Φωτιά σε διαμέρισμα στο Νέο Κόσμο – Λιποθύμησε η ιδιοκτήτρια
Στο σημείο επιχείρησαν έξι Πυροσβέστες
Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Τρίτης (6/1), σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Σκουρτανιώτη στο Νέο Κόσμο.
Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν έξι Πυροσβέστες με δύο οχήματα.
Από τις αναθυμιάσεις υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο η ιδιοκτήτρια του διαμερίσματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά προκλήθηκε από μία σόμπα, ωστόσο το αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής που έχει αναλάβει την έρευνα, θα εξακριβώσει τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά.
