει γυρίσματα την άνοιξη του επόμενου έτους. Στόχος η πρεμιέρα της ταινίας να πραγματοποιηθεί την 1η Οκτωβρίου του 2027.

Τα νέα γνωστοποιήθηκαν με επιστολές στους μετόχους της Warner σχετικά με τα μελλοντικά κινηματογραφικά σχέδια του στούντιο. Ο Ματ Ριβς υπογράφει το σενάριο της νέας ταινίας όπως και της προηγούμενης.

Θυμίζουμε ότι η πρώτη φορά που ο Ρόμπερτ Πάτινσον φόρεσε το κοστούμι του Batman στην ομώνυμη ταινία του 2022 συνοδεύτηκε με παγκόσμιες εισπράξεις που ξεπέρασαν τα 770 εκατ. δολάρια, γεγονός που θεωρείται επιτυχία. Ο Βρετανός ηθοποιός έχει γεμίσει το πρόγραμμα αυτής της χρονιάς καθώς συμμετέχει στα γυρίσματα δύο μεγάλων ταινιών, της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν και του «Dune 3» του Ντενί Βιλνέβ.

Σε άλλα νέα της Warner, έγινε γνωστό ότι μετά τον πρόσφατο «Superman», ο σκηνοθέτης Τζέιμς Γκαν προετοιμάζει το επόμενο βήμα όσον αφορά στο σύμπαν των σούπερ ηρώων της DC Comics. Πιο συγκεκριμένα ασχολείται με τις ταινίες «Supergirl: Woman of tomorrow», «Clayface» και «Wonder Woman».

Ο «Superman», που έκανε πρεμιέρα στις αίθουσες πριν από περίπου ένα μήνα, έχει ξεπεράσει τα 500 εκατ. δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις και στη χώρα μας έχει κόψει περισσότερα από 80.000 εισιτήρια.

Στα τηλεοπτικά σχέδια της Warner βρίσκεται η συνέχεια της σειράς «The Penguin», που έχει αποσπάσει 24 υποψηφιότητες για τα βραβεία Εμμι και έχει προσελκύσει περισσότερους από 20 εκατομμύρια συνδρομητές του HBO Max, το «Peacemaker» και το «Lanterns» που θα κάνει ντεμπούτο το επόμενο έτος.