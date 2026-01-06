Φωτιά σε διαμέρισμα στο Νέο Κόσμο – Λιποθύμησε η ιδιοκτήτρια

Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Τρίτης (6/1), σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Σκουρτανιώτη στο Νέο Κόσμο.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν έξι Πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Από τις αναθυμιάσεις υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο η ιδιοκτήτρια του διαμερίσματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά προκλήθηκε από μία σόμπα, ωστόσο το αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής που έχει αναλάβει την έρευνα, θα εξακριβώσει τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά.